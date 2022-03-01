День шестой. Россия атакует мирных жителей и ищет подступы в Киев. ОНЛАЙН

20:25

Як живуть міста, які у ці хвилини перебувають під загрозою? Харків, Маріуполь, Миколаїв. "Українська правда" поговорила з їхніми мерами.

Про що кажуть міські голови?

Які зараз найбільші проблеми у місті?

Харків: "Були колосальні бомбардування і ціленаправлено били по жилих будинках. Люди залишилися без помешкання, вони зараз в укриттях.

Друга проблема – те, що ціленаправлено підривають підстанції. Вибиває світло – немає електроенергії. Оскільки немає електроенергії, значить немає теплопостачання, починають лягати станції по воді.

Наші хлібозаводи працюють зараз на генераторах. Потім, коли відбуваються постійні обстріли наші водії геройськи проїжджають з хлібом, продуктами, але не завжди можуть добратися до всіх районів".

Маріуполь: "Місто має проблеми з еклектрозабезпеченням в результаті чого відключені основні теплоцентралі, тобто місто ще й перебуває без тепла. Є перебої з мобільним зв’язком і є відповідно проблема з тим, що називається блокадою Маріуполя.

Вони заходять з усіх сторін і хочуть заблокувати все, щоб не підходили гуманітарні конвої, продукти, медикаменти і відповідно не дають вивезти людей."

Миколаїв: "Головна проблема – це паливо для заправки військової техніки і будівництва блокпостів. Ще одна проблема пов’язана з харчуванням. Справа в тому, що у нас розведені й заміновані мости через це у нас з Одеського і Київського напрямку погано налаштовано доступ до продуктів харчування."

Які потрібно ресурси, щоб втримати місто?

Усі три мери відповіли про підтримку військових і забезпечення зброєю.

"Все інше – то таке, без якоїсь їжі перетерпимо, люди нас підтримують. Нам зараз головне – зберегти життя і відстояти місто. Я дякую всім волонтерам, всім підприємцям, зараз ніхто ні про що не думає, ні про які гроші ніхто не думає – всі віддають все, що є", – Ігор Терехов, Харків.

Читайте повністю: Мери Харкова, Маріуполя та Миколаєва: Битимемося до останнього