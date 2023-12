Девятый день отпора. Россия атакует атомную станцию и мирные дома. ОНЛАЙН

Щодня тисячі людей по всьому світу виходять на головні вулиці своїх міст, щоб висловити підтримку Україні і засудити війну Росії.

На дев'ятий день війни Володимир Зеленський через телеміст звернувся безпосередньо до мешканців європейських країн. Люди вийшли на центральні площі Тбілісі в Грузії, Франкфурта-на-Майні в Німеччині, Празі в Чехії, Вільнюсі в Литві, Парижі й Ліоні у Франції, Сербії, щоб послухати звернення президента України 🇺🇦

#Serbia protests in SUPPORT OF RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE. Think twice before letting them into #EU. #UkraineUnderAttaсk @vonderleyen @Europarl_EN @NATO @JJansaSDS @AndrejPlenkovic pic.twitter.com/crBX5O7HQl