Война в Украине 62-й день. ОНЛАЙН

22:00

"Вільний світ має право на самозахист і саме тому буде допомагати Україні ще більше" — головне зі звернення Зеленського:

▫️ Прямо сьогодні вони запустили три ракети проти України так, що вони пролетіли безпосередньо над блоками наших атомних станцій. Причому одразу трьох атомних станцій. Над Запорізькою, над Хмельницькою та Південно-Українською АЕС.

▫️ Сьогодні у Києві з візитом перебував директор МАГАТЕ пан Гроссі. Обговорили з ним всі небезпеки, створені росією, та шляхи можливого впливу на ситуацію, щоб убезпечити Європу і світ від абсолютно безвідповідальних дій РФ.

▫️ Нагородив сьогодні наших героїв – працівників зміни на Чорнобильській станції, які не залишили обʼєкт.

▫️ Якщо в Росії забули, що таке Чорнобиль, то це означає, що потрібен глобальний контроль за російськими атомними обʼєктами і ядерними технологіями.

▫️ Говорив сьогодні з премʼєром Японії. (...) Обговорили також і післявоєнне відновлення України, і можливу роль Японії у майбутніх безпекових домовленостях.

▫️ З візитом у Києві побував премʼєр Румунії. Обговорили з ним не тільки двосторонню взаємодію між нашими державами і спільну роботу заради захисту свободи в Європі, але і взаємодію на рівні ЄС.

▫️ Сьогодні в Німеччині відбулась важлива зустріч на рівні міністрів оборони держав-партнерів України. Ключове питання – посилення захисту всієї Європи від агресивних амбіцій Росії.

▫️ Фінальною метою керівництва Росії є не просто захоплення території України, а розшматування усього центру і сходу Європи та глобальний удар по демократії.

▫️ Я вдячний Великій Британії і особисто прем'єр-міністру Борису Джонсону за швидку і позитивну реакцію на наш запит про лібералізацію торгівлі. Очікуємо аналогічних рішень від інших партнерів.

▫️ Буде новий санкційний пакет від ЄС. Буде ще більше обмежень для торгівлі. Неминуче буде відмова абсолютної більшості країн світу від російської нафти та інших російських енергоносіїв.

▫️ Ми обов'язково зробимо все, щоб повернути усіх наших українських діточок в Україну. Хай в Росії ніхто не сподівається, що Україна забуде чи пробачить викрадення наших дітей, депортацію наших громадян. І – знищення Маріуполя.

▫️ Перед записом вечірнього звернення вже традиційно підписав указ про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначені 243 військовослужбовця ЗСУ.