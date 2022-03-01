День шестой. Россия атакует мирных жителей и ищет подступы в Киев. ОНЛАЙН
24 февраля в 5 утра Россия напала на Украину.
В первые 6 дней захватчики оккупировали часть Сумщины, Херсонщины, отдельные населенные пункты в Луганской области. Украинские силовики защищают страну. Нередко – в героических боях, как на маленьком острове Змеиный, который россияне накрыли огнем, уничтожив инфраструктуру.
Сопротивление оказывает и мирное население: иногда в ход идут "коктейли Молотова", а кое-где украинцы останавливают российскую технику "голыми руками" – толпой.
Это сопротивление ломает планы агрессора. Уже на следующий день он начал наступление на Киев, но столица держит оборону. В тяжелых боях защищаются Харьков и Херсон, маленькие города и села на подступах к Киеву и на Сумщине.
Российская армия, при этом, не гнушается атаковать гражданское население: 28 февраля массово обстреляли жилые дома в Харькове. Свои военные преступления Владимир Путин и его окружение, конечно, отрицают. И при этом блокируют в России сайты, рассказывающие правду о войне.
"Украинская правда" рассказывает о событиях на фронте, в стране и за ее пределами в режиме реального времени.
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У Конотопі на Сумщині окупанти приїжджали "домовлятись" з місцевою владою – міський голова Артем Семеніхін "послав їх куди треба". Росіяни вимагали віддати місто під їхній контроль або ж наведуть на місто артилерію.
Тим часом жителі Конотопа скандували російській техніці "Ганьба!".
Укрпошта оголосила національний конкурс ілюстрацій на тему "Русский военный корабль, иди на х*й". Найкраще зображення надрукують масовим тиражем на першій українській поштовій марці в умовах воєнного стану.
⚡США закривають небо для російських літаків⚡
"Я сподіваюся, що мир запанує і врешті-решт будуть знайдені ненасильницькі рішення", – актор та вокаліст гурту Thirty Seconds to Mars Джаред Лето підтримав Україну
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Зведення з фронту на 3:50:
- У Харкові продовжуються бої.
У місті Круп'янську під час мітингу проти окупації міста російськими військами зник депутат міської ради Микола Маслій.
- У Житомирі окупанти влучили авіабомбою у житловий будинок біля лікарні. Є щонайменше 4 заблихих, зокрема діти.
- На Миколаївщині ЗСУ знищили близько 800 одиниць російської техніки.
- У Херсоні окупанти захопили вокзал і порт, горить будівля СБУ, російська техніка стоїть біля ОДА. Міський голова міста просить організувати зелений коридор, щоб зібрати сотні трупів та дозволити вивезти продукти харчування і медикаменти. За його словами, є багато загиблих з-поміж територіальної оборони.
- На Сумщині російські війська зайняли місто Тростянець. У місті пошкоджено лінії електропередач і дороги, частково немає інтернету та не транслюється телебачення та радіо.
В області за допомогою Байрактару ЗСУ знищили дві колони техніки окупантів.
- Через обстріли в Маріуполі у місцевих лікарнях перебувають 128 цивільних-постраждалих.
- Збройні сили України знищили російського полковника з Мордовської Республіки та завдали поранень двом російських військових з Улан-Уде.
На фото наслідки пожежі у Житомирі
Ще на одного російського полковника, який прийшов "допомагати Донбасу", менше. У Мордовській Республіці РФ повідомили про смерть на території України кадрового війського Віктора Ісайкіна.
"Нашого цвіту по всьому світу". Дякуємо за щоденну підтримку в боротьбі України з окупантом Росією.
Польща, мітинг у Варшаві під будівлею російських дипломатів.
Данія, підсвітка Кольдінгхуського замку, водонапірної вежі у місті Редовре та зоопарку у місті Равесі.
|Водонапірна вежа у м. Редове
США. Гарвардський університет
Єгипет. Акція підтримки від українців Дахабу.
На Сумщині Збройні сили України почали використовувати Байрактар проти окупантів та зруйнували багато ворожої техніки.
Біля села Пустовійтівка Роменського району знешкодили стоянку техніки – близько 80 одиниць, з яких половина "Гради". Поблизу села Бішкинь знищили близько 100 одиниць російської техніки, в основному танки та БТР.
"Сумщина – північний форпост України! Оборона Сумщини – це оборона всієї країни. Ми зупиняємо ворога на кордоні", – голова Сумської ОДА.
Бої на території області ведуться з 24 лютого.
🕯Історія кожного дня війни складаєтсья з історії кожної окремої людини, яка її переживає. Для когось цей день стає останнім.
На шостий день війни Росії проти України ми залишились без льотчика-пілота, біатлоніста, науковця та лікарки.
Олександр Оксанченко – найкращий льотчик-винищувач у світі. Більше ніж дві тисячі льотних годин, тріумфальні польоти на авіашоу – SIAF, The Royal International Air Tattoo, International Airshow-2017, Czech International Air Fest… Його почерк та стиль виконання фігур вищого пілотажу тепер знає весь світ.
Загинув у повітряному бою, відволікаючи на себе ворожу авіацію…
Євген Малишев – біатлоніст. Два роки тому хлопець входив до національної збірної команди серед юніорів. Загинув на Харківщині під час бою з російськими окупантами.
Олег Амосов – професор кафедри економічної теорії та публічних фінансів навчально-наукового інституту "Інститут державного управління" ім. Казаріна. Отримав поранення унаслідок обстрілів окупантами Харкова.
Марина Калабіна – лікарка-анастезіологина Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії. Її машину розстріляли, коли вона везла племінника до лікарні у селі Кухарі на Київщині.
💪 З початком війни до України повернулися майже 80 тисяч наших громадян, більшість з яких – чоловіки
📕Чтиво під час війни, яке може врятувати життя
У вільному електронному доступі з'явився порадник для цивільного населення. У книзі є розділи про бомбардування, укриття, воду, самозахист, спротив та поведінку під час обстрілів.
Озброєнні – захищені (навіть, якщо це стосується лише інфомрації)!
⚡Авіаудари у Житомирі!
Пошкоджено щонайменше 10 приватних житлових будинків та пошкоджено вікна в будівлі міської лікарні.
Попередньо загинуло дві особи, травмовано три. Оперативники працюють на місці, в завалах пошкоджених приватних житлових будинків ймовірно перебувають люди.
Зеленський дав інтерв'ю іноземним журналістам CNN і Reuters. Про що він сказав?
"Ту відповідь (на напад Росії - УП), яку ви сьогодні бачите, те, як як працює наша армія – як вона захищає (країну), думаю, ви прекрасно розумієте, що ми готувалися до всього... Але коли ти готуєшся заздалегідь, не обов'язково готувати свого ворога, щоб він був готовий до твоєї реакції".
"Навіщо 80 років повторювати "Ніколи знову", якщо, коли бомба падає на Бабин Яр, світ залишається мовчазним? Ще 5 життів втрачено. Історія повторюється..."
"Треба принаймні припинити бомбардування людей, просто бомбардування припинити і, після цього, сісти за стіл перемовин".
"Я їм (іноземним лідерам – ред.) говорив, що Україна буде боротися, ви побачите, міцніше за всіх, але одні ми на самоті з Росією ми просто не зможемо. Коли я говорю про Росію, я говорю зараз не про народ, я говорю про їх армію, про їх керівництво... Якщо Україна паде, то далі всі ці війська будуть на кордонах ваших країн членів-НАТО, будуть на кордоні Литви, Польщі, тощо".
💰 Чого вже коштує росіянам їхня війна?
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Оператор російського газогону "Північний потік-2" мусив оголосити себе банкрутом через санкції Заходу.
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Apple припинив продаж своєї техніки в офіційному онлайн-магазині в Росії.
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Велика Британія вводить санкції проти російського Фонду прямих інвестицій. Він вважається фондом Путіна та його найближчого оточення для розкрадання коштів.
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Організатор азартних ігор Parimatch відкликає франшизу з РФ.
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Adidas призупиняє співпрацю з російським футболом
- Канський міжнародний кінофестиваль вирішила не приймати офіційних делегацій з Росії на майбутньому фестивалі у 2022 році.
Ба більше, наслідки на собі відчують не лише росіяни, а й білоруси, чия держава стала плацдармом для військ РФ і може вступити у війну. ЄБРР готує санкції проти Росії і Білорусі: можуть відрізати доступ до фінансів.
Бізнес почав полишати і державу під керівництвом Лукашенка, наприклад, сервіс таксі Bolt. Усіх білоруських, як і російських спортсменів, відсторонять від міжнародних змагань з легкої атлетики.
Зведення з фронту на 23:00
- За даними розвідки, Росія готує провокацію для виправдання введення Білоруських військ, які зараз скупчилися на кордоні з Україною. Йдеться про близько 300.
- Росіяни обстріляли телевежу у Києві: загинули 5 людей, постраждали ще п’ятеро. Під удар також потрапив Бабин Яр, де поховані жертви нацистів.
- Від ракетного удару по центральній площі Харкова загинуло 7 людей, ще 24 дістали поранення, зокрема 1 дитина. Також від авіаудару постраждав Харківський завод підйомно-транспортного устаткування. Снаряди влучили ще й у міську лікарню. У місті збили російський літак, який скинув бомбу на житловий будинок.
- Житлові райони обстріляли в Маріуполі. Постраждали кілька будинків та школа. У місті загинула щонайменше 1 людина, троє поранено.
- З "Градів" росіяни обстріляли мирних мешканців на околицях Чернігова, у місті Мелітополь Запорізької області, а також у Тростянці на Сумщині.
- Збройні Сили взяли в полон ворожих бойовиків у Донецькій області. Вони виявилися мешканцями окупованих територій Донбасу, і при цьому не військовими, а працівниками мирних професій, яких насильно мобілізували.
🧑⚖️ У Гаазі призначили дату першого розгляду справи проти РФ про геноцид. Міжнародний суд ООН 7 і 8 березня проведе слухання за позовом України проти Росії щодо порушення РФ Конвенції про запобігання злочину геноциду.
"Після вторгнення Москви минулого тижня Зеленський звернувся до нації, заявивши, що російський спецназ у столиці розшукує його як "ціль № 1". Коли Америка запропонувала йому шанс втекти, він сказав: "Мені потрібні боєприпаси, а не поїздка", – британське The Times.
Увесь цивілізований світ слідкує за Україною, яка протистоїть величезній мілітарній державі Росії. Та за сміливість українських вояків і лідерів.
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"Вы просто обязаны знать правду. Правда заключается в том, что Россия – агрессор".
Російські зірки звернулись до росіян. Телеведучі Катя Осадча і Юрій Горбунов, гімнастка Лілія Подкопаєва, артистка Олена Кравець. Усі вони розповіли про запеклі бої, що розгорнулись через напад російської армії на мирні українські території.
"И что, спасают? И что, особождают? И что, неонацисты? Что это за слова такие? Вы же все нас знаете! Мы – эти неонацисты. Я говорю на трех языках. Не надо меня спасать."
"Ви – добре знаний бізнес, ви здатні впливати на процеси та можете зупинити цю війну. Ми закликаємо вас негайно вжити заходів."
Нардеп Андрій Мотовиловець закликає підприємців не лишатись осторонь і зробити вибір. Компанії просять вивести бізнес з Росії та Білорусі, припинивши фінансувати загарбника. А також зробити офіційні заяви, які засуджують агресію РФ.
Тут заява депутата українською та англійською ⬇
Вони малюють в підвалах, в чергах на кордоні або вже залишивши територію України разом із батьками. Вони не розуміють, що сталося, але точно розуміють, що так не має бути.
"Українська правда" збирає і публікує малюнки українських дітей. Це буде хроніка війни і хроніка нашої перемоги в цій війні очима дітей.
Адреса для надсилання малюнків: peaceofartua@gmail.com. За бажанням можна зазначати вік, ім’я дитини та місця звідки ви.
📱Безпечний месенджер Threema знизив ціну на свій додаток з 3.99$ до 2 гривень для українських користувачів! Щоправда, тільки на Android.
Про це УП розповів експерт із технологій та кібербезпеки Михайло Горкуша, який самостійно звернувся до Threema.
"У Threema немає прив'язки до номеру телефону чи е-пошти – тобто їх можна вказувати факультативно. Узагалі це скандинавська розробка, з відкритим кодом. У ній посилений механізм переходу до свого id на новому пристрої, тому ваще вкрасти аккаунт. І абсолютно вся комунікація шифрується за замовчуванням", – пояснив Горкуша.
Моторошні фото наслідків обстрілу телевежі в Києві. Від російських ударів загинули 5 людей, ще 5 поранено.
Автор фото: Сергій Михальчук
Наслідки обстрілу телевежі в Києві, від якого загинуло 5 осіб.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 1, 2022
Russian missiles struck the TV tower in the Ukrainian capital. Five people have been killed. Kyiv, 01.03.2022.
Фото: Сергій Михальчук pic.twitter.com/Wu4XtGcGBx
Як живуть міста, які у ці хвилини перебувають під загрозою? Харків, Маріуполь, Миколаїв. "Українська правда" поговорила з їхніми мерами.
Про що кажуть міські голови?
- Які зараз найбільші проблеми у місті?
Харків: "Були колосальні бомбардування і ціленаправлено били по жилих будинках. Люди залишилися без помешкання, вони зараз в укриттях.
Друга проблема – те, що ціленаправлено підривають підстанції. Вибиває світло – немає електроенергії. Оскільки немає електроенергії, значить немає теплопостачання, починають лягати станції по воді.
Наші хлібозаводи працюють зараз на генераторах. Потім, коли відбуваються постійні обстріли наші водії геройськи проїжджають з хлібом, продуктами, але не завжди можуть добратися до всіх районів".
Маріуполь: "Місто має проблеми з еклектрозабезпеченням в результаті чого відключені основні теплоцентралі, тобто місто ще й перебуває без тепла. Є перебої з мобільним зв’язком і є відповідно проблема з тим, що називається блокадою Маріуполя.
Вони заходять з усіх сторін і хочуть заблокувати все, щоб не підходили гуманітарні конвої, продукти, медикаменти і відповідно не дають вивезти людей."
Миколаїв: "Головна проблема – це паливо для заправки військової техніки і будівництва блокпостів. Ще одна проблема пов’язана з харчуванням. Справа в тому, що у нас розведені й заміновані мости через це у нас з Одеського і Київського напрямку погано налаштовано доступ до продуктів харчування."
- Які потрібно ресурси, щоб втримати місто?
Усі три мери відповіли про підтримку військових і забезпечення зброєю.
"Все інше – то таке, без якоїсь їжі перетерпимо, люди нас підтримують. Нам зараз головне – зберегти життя і відстояти місто. Я дякую всім волонтерам, всім підприємцям, зараз ніхто ні про що не думає, ні про які гроші ніхто не думає – всі віддають все, що є", – Ігор Терехов, Харків.
Читайте повністю: Мери Харкова, Маріуполя та Миколаєва: Битимемося до останнього
Зеленський поговорив з Байденом: про санкції до Росії і оборонну підтримку України.
Щойно мав розмову з @POTUS. Обговорили американське лідерство щодо антиросійських санкцій та оборонної допомоги Україні. Маємо зупинити агресора якнайшвидше. Вдячний за підтримку!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2022
Яхти і літаки російських багатіїв. Де вони зараз?
"Українська правда" знайшла елітний транспорт "гаманців" Володимира Путіна. Наприклад, Boeing 787-8 Dreamliner Романа Абрамовича 28 лютого вилетів до Дубаю. AIRBUS A-319 Рамзана Кадирова в розпал війни, 26 лютого, теж вилітав до Дубаю.
Яхта "Amore Vero" керівника нафтогазодобувної компанії "Роснєфть" Ігоря Сєчіна стоїть у Франції. Судно олігарха Алішера Усманова Dilbar – у німецькому Гамбурзі.
Повністю читайте тут: "Русский самолет иди на х..й" (🛩) та "Русский корабль иди на х*й" (🛥).
Зведення з фронту на 19:30
Російські військові зазнають сильного опромінення у Чорнобильській зоні відчуження, яку захопили 24 лютого.
Олександр Лукашенко виправдовує вторгнення Росії в Україну і запевняє, що Білорусь не виступає стороною конфлікту.
По багатьох містах України обстріли:
- У Харкові найспекотніше: російські війська завдали авіаційного удару по Харківському заводу підйомно-транспортного устаткування, є жертви та поранені; ворожі снаряди влучили у міську лікарню, попередньо жертв немає.
Також у місті ЗСУ збили російський літак, який зранку скинув бомбу на житловий будинок, де загинули 8 людей.
- У Маріуполі обстріляли житлові райони – постраждали декілька будинків і школа.
- У Херсоні окупанти обстріляли машину рятувальників, які їхали на пожежу.
- Російські війська обстріляли з "Градів" мікрорайон Масани та проспект Миру на околицях Чернігова. Всі виїзди з міста заміновані.
Бомбардування великих міст. Щоб були масові жертви серед цивільних. Щоб налякати й викликати паніку. Щоб стерти історичну пам'ять з вулиць українських міст. Ось ключові прояви нової тактики війни РФ.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 1, 2022
Навіщо 80 років повторювати «Ніколи знову», якщо, коли бомба падає на Бабин Яр, світ залишається мовчазним? Ще 5 життів втрачено. Історія повторюється...— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2022
⚡️ЗСУ знищили елітну групу кадирівців, які планували вбити Зеленського.
"Ми отримали інформацію від представників ФСБ, які не мають бажання брати участь у цій кривавій війні", – Олексій Данілов.
🇺🇦 Попри обстріл Київської телевізійної вежі низка телеканалів вже відновила цифрове мовлення:
- UA:Перший
- Рада,
- 1+1
- Україна
- ICTV
- СТБ
- Інтер
- Україна24
⚡Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС⚡
Резолюція засуджує війну Росії проти України, вимагає від РФ вивести всі свої війська з української території та вимагає від інституцій Євросоюзу працювати над наданням Україні статусу кандидата на членство у ЄС.
🥰Весняні подарунки для ЗСУ
Десятки протитанкових керованих ракет малої дальності NLAW та переносних зенітно-ракетних комплексів Javelin.
Режисерка Ольна Безхмельніцина опублікувала кілька фото з київської дитячої лікарні Охмадит, де зазвичай лікують онкохворих.
"Тяжко хворі діти, що мали перебувати в окремих палатах під спеціальним наглядом, сидять в непідготовленому для того бункері. Героїчні лікарі та мед персонал лікарні вже 6 день працюють", – написала Безхмельніцина.
⚡На кордоні в Білорусі 300 танків. Є ймовірність, що Росія планує провести свідому провокацію, щоб ввести білоруські війська в Україну.
"Ці нелюди вбивають жертв Голокосту вдруге", – Андрій Єрмак про обстріли Бабиного Яру.
Для інформування громадян Росії про війну в Україні створили спеціальний сайт: russkiykorabl
Там публікується статистика втрат російської армії, а також воєнних злочинів стосовно мирного населення України – кількість загиблих та поранених, докази обстрілів житлових будинків.
⛪ УПЦ МП взяла курс на автономію: Володимир-Волинська і Ковельська єпархія просить митрополита Онуфрія відділитися від Російської православної церкви, а Сумська – припинити згадувати Московського патіарха в молитвах.
⚡Україна залучила 8 мільярдів з першого продажу військових облігацій
Військові облігації передбачають залучення коштів до бюджету, які використовують виключно на забезпечення потреб Збройних сил України та безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану.
Випуск паперів планується в обсязі до 400 млрд грн.
Замість солом'яного опудала цього року в Україні російський танк:
⚡У Києві поцілили в район телевежі. Снаряд потрапив в апаратну мовника – тимчасово може бути відсутнє мовлення по ТБ. Найближчим часом буде ввімкнене резервне мовлення частини каналів.
Загинуло п'ятеро людей, які знаходились поруч з телевежою, ще п'ятеро – отримали поранення.
Також під удар потрапив Бабин Яр, цвинтар загиблих на Другій Світовій війні.
🔥 Україна перейшла з режиму стримування кібератак у наступ, – голова Мінцифри Михайло Федоров.
Українська греко-католицька церква закликає зберегти головну святиню часів Київської Русі Софію Київську – церква заявляє, що отримала інформацію про можливий авіаудар.
В Офісі президента нагадують, що кожен голова ОДА має телеграм-канал з офіційною інформацією. Нижче є повний список.
СБУ розповідає, що робити, якщо ви побачили на своїх вулицях диверсантів⬇
Російські війська обстріляли лікарню в Харкові – кількість жертв з'ясовують.
Китай готовий допомагати в припиненні війни в Україні дипломатичним шляхом – голова МЗС Ван І.
Щоб долучитися до інтернаціонального легіону, усі охочі мають звертатися до посольств, де інструкцію, що робити і, головне, як добратися до наших міст.
Foreigners willing to defend Ukraine as part of the International Legion of Territorial Defense of Ukraine, please contact diplomatic missions of Ukraine in your respective countries.
На Сумщині провели перший обмін полоненими – 5 українців бійців тероборони обміняли на 1 російського офіцера.
Росіяни продовжують атакувати цивільних українців у різних областях. Крайні випадки:
🏠 У смт Калинівка, що на Київщині, внаслідок російського бомбардування 28 лютого повністю зруйновано будинок. Загинула жінка і зник чоловік.
🏠 1 березня селі Дачне в Одеській області стався обстріл. Пошкоджено газовий трубопровід, близько 9 приватних будинків та виникло загорання приватного гаражу. Загинула 1 особа, ще 2 постраждало.
🤬 Росіяни повідомляють про свої нібито наступні цілі на пострілів
"Російські військові завдадуть ударів по об'єктах СБУ та 72-го головного центру ПСО у Києві, заявили в Міноборони РФ. Також закликали всіх, хто живе поряд із ретрансляційними вузлами у Києві, залишити свої будинки".
Однак, зверніть увагу! За даними Міноборони та СБУ, ворог готує дезінформацію про нібито капітуляцію керівництва країни. Влада попереджає: це буде фейк.
Так, ще 24-25 лютого провладні російські ЗМІ писали, що той самий "72-й Центр інформаційно-психологічних операцій" нібито знищений їхньою армією.
Зведення з іншого фронту – правового. Кому вже "прилетіло" за злочини під час війни?
Українські правоохоронці цілодобово працюють над збором доказів для Міжнародного кримінального суду. Однак лише на нього не сподіваються.
"З нами вже працюють до 500 експертів з досвідом у воєнних трибуналах, фахівців із розслідування воєнних злочинів та військових аналітиків... Але основний тягар розслідування покладається на національні органи правосуддя та правопорядку. Тому на прокурорах і слідчих зараз велика відповідальність за документування воєнних злочинів і злочинів проти людяності в умовах воєнних дій", – генпрокурорка Ірина Венедіктова.
Наразі офіційно підозрюваними є такі росіяни:
- міністр оборони та начальник Генштабу РФ;
- головнокомандувач Нацгвардії РФ;
- директора Служби зовнішньої розвідки РФ;
- голова Ради Федерації РФ;
- директор Федеральної служби безпеки;
- міністр внутрішніх справ РФ;
- заступни голови Ради безпеки РФ;
- голова Державної думи;
- повноважний представник президента РФ у Центральному федеральному окрузі.
Усі вони оголошені в розшук. До суду направляють клопотання про їхній заочний арешт.
Венедіктова обіцяє, що цей список ще буде доповнюватись іншими окупантами та їхніми посіпаками!
Руслан Стефанчук теж виступив у Єропарламенті. Спікер Верховної Ради теж звернувся до іноземців, закликавши їх не лишатись осторонь і підтримувати Україну:
"Тому подумайте на хвилинку, що може статися з Європою, якщо сьогодні відноситься страшна Російська Імперія. Чи зможе Європейський Союз сьогодні відстояти простір свободи і демократії, створений за останні десятиліття. І чи почуватиметесь ви в безпеці? І що відчуватимуть всі європейські країни, коли російські танки стануть на їхньому кордоні? На які регіони зверне свою увагу Кремль у майбутньому, розв'язавши свої руки після України."
"Закликаю вас діяти. Не мовчати, а зібрати усі свої зусилля і показати, що Європа сьогодні єдина, як ніколи, тому що загроза сьогодні, як ніколи. І найкращою підтримкою народу України в ці критичні для нас дні було б реальне визнання наших європейських перспектив."
🤝 Зеленський виступив у Європарламенті під оплески. Президентка Європарламенту Роберта Метсола подякувала Зеленському за хоробрість і переконання.
Про що говорив президент:
"Я дуже радий, те що побачив тут – цей настрій, такий об'єднуючий. Я радий, що ми об'єднали сьогодні всіх вас – країн ЄС, але я не знав, що такою ціною. І це трагедія для мене, трагедія для кожного українця, трагедія для кожної держави."
"Є такий вираз: "Український вибір Європи". Те, чого ми прагнули, до чого йшли і йдем. І я дуже би хотів, щоби звучав у вас до нас "Вибір Європою вже України".
"Дві крилаті ракети – по Харкову. Місто, яке біля кордонів з РФ, там завжди було дуже багато росіян і завжди вони дружили, дуже теплі відносини були, там більше 20 "вузів", це був і є центр, де найбільша кількість університетів в нашій країні. Молодь – яскрава, розумна, яка завжди збирається і збиралась на всі свята на найбільшій площі в нашій державі. Площа Свободи. І це найбільша площа Європи. І це правда – площа Свободи. Уявіть собі – зранку, 2 крилі ракети у площу Свободи. Десятки жертв. Ось така ціна свободи".
"Вчора 16 дітей загинуло. І знову президент Путін скаже, що це якась операція, і ми б'ємо по військовій інфраструктурі. Де наші діти? На яких вони військових заводах вони працюють? На яких ракетах? Може вони в танках їздять? 16 дітей ти вбив!"
"У нас дуже вмотивований народ, дуже. Ми боремось за наші права – свободу та життя. А зараз ми боремось за виживання... З нами ЄС точно буде міцніший. Без вас Україна буде самотньою. Ми довели свою силу, що ми, як мінімум, такі самі як ви.
Доведіть, що ви разом з нами. Доведіть, що ви нас не відпускаєте, доведіть, що ви дійсно європейці, і тоді життя переможе смерть, а світ – темряву".
Прикордонники у західних областях просять про допомогу!
Потрібні:
- повнопривідна легкова та вантажна автомобільна техніка;
- пасажирські автобуси;
- водії, які зможуть при необхідності здійснити перевезення особового складу та вантажів власним автотранспортом.
Усе це потрібно для оборони держави.
Контакти:
- (067)-927-02-64 - Чернівецький прикордонний загін;
- (050)-236-51-56 - Мукачівський прикордонний загін;
- (068)-598-48-75 - Чопський прикордонний загін;
- (068)-649-24-95 - Львівський прикордонний загін;
- (067)-680-68-41 - м. Великі Мости, Кінологічний навчальний центр (Львівська область);
- (098)-573-33-44 - Луцький прикордонний загін;
У Києві на допомогу меру стає генерал!
Головою військової адміністрації став генерал Микола Жернов. Його призначив Зеленський.
"Щоб гарантувати оборону міста. Щоб блокувати ворогу підступи до нашої столиці. Щоб у киян було все необхідне... Віталій Кличко залишається мером Києва. У нього буде своя сфера відповідальності. І тепер це буде спільна робота мера та голови військової адміністрації", – пояснив президент.
Що розповіли про Жернова?
- Служив командувачем сил підтримки.
- На високому рівні організовував інженерне забезпечення бойових дій Збройних Сил України у 14-15-му роках.
- Зараз він у РНБО державний експерт Служби військової безпеки.
Куп'янськ, що на Харківщині, був окупований росіянами. Мер тоді почав домовлятись із загарбниками
Але сьогодні місцеві знову підняли український прапор!
Зведення з фронту на 13:30
- Колони броньованої техніки російських агресорів уповільнили темпи наступу та мають проблеми з забезпеченням на території України. Війська противника без системного підвозу палива та боєприпасів.
- На територію Чернігівської області зайшли білоруські війська.
- Окупанти обстрілюють ракетами житлові квартали Харкова та Чернігова. У Харкові під артобстріл потрапив центр міста – Площа Свободи, де розташована ОДА. Будівля частково зруйнована, під завали потрапили люди, близько 20 поранених.
- На Сумщині, за твердженням обласної влади, військова техніка окупантів їздить по селах під білими прапорами і розстрілює мирних мешканців.
- У Херсоні містом їде російська окупаційна техніка, повідомив очільник Облдержадміністрації Геннадій Лагута. Снаряди потрапили у два житлові будинки, через що були зруйновані квартири і в одному з будинків виникла пожежа. Попередньо – постраждало 4 особи.
- Українські захисники підбили (тут є відео🔥) два вертольоти російських окупантів під Києвом.
Дорога та будинки поблизу столичної станції метро "Берестейська" зараз:
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Український фольклор в дії: ілюстраторка та татуювальниця з Києва Альона Жук зобразила українку з гарбузом та підписом "Ні означає ні".
Раніше в Україні дівчата виносили з хати гарбуза, щоб відмовити сватам.
10 українських чоловіків, які намагались дати хабар для перетин кордону, прикордонники відправили у військомат. 3 з них маскувалися під угорців🤷
🇺🇦 У тимчасово окупованому Куп'янську на Харківщині місцеві вийшли на мітинг з українськими прапорами.
Люди скандували "Куп'янськ – це Україна" та блокували машину окупантів, розповіли УП місцеві.
Від Центру оборонних стратегій УП отримала імена 120 тисяч російських військових, які воюють на території України. Повний список тут.
На територію Чернігівської області зайшли білоруські війська!
Ще кілька днів тому Лукашенко заявляв, що Білорусь не воюватиме проти України.
Українців просять за можливості розраховуватися банківськими картками!
"Сьогодні готівку складно перевозити по країні. Банківська система України працює, і так буде надалі. Зменшіть ризики для себе, магазинів та інкасаторів. Зроби свій внесок в перемогу. Плати картою", – заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма.
Ізоляція Росії продовжується: Mastercard та Visa заблокувала доступ до платіжної системи російським банкам.
Це означає, що картки, випущені цими банками, перестануть працювати за кордоном та в іноземних онлайн-магазинах. Діятимуть лише в Росії.
🎾 Перша ракетка України Еліна Світоліна відмовилася грати проти спортсменок із Росії чи Білорусі.
Точніше, вона гратиме лише тоді, якщо представниці РФ та Білорусі виступатимуть нейтральними атлетами – без демонстрації національних символів, кольорів, прапорів чи гімну.
⚡По Херсону прямо зараз їде російська військова техніка, розповів УП голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута.
"По Херсону їде російська бронетехніка", – голова ОДА Геннадій Лагута pic.twitter.com/n41As8wRAV— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 1, 2022
Глава Чечні Рамзан Кадиров визнав перші втрати своїх військових в Україні – двоє загиблих і шестеро поранених бійців.
Рятувальники показали, як виглядає центр Харкова після ракетних ударів – на фото будівля ОДА та Площа Свобода. Наразі відомо про щонайменше 2 загиблих і 6 поранених.
"Під завалами знаходяться люди. Рятувальники дістали 6 чоловік, близько 20 чоловік поранені".— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 1, 2022
Речник ДСНС України у Харківській області Євген Василенко. Наслідки обстрілу площі Свободи в Харкові, де розташована будівля ОДА. pic.twitter.com/mPzGCllFIY
Зведення з фронту на 10:00:
- На Київщині росіяни обстріляли реабілітаційний центр Мінветеранів.
- На в'їздах до Херсона російська армія встановила блокпости.
- Аеродром Канатово на Кіровоградщині під обстрілом!
- Маріуполь та Волноваха наші! Обидва міста перебувають під тиском ворога, але тримаються. Маріуполь без електрики. Волноваха майже знищена, звідти евакуйовано близько 30 людей, ще сотня виїхала самостійно.
Втрати ворога з початку війни і до сьогодні, дані Генштабу:
- в особовому складі – 5710 осіб, полонених - 200.
- знищено та пошкоджено літаків – 29, гелікоптерів – 29
- танків ‒ 198
- ББМ ‒ 846
- артилерійських систем – 77
- засобів ППО – 7
- РСЗВ – 24
- цистерн з ПММ – 60
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3
- катерів – 2
- автомобільної техніки – 305.
|Ілюстрація Олександра Грехова
⚡У Харкові авіаудар!
Харків. Ось як ми зустрічаємо рускій мір pic.twitter.com/Q4vxCeBPHY— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 1, 2022
⚡Гаазький трибунал розслідуватиме воєнні злочини РФ в Україні
|Читайте детальніше
💪122 години опору
"Харківський трибунал" має винести вирок кремлівським послідовникам Гітлера, які вже його "перевершили" – Сухопутні війська ЗСУ.
І була весна
"Від початку відкритого вторгнення Росія випустила 113 оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування типу "Іскандер" і "Калібр" по мирних містах і селах України. Це є кричущим порушення норм Міжнародного гуманітарного права і вимагає розслідування Міжнародного кримінального суду в Гаазі", – Головнокомандувач ЗС України.
😍Нові дорожні знаки від Укравтодору "Окупантам вхід забронено"
На Київщині снаряд влучив у пологовий будинок.
На щастя, людей встигли евакуювати і ніхто не постраждав.
Після створення Інтернаціонального легіону, в українську ТерОборону вступили люди десятків національностей.
Вони кажуть: "Ми всі зараз українці by choice. Весь гуманний світ зараз українці. Теперішня Україна це фронт боротьби за гуманність та права людей зі всього світу".
ЦІнуємо і дякуємо❤️🔥
Доброго ранку 😊
Дія завжди має протидію:
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Американський стрімінговий сервіс Netflix відмовився транслювати російські федеральні канали.
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Mastercard заблокувала доступ до платіжної системи кільком російським фінансовим установам.
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Walt Disney Company призупиняє показ своїх фільмів у кінотеатрах Росії.
Зведення з фронту на 6:00:
- Через обстріл військової частини в Охтирці Сумської області загинули щонайменше 70 українських бійців. Тіла продовжують діставити з-під завалів."Ворог теж отримав по заслузі" і Червоний хрест допомагає збирати тіла російської армії.
- За минулу добу ЗСУ збили вертоліт і п'ять винищувачів, двоє з яких – під час нальоту окупантів на Васильків та Бровари.