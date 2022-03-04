Девятый день отпора. Россия атакует атомную станцию и мирные дома. ОНЛАЙН

05:10

Тут поміж битої цегли, бетону і арматури – книжки, дитячі малюнки, фотографії. На одній з них зі зворотної сторони підпис "Киев. 1989 год". Чомусь здається, що автор цього рядка, якщо ще живий, найближчим часом не готовий як раніше користуватись російською мовою. Сьогодні вона викликає відразу.

Поряд з розбитим будинком – черга в Новус. Містяни тримаються в ній як графиня, що програла свій капітал в карти – пригнічені, але ввічливі і з прямою спиною.

Наступна "пам’ятка" на вашому шляху – згорілий автомобіль поліції неподалік Південного залізничного вокзалу. Він був знищений від уламків ракети, яка була нещодавно збита в цьому районі. Встигаємо зробити буквально пару фото, і майже одразу отримуємо емоційну рекомендацію від місцевих силовиків "видалити фото і їхати далі".