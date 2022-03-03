Неделя сопротивления и второй раунд переговоров. Как Украина заставляет мир останавливать Путина. ОНЛАЙН

21:43

У практично знищеній Волоновасі на Донеччині лишається близько 2,5-3 тисяч людей, розповів УП нардеп Дмитро Лубінець. За останні два дні, через "зелені коридори" з міста вивезли 500-550 жителів.

Уже кілька днів там немає ні води, ні світла. УП розпитала людей, які вже виїхали з міста, про тамтешню обстановку

– "У Волновасі просто пекло, розбито майже все. Ні з ким немає зв'язку, звідки йому взятись, якщо світла нема? Телефони то розряджені. Дякую, що хоч хтось цікавиться", – Лариса.

– "Повний писець, моя квартира прямо зараз горить – добре, що ми виїхали у п'ятницю", – Любов.

– "25 числа ми приготували підвал і вже не виходили навіть з під'їзду. Заїхала техніка і було чути кулементі вистріли. Я живу на першому поверсі, де є спуск у підвал, тому з підвалу в перший день піднімались додому. Усі інші дні тільки забігати сходити в туалет і піднімались по сходах, щоб прочитати СМС (тобто зловити зв'язок – УП). Нам пощастило, що ми з сусідами відремонтували свій підвал, і він не був завалений, як у більшості.

Згодом у соцмережах почали писати, що буде евакуація й ведуться переговори про "коридор" – але сповіщень ніде в місті не було, хоча я й не розумію, як їх робити, якщо обстріли йдуть цілими днями. Через рідних я дізналася, що можна виїхати з міста з табличкою "діти" та білими простирадлами. І десь зранку, о 9, ми рвонули. ЗСУ всіх випускали, хоч у місті тихо й не було", – Анна.

Фото надані УП місцевими.