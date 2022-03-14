19 дней войны. Украина, Россия и мир. ОНЛАЙН
"Українська правда" в режимі реального часу стежить за подіями 19-го дня повномасштабної війни. Вона або її відголоски охопили не лише Україну, міста якої щоденно потерпають від російських обстрілів, а й Росію та інші світові держави.
Хроніку першого і попереднього днів читайте тут: Росія напала на Україну. ОНЛАЙН; Україна захищається 18 день. ОНЛАЙН
⛪️ Православна церква України не вважає гріхом бажати смерті ворогові та вбивати російських окупантів.
Ранкова порція нових санкцій:
США запровадили санкції проти 11 осіб з оборонної сфери Росії.
У переліку — заступники міністра оборони, головнокомандувач нацгвардії, директор служби військово-технічного співробітництва та гендиректор "Рособоронекспорту"
Японія запроваджує санкції та заморожує активи ще 17 росіян.
Під санкції потрапили 11 депутатів російської Думи, 5 членів сім'ї банкіра Юрія Ковальчука, а також мільярдер Віктор Вексельберг
🚷 Російські окупанти в Тростянці на Сумщині заганяли місцеве населення в фейкові "зелені" коридори і відбирали у людей мобільні телефони — голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.
💥В Україні не буде ПДВ та податку на прибуток
Кабмін погодив пакет рішень для підтримки економіки України під час війни, повідомив президент Володимир Зеленський.
За його словами, замість ПДВ та податку на прибуток встановлюється ставка 2% від обороту
⚡ У білоруському містечку Столбці підпалили колії – білоруське ГУ по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією (ГУБАЗіК) почало тероризувати місцевих жителів.
Президент США Джо Байден запевнив, що його країна надасть Україні зброю для оборони і готова прийняти українських біженців.
We will make sure Ukraine has weapons to defend against the invading Russian force.— President Biden (@POTUS) March 14, 2022
We will send money and food and aid to save Ukrainian lives.
We will welcome Ukrainian refugees with open arms.
Зеленський повідомив, що переговори з російською стороною відбуваються "доволі непогано" і продовжаться у вівторок
Про що говорив Зеленський:
▪️ Як і раніше, ворог розгублений. Вони не очікували такого опору. Вірили своїй пропаганді, яка десятиліттями бреше про нас. Досі не можуть оговтатися. Але вже почали розуміти, що війною вони нічого не досягнуть
▪️ Ми беремо трофеї та використовуємо їх для захисту України. Російські війська на сьогодні – фактично один з постачальників техніки для нашої армії
▪️ Российские срочники! Послушайте меня особенно внимательно. Российские офицеры! Вы-то всё уже поняли. У Украины вы ничего не заберёте. Вы будете забирать жизни. Вас очень много. Но и вашу жизнь тоже заберут.
Но ради чего вам погибать?
▪️ За 19 днів російська армія втратила в Україні убитими більше, ніж за дві криваві й багатолітні війни в Чечні. Заради чого?
▪️ Євросоюз затвердив четвертий санкційний пакет проти Росії. Четвертий, і я впевнений, що не останній
▪️ Протягом дня 14 березня вдалося вивезти з міст і містечок Київської та Луганської областей 3806 українців. Нашу колону зі 100 тоннами найнеобхіднішого для Маріуполя досі утримують у Бердянську
▪️ Починаємо податкову реформу. Замість ПДВ та податку на прибуток даємо ставку 2% від обороту та спрощений облік. Для малого бізнесу – а це перша й друга групи ФОПів – ставимо добровільну сплату єдиного податку
▪️ Скасовуємо всі перевірки для всіх бізнесів. Умова лише одна: ви забезпечуєте нормальну роботу свого бізнесу в межах українського закону
▪️ Вічна пам'ять кожному, хто віддав життя за нашу державу! Вічна вдячність усім нашим героям! Слава Україні!
🤔 З‘явилися свіжі фото президента Франції Еммануеля Макрона. Хто б міг подумати, що він почне наслідувати Зеленського.
Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 24:00, 14.03.2022:
▪️За наявною інформацією, противником заплановано посилення угруповання військ ЗС РФ на Харківському напрямку
▪️На Волинському напрямку зберігається висока імовірність проведення провокацій на білоруських об’єктах з метою втягування ЗС Республіки Білорусь у конфлікт
▪️На Поліському напрямку окупаційні війська ведуть бойові дії в районах населених пунктів Поліське, Кропивня, Захарівка, Олива, Слобода, Кухарська, Жовтневе, Озерщина, Липівка, Копилів, Мотижин, Бузова, Гореничі, Буча, Демидів
▪️На Сіверському напрямку ворог веде бойові дії в районах населених пунктів Любеч, Славутич, Коврита, Золотинка, Мена, Браниця, Каліта, Богданівка, Лукаші, Ромни, Недригайлів
▪️На Слобожанському напрямку ворог не полишає спроб оточити Суми та веде бойові дії в районах населених пунктах Сватове, Ізюм, Грушеваха, Петрівське, Гусарівка, Балаклія, Ліман, Малинівка, Кочеток, Безруки, Олександрівка, Велика Писарівка, Тарасівка, Олешня, Недригайлів, Ромни, Талалаївка
▪️На Донецькому та Таврійському напрямках окупанти визначеними силами ведуть бойові дії в районах населених пунктів Борова, Тернове, Новокраснянка, Луганське, Горлівка, Пантелеймонівка, Микільське, Гуляйполе, Оріхів, Камʼянське.
На Авдіївському напрямку в районі н.п. Кам’янка, під час проведення розвідки боєм окупанти зазнали значних втрат, вимушені були відійти
▪️На Волноваському напрямку ворог не припиняє спроб прориву в напрямку на Вугледар
▪️На Маріупольському напрямку противник намагається захопити Маріуполь. Українськими воїнами були успішно відбиті атаки загарбників. Загальні втрати противника склали близько 150 чоловік, 2 танки, 7 БМП та один БТР. Після понесених втрат окупанти припинили наступальні дії та відступили
▪️На Південнобузькому напрямку ворог намагається закріпитися в районах населених пунктів Томина Балка, Надеждівка, Киселівка, Первомайске, Михайло-Ларине, Ульянівка, Піски, Добре, Снігурівка, Архангельске, Заградівка, Осокоровка, Берислав, Каховка
▪️В Чорноморській та Азовській операційних зонах ознак підготовки до проведення морської десантної операції не виявлено
А ось якою завтра буде обкладинка The Guardian. Як вам?
Звернення Володимира Зеленського за підсумками 19 днів війни:
"Наші хоробрі захисники продовжують завдавати російським військам нищівних втрат. Уже скоро кількість збитих гвинтокрилів Росії досягне сотні одиниць. Бойових літаків вони втратили вже 80. Сотні танків, тисячі одиниць іншої техніки. За 19 днів російська армія втратила в Україні вбитими більше, ніж за дві криваві й багатолітні війни в Чечні".
❗ Росія попросила Китай про фінансову та технічну підтримку, в тому числі – у вигляді харчування
❗️Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що загальна ситуація у місті катастрофічна, за його словами, кількість жертв російських обстрілів може наближатися до 20 тисяч.
❗️У Харкові спалахнула пожежа в районі Центрального ринку — ДСНС.
В цей час у Харкові тривала повітряна тривога, повідомляли про серію вибухів в центральній частині міста
📢 Запорізька ОДА повідомляє, що мера Мелітополя Івана Федорова вивезли до Луганська. Там йому інкримінують справу про "тероризм".
Доля мера Дніпрорудного Євгена Матвєєва, якого також схопили окупанти, наразі невідома.
Зеленський пропонує Верховній Раді продовжити воєнний стан до кінця квітня.
Обличчя російських строковиків, які приїхали воювати в Україну – фото УП.
|Антон Савін, 20 років
|Микола Польщиков, 21 рік
|Андрій Поздєєв, 19 років
|Олександр Морозов, 22 роки, і Ніяз Ахунов, 20 років
Зеленський написав листа родині загиблого в Ірпені американського журналіста Брента Рено:
"Я висловлюю свої щирі співчуття сім'ї Брента Рено, який загинув, документуючи безжалісність та зло, заподіяне українському народові Росією".
I extend my heartfelt condolences to the family of Brent Renaud who lost his life while documenting the ruthlessness & evil inflicted upon 🇺🇦 people by Russia. May Brent’s life & sacrifice inspire the world to stand up in fight for the forces of light against forces of darkness. pic.twitter.com/bvQjM470OU— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 14, 2022
За 19 днів війни українські військові знищили 45 повітряних цілей окупантів, заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
З них 19 літаків, 20 вертольотів, 5 БпЛА та 1 крилату ракету.
Російське командування змінило стратегію ведення війни, пише російське видання "Медуза".
Як стверджують журналісти, війська РФ більше не намагаються досягнути своїх цілей кавалерійським наскоком, тобто відкритим наступом без розвідки. Тепер вони роблять щільні облоги та штурмують населені пункти.
Також вони більше не намагаються наступати одразу на 8-10 напрямках.
Ключовими цілями на наступні дні стане оточення українських військ на території Донецької та Луганської областей – це ніби має суттєво послабити українську армію. Також у планах лишається блокування Києва із заходу та сходу, тут росіяни накопичують свої війська, намагаються захистити фланги й тил наступальних військ.
"Остановите войну" прозвучало в ефірі "Першого каналу" Росії 🇷🇺
Їх озвучила жінка, яка з'явилася прямо за спиною у ведучої програми "Время". Вона також тримала плакат з написом "Остановите войну, не верте пропаганде, здесь вам врут".
Apparently, some brave girl has just interrupted Russian propaganda TV with simple words “Stop the war!” For 3 seconds they broadcast truth.#NoToWar #нетвойне #StandWithUkraine #FreeIvanFedorov #PutinIsaWarCriminal #РоссияСмотри pic.twitter.com/9ek280jEKQ— olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) March 14, 2022
Російські телеграм-канали повідомляють, що жінка з плакатом – це редакторка каналу Марина Овсянікова.
Перед появою в ефірі вона записала відеозвернення, у якому назвала війну в Україні "злочином, відповідальність за який лежить тільки на одній людині – на Путіні". Овсянікова закликала Росію негайно припинити "братовбивчу війну".
Також вона зізналася, що їй соромно за свою роботу на "Першому каналі" та всю пропаганду, яку він транслював.
Колона з гуманітарною допомогою так і не доїхала до Маріуполя, який вже більше 2 тижнів перебуває в облозі.
"Зараз гуманітарний конвой стоїть за шістдесят кілометрів від Маріуполя... Гуманітарна колона, в якій багато фур із продуктами, водою, одягом, а також автобуси, якими люди могли би виїхати з Маріуполя, на жаль, не пропускається росіянами. Вони стоять там уже третій день", – розповів заступник голови ОП Кирило Тимошенко.
Financial Times пише, що США попередили своїх союзників у Європі та Азії про готовність Китаю підтримати Росію зброєю.
👌 ЄС затвердив четвертий пакет санкцій проти Росії за напад на Україну.
Він охопить людей і компанії, причетні до агресії проти України, а також кілька секторів російської економіки.
Усіма улюблені фото з котиками тепер виглядають приблизно так:
Вечірнє зведення від Генштабу:
– головна мета ведення бойових дій на території України ворогом не досягнута. Отримуючи відсіч і несучи втрати окупаційні війська все частіше змушені переходити до оборони та здаватися у полон
– на більшості напрямків, при спробі просунутись вперед, противник зіштовхується з опором ЗСУ та місцевих
– не маючи значних успіхів, ворог продовжує наносити ракетно-бомбові удари авіацією, знищуючи об’єкти військової та цивільної інфраструктури України. Застосовує боєприпаси великої потужності та невибіркової дії по житлових районах великих міст, зухвало нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права
– враховуючи поточну ситуацію загарбники посилили охорону українсько-білоруського кордону підрозділами ЗБ Білорусі
– окупанти роблять спроби оволодіти населеними пунктами в районі міста Ізюм
– угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон.
Міноборони Росії проанонсувало нові удари по підприємствах оборонно-промислового комплексу України та "місцях перебування іноземних найманців".
В Україні запрацював онлайн-садок для дітей віком від 3 до 6 років.
Він має допомогти їм відволіктися від війни.
Онлайн-садок працює у відеоформаті, тобто ви просто вмикаєте своєму сину чи доньці відео на ютубі. Перше заняття вже в доступі, воно триває 40 хвилин.
В Україні заборонили ввезення і поширення книжок з Росії.
СММ-ники Укрпошти тримають марку і у воєнні часи:
Новини з паралельної реальності 👀:
Президент-втікач Віктор Янукович поскаржився на те, що Зеленський не пристав на його пропозицію з урегулювання війни в Україні – укладання мирної угоди з так званим Донбасом, створення міжнародного Фонду його відновлення та "реінтеграція" регіону в Україну.
Росія тільки створює видимість коридору з Маріуполя, заявляє Ірина Верещук.
Окупанти пропустили тільки 160 приватних авто – це максимум 600-700 людей, тоді як в місті лишилося 300 тисяч жителів.
"У нас великі вантажівки і 24 автобуси. Ми вимагаємо дозволити на своїх авто їхати в колоні, як це було в Сумах і Київській області. Це наша безумовна вимога – ми не будемо розмовляти про жодні інші питання, поки вони не розблокують Маріуполь", – розповіла Верещук.
⚡🇪🇪 Парламент Естонської Республіки (Riigikogu) прийняв рішення із закликом до країн-членів ООН про закриття неба України від російського агресора. Це перше рішення від парламенту країни, яка входить до ЄС та НАТО – Руслан Стефанчук
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У Мелітополі російські окупанти не дали мешканцям вийти на мітинг. Як стверджують очевидці у коментарі для "Громадського радіо", окупанти принижували та залякували людей. Двох активістів викрали та відвезли в невідомому напрямку.
Міністр оборони Олексій Резніков просить українців дбати, наскільки це можливо під час війни, про своє емоційне здоров'я. Та дає декілька порад:
"Закликаю всіх громадян щодня хоч на кілька хвилин зупинятися і робити те, що підтримує особисто вас, вашу силу. Бо кожен з нас важливий, кожен потрібен країні.
Дивіться на небо, на улюблене дерево, квітку. Почитайте книжку. Зв’яжіть рукавички. Чи маскувальну сітку.
Подивіться фото коханих, рідних. Обніміть, якщо вони поруч, напишіть їм смс або зателефонуйте, якщо є зв'язок, напишіть їм e-mail про те, як ви відпочиватимете і подорожуватимете після перемоги.
Думка матеріальна. І наші думки теж наближають нас до неминучої перемоги над окупантом. Спілкуйтеся з близькими не тільки про війну.
Намагайтеся спати. Не забувайте пити воду. Залиште алкоголь до перемоги. Згодом ми всі разом відсвяткуємо.
Кожен день – це крок до нашої перемоги та їхньої поразки".
❗Не працюйте корегувальниками вогню у ворога!
Міноборони застерігає українців від поширення в соцмережах інформації, яка може зашкодити українським захисникам і зіграти на руку російським окупантам.
📍Не треба говорити чи писати – ракета влучила у школу #7. Доцільніше заявити – ракета влучила у такому-то населеному пункті в житловий квартал.
📍Не варто говорити – ракетою цілились у вокзал, але потрапили в лікарню, яка знаходиться недалеко.
📍Не треба говорити – ракета влучила у склад поряд з аеродромом. Бо прилетить друга, третя і вже точно влучить в аеродром.
Такі детальні повідомлення допомагають ворогу і ставлять під додаткову загрозу ваші населені пункти.
❗У ЗСУ стверджують, що ракета, яка прилетіла вранці 14 березня в Донецьк – російська.
Що розповіли полонені російські строковики?
Олександр Морозов, 22 роки, механік-водій БМП, Москва:
- 24 лютого ми вторглись на територію України. Нам казали, що це будуть навчання в полях у Росії, але нас обманули.
- Ми доїхали до Ромнів, треба було перевірити машини. Через знайомого моєі мами домовились, що за мною приїхав капітан і забрав мене в Москву. Мене посадили в машину, але під Сумами нас взяли в полон. Нам у полоні давали їжу, воду, одяг.
- У полях керівництво давало прострочені сухпайки. Дорогою до Ромнів наша техніка постійно ламалась.
- Ми хочемо розказати правду: тут помирають люди. Через якогось Путіна, який бреше. Він казав, що тут немає строковиків, але ось ми тут, 5 людей. Я дуже співчуваю, що сюди потрапив. Мені дуже соромно.
Антон Савін, 20 років:
- 4 лютого у наш перший танковий полк надійшов приказ, що ми їдемо на навчання у Воронезьку область. 5 числа ми вже були там. Потім їхали в Курську область, де нам казали, що ми залишилось. Але на наступний день ми зібрались і на колісній техніці, машинах поїхали в Білгородську область.
- Дали наказ здати телефони, після цього довели, що ми поїдемо на територію України. Поїдемо брати Київ, щоб звільнити населення від бандерівців і неонацистів, і що отримаємо грошову винагороду. Можливості піти не було.
- 24 числа ми були на теритоії України. За кілька днів у нас закінчувалась їжа, сухпайки були прострочені. Дорогою ламалась техніка, з 30 танків залишилось 6.
- Після обстрілу капітан сказав, щоб ми розвертались і їхали. Ми кинули техніку і побігли через ліс, щоб врятуватися. 4 дні ми йшли пішки лісами, обходили населені пункти. Потім наткнулись на українських військових і наш командир пішов домовлятись, що ми здаємось у полон.
Ми потрапили в полон в місто Ромни.
- Я хочу, щоб у нашій країні змінилась влада.
Андрій Поздєєв, 19 років, навідник оператор БМП (Іркутська область)
- До нового року нам сказали, що поїдемо на навчання 10 січня, але дату перенесли.
У кінці січня ми поїхали в Курськ, розбили табір, жодних навчань у нас не було. 20 лютого нас перевезли в Білгоросдьку область. 2-3 лютого сказали, що буде навчальний марш на території Росії, сказали "не бійтесь, в Україну вас ніхто не повезе". Бо такі чутки ходили.
- Зранку 24-го сказали, що хто не зрозумів, то ви на території України.
- Коли рухались до ромнів, дорогою багато техніки бачили розбитою – ставало страшно. Біля ромнів ми стояли днів 8. Тилові колони не могли підійти. 5 березня нам сказали, що строковиків мали вивезти на територію Росії, і відправити сюди тільки контрактників.
Ніяз Ахунов, 20 років, танкіст:
- 4 лютого нас відправили на навчання в поля. 24 лютого ми поїхали на кордон з Україною, їхали 2 дні, спали в танках.
- Після перших боїв наш командир прийняв рішення йти пішки в ліс. Після цього ми 4 дні ходили лісом, потім здались у полон. Спочатку було страшно здаватись, але нас одразу нагодували, допомогли моїм товаришам і дали новий одяг.
Микола Польщиков, 21 рік, механік-водій БМП, Рязанська область:
- Через 2 місяці служби нас відправили на навчання з 3 лютого по 24 лютого, в Курській і Білгородській області. Під кінець навчань мій командир сказав: "Поїдемо на харків".
- 23 лютого було маркування техніки – щоб у бою не сплутати своїх. Офіцер сказав, що техніку готують до бойових дій. Я не вірив у це. нам завжди казали, що строковики не воюють.
- 24 лютого ми виставили величезну колону і через 4 дні, під обманом керівництва, опинились на території України. Опинились під містом Ромни. Ми стояли там 5 днів і чекали паливо, шоб заправити техніку. Тоді дізнались, що колона під‘їжджає, поїхали зустрічати, доїхали до блок-поста, нас почали обстрілювати. Наші медики швидко евакуюювали нас під Ромни, у наш табір. Поки ми лежали, я дізнався, що 62 танків прибуло тільки 16 – ми серйозно програємо.
- Після того, як нас підлікували, почався авіаобстріл. Я почув команду полковника, що терміново збираємо колону і швидко пересуваємося в Росію. Ми відстали від колони, застрягли. Фельдшер прийняв рішення здаватися.
- Краще було б купити військовий квиток за 80 тисяч і не йти на службу, бо тут відбуваються страшні речі.
У перемовинах поки пауза.
МЗС закликає бойкотувати компанії, що не пішли з Росії. І навіть підготували перелік:
- торговельні мережі Leroy Merlin, Metro, Auchan, Spar
- автотовари Pirelli та Bridgestone Tires
- готелі Accor та Intercontinental
- у сфері машинобудування – OTIS Worldwide, Honeywell, Mohawk Industries, Arconic
- косметика та супутні товари Oriflame, Kimberly-Clark, Koti, Ecco, Salvatore Ferragamo
- тютюнова продукція Philip Morris
- харчова промисловість та ресторани Papa John's і Kellogg
- медицина Bayer
- банки Raiffeisen, OTP Bank, City Group, Société Générale, UniCredit, Intensa Sanpaolo
"Если тебе говорят там, что все в порядке, не верь этому. Россия совершила это уже преступление. Я сам не хотел этого, но..."— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 14, 2022
Полонений російський строковик Микола Польщиков звернувся до матері. pic.twitter.com/2A8gxiFwgz
Зведення з фронту:
- За даними "Енергоатому", російські військові, які захопили Запорізьку АЕС, мають намір утилізувати міни, які не розірвалися на атомній електростанції, просто біля енергоблоку №1.
- На Донеччині окупанти обстріляли 15 населених пунктів, щонайменше дві людини загинули, інформація про загиблих та поранених уточнюється.
- Росіяни розбомбили одну з насосних станцій "Чернігівводоканалу": за попередніми даними, 4 людей загинули
- На Миколаївському та Криворізькому напрямках окупаційні війська зупинені.
- Ворог продовжує заходи з посилення охорони українсько-білоруського кордону підрозділами армії Білорусі. За допомогою БпЛА проводить повітряну розвідку окремих ділянок місцевості вздовж кордону.
- Російські війська не полишають спроб подолати бар’єрний рубіж по річці Ірпінь і закріпитися в районі населених пунктів Буча та Ірпінь.
- Ворог намагається продовжити наступ у напрямку на Кривий Ріг. Закріпився на досягнутих рубежах, здійснює перегрупування військ та поповнення запасів. Не полишає спроб оточити Миколаїв.
- Окупанти продовжують накопичувати на російській території резерви для ведення війни. Формуються загони найманців, які за винагороду готові виконувати злочинні накази російських командирів.
За інформацією Генштабу, на території Сирії відкрито центри вербування найманців, де впродовж останніх днів завербовано понад тисячу осіб, близько 400 осіб вже прибули до РФ. Поблизу українського кордону у Ростовській (Росія) та Гомельській (Білорусь) областях розгорнуто табори для їх розміщення та підготовки.
Починається брифінг полонених російських строковиків. УП слідкує. Скоро розповімо, про що говорять армійці
Тези зі звернення Зеленського:
- "Українців не треба переконувати, щоб ставали добровольцями. Українців не треба стимулювати, щоб почали допомагати одне одному. Потужна підтримка Збройних Сил усім народом України, щирий волонтерський рух, масовий вступ до тероборони, солідарність усіх наших людей – це передумови перемоги."
- "Ми не маємо права розслабитись. Російська держава готувалася до війни десятки років. Вони накопичили значний воєнний ресурс заради зла, заради підкорення сусідів. І заради знищення України, Європи, якою ми її знаємо, яку ми цінуємо."
- "На вулицях міст має зʼявитися життя. Там, де дозволяє безпека. Там, де це можуть забезпечити люди. Аптеки, торгівля, будь-який бізнес, який може просто працювати сьогодні. Щоб країна жила. Щоб уже починалося відновлення України. І це залежить від кожного з нас, від кожного, хто здатний працювати. Економічне придушення України –це одне із завдань війни проти нас сьогодні. І ми маємо відбитися також і від цього. Зберегти нашу економіку, зберегти наших людей."
- "Си все відбудуємо. Ми все відновимо. Кожну вулицю кожного міста. Кожний будинок, кожну квартиру кожного українця. Після війни, я впевнений, ми зможемо зробити це швидко. Ми спрямуємо на це всі наші сили, всю допомогу світу. Ми вже формуємо фонди, щоб Україна жила.
Але зараз, коли окупанти ще на нашій землі, ми маємо бити їх так, як тільки можемо. Гнати їх так, як тільки вміємо. Захищати міста. Захищати села. Захищати кожен метр нашої землі й кожну частинку нашого серця. Українського серця. Української душі."
По території Білорусі продовжують рухатися в бік України колони військової техніки як із російськими, так і з блоруськими номерами. Крім того, там помітили машини дорожньо-патрульної служби з Чечні.
07:40 (Minsk time).— MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 14, 2022
A column of equipment with “V” marks is moving from Asipovichy towards Babruisk along the M5 highway. The column consists of a fuel truck, a military Ural truck, equipment with missiles or launch systems covered with tent, and UAZ with Russian license plates. pic.twitter.com/WTkER7VPY3
"Командир нашого відділення – юрист, районний суддя. Юристів взагалі у відділенні троє. Ще є економіст, інженер, айтішник, підприємець з дипломом стоматолога, підприємець-автомеханік, водій, студент ІТ і я – людина з журналістським дипломом."
Читайте на УП щоденник бійця тероборони Києва.
Росія погрожує захопленням великих міст. І при цьому придумала пояснення, чому у неї не вдалось зробити цього раніше. Адже вж більше двох тижнів українські захисники тримають оборону у низці міст, серед яких – столиця.
"Відмазка" така: Путін на початку війни "дав вказівку міністерству оборони утриматися від негайного штурму великих населених пунктів, включаючи Київ". Причина, мовляв, у тому, що "озброєні націоналістичні формування обладнують вогневі точки, розміщують важку військову техніку у житлових кварталах".
Що ще сказав Песков? !! Обережно, російська пропаганда !!
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РФ не просила Китай допомогати воювати проти України.
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У Кремлі немає даних, чи глава Чечні Рамзан Кадиров перебуває на території України.
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Вищі посадові особи США та ЄС "підштовхують Росію до штурму великих міст України".
Острів Зміїний – один із символів українського опору.
На супутниковому фото острова Зміїний помітили російський десантний корабель та пошкоджені будівлі.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 14, 2022
Деякі споруди з червоним дахом в центрі острова пошкодилися в результаті російського обстрілу.
Судно ідентифікували як десантний корабель класу Ropucha.
Фото: Maxar pic.twitter.com/PpvV3HVWvo
Рух Чесно запускає реєстр ДержZрадників. Хто вже є в ньому? Чинний нардеп-втікач Ілля Кива, підозрюваний у держзраді, і депутатка Мелітопольської міськради від Опоблоку Галина Данильченко, яка закликала співпрацювати з окупантами.
Черговий список воєнних злочинців серед росіян. Українська військова розвідка оприлюднила список військовослужбовців морського штурмового авіаційного полку, який базується в окупованому Росією Криму. Повний перелік (а в окремих випадках і контакти) на сайті ГУР.
Пропагандистські російські ЗМІ пишуть про обстріл центра окупованого Донецька. Нібито з української сторони. Окупаційна влада каже про більше 20 загиблих мирних громадян і півтора десятка поранених.
Пропагандисти називають це терактом. Щоправда, раніше від не було чути таких термінів, коли під бомбардуваннями страждали вільні українські міста.
У рядах МВС критикують радника голови МВС.
Речниця столичних рятувальників обурено звернулась до Антона Геращенка з проханням не поспішати з ексклюзивами, які можуть домогти ворогу:
"Ви третій раз сьогодні здаєте російським окупантам точки, які вони недообстрілювали, третій раз називаєте точну адресу, куди потрапляють ворожі снаряди".
💪 На Херсонщині знову мітинги проти окупанта! Прямо зараз протестують жителі селища Білозерка.
Воєнні злочини для росіян стають звичкою. На Запоріжжі окупанти пограбували замок "Садибу Попова".
"Винесено все, що можна було взяти в руки і сумки. Оргтехніку розбито і розтоптано. Виламано всі двері, побито вікна. Знищено все, що траплялось на шляху", – розповідає директорка.
Для тих, хто чув вибухи в Києві.
Це українські протиповітряні сили збили ракету, її уламки впали на житловий квартал та зруйнували п’ятиповерхівку.
👂⚡️⚡️Остатки сбитой российской крылатой ракеты упали в районе Куреневки. pic.twitter.com/xgVb71afot— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 14, 2022
Російські окупанти за час війни вбили 90 дітей та зруйнували 59 закладів освіти. Найбільше постраждалих дітей у Київській, Харківській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Херсонській, Миколаївськиій та Житомирській областях.
"Наші позиції незмінні – мир, негайне припинення вогню, відведення всіх війсь. І тільки після цього ми можемо говорити про якісь сусідські відносини, політичні врегулювання", – каже Михайло Подоляк за кілька хвилин до початку четвертого раунду перемовин з росіянами.
Переговори. 4-й раунд. Про мир, припинення вогню, негайне відведення всіх військ і гарантії безпеки. Важка розмова. РФ хоч і усвідомлює всю безглуздість своїх агресивних дій, проте залишається в ілюзії, що 19-денне насильство над мирними містами 🇺🇦 – правильний вибір стратегії. pic.twitter.com/0PpXhEWxvJ— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022
Фото з ранкового обстрілу столичного району Оболонь. Там снаряд влучив у 9-поверхівку.
Оперативне зведення з регіонів – інформація від голів ОДА:
Київщина: повітряні тривоги по області. Бої в Ірпіні, Макарові. Зафіксовано пересування ворожої техніки в Баришівській, Калитянській, Великодимерській та Калинівській територіальних громад. Періодичні бої в селах цих громад. Влада готується продовжувати евакуацію
Чернігівщина: оборонні бої біля Чернігова, вночі окупанти здійснили 3 авіанальоти. Інформація щодо руйнувань уточнюється. Більша частина міста без тепла, деякі мікрорайони вже 3 доби без світла, окремі приміські райони вже 5 і більше діб. Частина міста без води
Сумщина: ніч почалася з авіабомбардування Охтирки – було потрапляння у житлові будинки, подробиці уточнються. На сьогодні йшли перемовини про зелені коридори, утім жоден з маршрутів евакуації не погодили.
Житомирщина: у селі Ставище внаслідок ракетного удару зруйновано 7 будівель та пошкоджено 5 житлових будинків. 4 людини поранено, 14 евакуйовано з будинків, що були уражені
Харківщина: у Харкові вночі продовжилися обстріли житлових районів, зокрема Салтівки, Нових Будинків. Кількість постраждалих ще не встановлена. По області велися активні бої в напрямку Ізюму. ЗСУ поступово витісняють окупанта
Запорізька область: ворог пробує закріпитись на рубежах тимчасово зайнятих територій, але реалізувати такі плани йому не дають військові та мешканці Запорізького краю. Так, в одному з районів ведення бойових дій було виявлено мінометний розрахунок противника та скупчення техніки, по якій було нанесено артилерійський удар – окрім ворожої техніки наші військові влучили у склад з боєкомплектом противника.
Рівненщина: попадання в телевежу – телебачення і радіо не працюють, кількість постраждалих встановлюється
Луганщина: Сєвєродонецьк під постійними артобстрілами, за добу 18 влучень у житлові будинки. Гаряче в Рубіжному. Гуманітарним коридором вдалося евакуйовати 1600 людей
Донеччина: з опівночі — активізація авіації, спроба прориву у Мар'їнському районі. У Краматорську від обстрілу згорів приватний будинок, є жертви. Росіяни гатили градами по Авдіївському коксохіму. У Волноваху русня увійшла. Маріуполь – без змін, пекло.
Миколаївщина: Миколаїв — обстріли усю ніч. У Снигурівка внаслідок обстрілу зруйновано приватні житлові будинки. Кількість постраждалих встановлюється
Херсонщина: у Херсоні вночі та ввечері вибухи сильні та гради
Кіровоградщина, Дніпропетровщина, Волинь, Закарпаття, Хмельниччина, Тернопільщина, Чекарщина, Львівщина, Івано-Франківщина, Одещина: були повітряні тривоги вночі.
Загальні бойові втрати російської армії станом на ранок 19 дня війни:
- особового складу – понад 12 тисяч людей
- танків ‒ 389
- бойових броньованих машин ‒ 1249
- артилерійських систем – 150
- РСЗВ – 64
- засобів ППО – 34
- літаків – 77
- гелікоптерів – 90
- автомобільної техніки – 617
- кораблі – 3
- цистерн з ПММ – 60
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8.
14 березня в Україні погодили роботу 10 гуманітарних коридорів у Київській та Луганській областях.
На Київщині:
- з сіл Богданівка і Новобогданівка у Бровари,
- з села Перемога Баришівської ОТГ в місто Бровари,
- з села Бобрик в Бровари,
- з міста Гостомель в село Білогородка,
- з селищ Немішаєве та Ворзель до села Білогородка,
- з села Дмитрівка до села Білогородка.
На Луганщині:
- Сєверодонецьк – Слов’янськ,
- Попасна – Слов’янськ,
- селище Гірське – Слов’янськ.
Поблизу тимчасово окупованого Херсона згорів будинок секретарки міськради Галини Лугової.
За її словами, сусіди, як наглядали за будинком, бачили, як хтось розбив у ньому вікно і кинув на підлогу щось важке.
"Думаю, я в списку просто на фізичне знищення", – прокоментувала підпал Лугова.
Що російські військові обстріляли цієї ночі:
- Київ: поцілили в 9-поверхівку на Оболоні (наразі відомо про двох загиблих) та завод "Антонов". У завод поцілило три ракети, за попередньою інформацією, жертв немає
- Миколаївщина: обстріляли місто Снігурівка, внаслідок чого зруйнували 5 житлових будинків – з-під завалів дістали шість людей, одна людина загинула
- Житомирщина: вдарили по адмінбудівлях в смт. Станище – знищено 7 будівель, постраждало 4 людини, тривають пошуки
- Рівненщина: ранковим ударом пошкоджено телевежу та адмінприміщення
- Сумщина: бомбили житловий сектор Охтирки – щонайменше 3 людей загинули
- Чернігівщина: обстріляли університет "Чернігівська політехніка". "Ураганами" обстріляли Ніжин, без втрат.
Російська православна церква в Амстердамі першою із західних церков заявила про розрив відносин з Московським патріархатом.
Якщо ви є вимушеним переселенцем, військовим або бійцем тероборони і потребуєте допомоги чи тимчасового житла, ви можете звернутися за цим до ЦНАПу в 14 областях України.
Зокрема в Запорізькій, Івано-Франківській, Вінницькій тощо (повний перелік є в телеграм-боті "Турботник").
ЦНАПи нині працюють як Центри турботи у 120 населених пунтках.
У Києві на Оболоні спалахнула пожежа у багатоповерхівці: влучив артилерійський снаряд
Внаслідок авіаудару пошкоджено телевізійну вежу на Рівненщині – голова ОВА Віталій Коваль
Зведення від Генштабу
📍За попередню добу угрупування Повітряних Сил ЗСУ знищили чотири літаки, три вертольоти та безпілотних літальних апарати (інформація щодо типу уточнюється).
📍Знову фіксуються непоодинокі випадки використання ворогом цивільної інфраструктури, зокрема і релігійних об’єктів для обладнання вогневих позицій, розміщення озброєння та військової техніки.
📍Є інформація, що на території Росії в місті Бєлгород розміщено військовий табір Бєлгородської військової комендатури. У таборі утримуються російські військовослужбовці, які після лікування виписані зі шпиталів та чекають відправки у підрозділи. Також у цьому таборі перебувають військовослужбовці ЗС РФ, що відмовляються від участі у бойових діях, з ними проводяться заходи досудового дізнання.
📍Щодо готовності збройних сил Республіки Білорусь до ведення війни з Україні. За заявою одного з високопосадовців сил спеціальних операцій Республіки Білорусь, спецпризначенці збройних сил РБ брати участі у війні з Україною не будуть.
🇺🇦 В знак підтримки України проти війни з Росією у світі підсвічують будівлі синьо-жовтими кольорами
Венесуела
Venezuela stands with @Ukraine and we express our solidarity with its brave people facing Russia's massacre.#Venezuela and Ukraine together against the autocracies of Putin and Maduro. Our struggles have in common the glorious and unwavering cause of FREEDOM. #StandWithUkraine pic.twitter.com/1rl2W0dNtD— Embajada de Venezuela ante Estados Unidos (@EmbajadaVE_USA) March 13, 2022
Інститут Гувера у Стенфорді
Hoover Tower @Stanford lit up in blue and yellow! Fantastic! Thank you MTL and @CondoleezzaRice . #StandWithUkraine . pic.twitter.com/A5guWUztx8— Michael McFaul (@McFaul) March 13, 2022
З Харкова, Дніпра та Кривого рогу відправлятимуться евакуаційні поїзди
🕯"І мертвим, і живим, і ненарожденним..." Вагітна жінка з бомбардовуваного пологового будинку у Маріуполі померла, її ненароджена дитина також не вижила.
|фото: Євген Малолєтка
🇺🇦 Слава ЗСУ! Подяка волонтерам
|Ілюстрація Нікіти Тітова
Доброго ранку😎
- Hyundai призупинив спонсорську угоду з англійським ФК "Челсі" через санкції проти власника клубу Романа Абрамовича.
- Toyota зупинила виробництво та імпорт автомобілів в Росію.
- У Росії почали відключати доступ до соціальної мережі Instagram.
- Російські бізнес-дипломи більше не визнаватимуть за кордоном: AACSB (Асоціація з розвитку бізнес-шкіл), Business Graduates Association (Асоціація випускників бізнес-шкіл), AMBA (Асоціація MBA програм), EFMD (Глобальна мережа бізнес-шкіл)
- Сполучені Штати на 19 сторінках опублікували перелік товарів розкоші, які забороняється ввозити до Росії в рамках санкцій.