19 дней войны. Украина, Россия и мир. ОНЛАЙН

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Про що говорив Зеленський:

▪️ Як і раніше, ворог розгублений. Вони не очікували такого опору. Вірили своїй пропаганді, яка десятиліттями бреше про нас. Досі не можуть оговтатися. Але вже почали розуміти, що війною вони нічого не досягнуть

▪️ Ми беремо трофеї та використовуємо їх для захисту України. Російські війська на сьогодні – фактично один з постачальників техніки для нашої армії

▪️ Российские срочники! Послушайте меня особенно внимательно. Российские офицеры! Вы-то всё уже поняли. У Украины вы ничего не заберёте. Вы будете забирать жизни. Вас очень много. Но и вашу жизнь тоже заберут.

Но ради чего вам погибать?

▪️ За 19 днів російська армія втратила в Україні убитими більше, ніж за дві криваві й багатолітні війни в Чечні. Заради чого?

▪️ Євросоюз затвердив четвертий санкційний пакет проти Росії. Четвертий, і я впевнений, що не останній

▪️ Протягом дня 14 березня вдалося вивезти з міст і містечок Київської та Луганської областей 3806 українців. Нашу колону зі 100 тоннами найнеобхіднішого для Маріуполя досі утримують у Бердянську

▪️ Починаємо податкову реформу. Замість ПДВ та податку на прибуток даємо ставку 2% від обороту та спрощений облік. Для малого бізнесу – а це перша й друга групи ФОПів – ставимо добровільну сплату єдиного податку

▪️ Скасовуємо всі перевірки для всіх бізнесів. Умова лише одна: ви забезпечуєте нормальну роботу свого бізнесу в межах українського закону

▪️ Вічна пам'ять кожному, хто віддав життя за нашу державу! Вічна вдячність усім нашим героям! Слава Україні!