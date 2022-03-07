Двенадцатый день большой войны. Российские фейки, ракеты над мирными и третий раунд переговоров. ОНЛАЙН
Триває 12-ий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Попри сподівання окупантів, це вторгнення не вийшло швидким і легким. Опір їм чинять як українські захисники, так і цивільне населення. Оборону героїчно тримає Київ та інші міста. Деякі, як то Харків, постійно потерпають від ворожих обстрілів.
Російські ракети лише на початку прилітали на військові об'єкти. Досить швидко цілями загарбників стали мирні будинки й інфраструктура.
За перші 11 днів війни загинули 38 українських дітей.
У той же час, Кремль приховує свої втрати і вигадує все нові й нові пояснення своїй агресії. Тамтешні пропагандисти "знаходять" в Україні то "ноутбук з маркуванням НАТО", то "розробки біологічної зброї".
Читайте онлайн минулого дня: Одинадцятий день війни. Росія зриває евакуацію, блокує гумдопомогу та обстрілює цивільних. ОНЛАЙН
Війна. Україна і світ. Упевненість і стурбованість.
! Зображення є не оригінальним фото, а колажем. Ліворуч – голова Миколаївської ОДА Віталій Кім. Праворуч – президент Франції Еммануель Макрон.
Світовий банк надасть Україні додаткові 723 млн доларів підтримки.
⚡ Ворог знову атакує Суми.
Вночі росіяни скинули авіабомби, які потрапили в житлові квартали і пошкодили будинки. Є загиблі і постраждали, серед останніх – діти.
Свідчення полонених окупантів
Про події у Харкові, 24-го лютого:
"У нас не було задачі. У нас у полку замполіт сам задачі ставив. Коли дорогу почали перекривати цивільні, влаштували бунт, замполіту це надоїло, він сказав стріляти по цивільних."
"Поки наші стріляли, ми спасали з лейтенантом цивільних... Лейтенант підбіг, почав їх з машини витягати і кричати: давайте сюди. Ми їх за блоки (бетонні – УП) поклали, разом із нами. Через хвилин 20 підполковник помітив, що ми цивільних рятуємо. І він віддав наказ стріляти по нас з лейтенантом і по них... Потім ми почали відходити, свої ж мені по ногах почали стріляти."
Російський технік, який мав евакуювати несправні боємашини:
"Приблизно місяць тому нас зібрали в клубі і сказали писати документи, що готовий брати участь у спеціальній операції. Навіть якщо не хочеш писати... Усіх відправили."
"Багато хто (з російськийх військових – УП) вже в дорозі пішов додому. Багато хто просто втікає, нікому нічого не кажучи. Не хочуть воювати. Через що, для чого це? Нікому ця війна непотрібна. Ніхто не хоче її... Просто зараз 7 років в'язниці обіцяють – через це люди ще лишились, у тюрму ніхто не хоче сідати".
Зведення від Генштабу
Протягом доби противник перегрупувався для організації штурму Києва. Планують долучити найбільш боєздатні частини та підрозділи зі складу: спеціального полку Росгвардії імені Рамзана Кадирова (Грозний), 27 загону СпП "Кузбасс" (Кемерово), 604 центру СпП "Вітязь" (Москва) Росгвардії та приватної військової компанії "Ліга" (колишня ПВК "Вагнер").
На Поліському напрямку противник зосередився у районах населених пунктів Поліське, Кухарі, Бородянка, Бишів, Гореничі, Демидів.
На Сіверському – хоче заблокувати Чернігів та готується до наступу на Суми.
На Слобожанському – зосереджує на напрямках Канів, Новомосковськ. Намагається відновити наступ на Сєверодонецьк.
На Донецькому – продовжує наступальні дії у напрямках на Дніпро та Запоріжжя з метою виходу на адміністративні кордони Донецької області.
Для ведення наступальних дій у напрямку на Сєвєродонецьк здійснюється переміщення БТГр 150-ї мотострілецької дивізії. Спроби прорвати оборону на Волноваському напрямку. Намагається прорвати оборону Маріуполя, але успіху немає.
На Таврійському – основні зусилля зосереджує у напрямках на Миколаїв, на Вознесенськ, на Запоріжжя, Мелітополь, Маріуполь.
В Південнобузькому операційному районі противник зупинений на підступах до Миколаєва, проводить перегрупування військ для відновлення наступу.
Як українські захисники по окупантах з миколаївського аеропорту стріляли
Ох і дали наші жару окупантам в Миколаєві 💪🏻— Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) March 7, 2022
Точними вистрілами знешкоджено ворожі танк та БМП. Горить-палає 🔥
Атаки противника ефективно відбивають бійці територіальної оборони, херсонського та миколаївського КОРДу і патрульної поліції.
Все буде Україна 🇺🇦#stoprussia pic.twitter.com/3zY4RA5dpu
💪 Під Харковом ліквідовано генерал-майора російської армії Віталія Герасимова, який брав участь у другій чеченській війні та російській військовій операції в Сирії. Отримав медаль "за повернення Криму".
💔Листи з окупації, написані вручну, від журналістки Марії Бровінської, яка застрягла між Бучею та Бородянкою
"Як відповісти на запитання "Як ви?", "Що у вас?", "У вас є їжа-вода?", я не знаю. Так як будь-яка відповідь буде неправдивою і нечесною. Бути ок в такій ситуації неможливо".
"У нас нема розуміння, коли тривога, а коли ні. Тому що тривога перманентна. За себе, за батьків і дітей, за собак".
"Евакуація? А нема куди. Доріг нема. Мостів нема. Та і якщо помирати, то краще вже тут всім разом".
"Від ворога не буде жодного сліду, ми усе відбудуємо. Ми зробимо наші міста, які окупант зруйнував, кращими, ніж будь-яке місто в Росії", – Володимир Зеленський.
Короткі зведення з фронту з 14 до 23
На Вінниччині окупанти запускали крилаті ракети з бомбардувальників. Повітряні тривоги, які звучали в регіоні, були одні з найдовших – тригодинні.
На Житомирщині через російські авіаудари спалахнули пожежі на двох нафтобазах.
На Миколаївщині вороги обстріляли військову частину, де спали українські захисники: загинули 8 людей, 8 – зникли безвісти, 19 – поранені.
Збройні сили відбили міжнародний аеропорт в Миколаєві
Місцева тероборона знешкодила третій зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".
Російські загарбники завдали ракетного удару по морському порту "Ольвія", постраждалих немає.
У боях за Маріуполь морські піхотинці та бійці полку "Азов" знищили танкову роту противника, а також 6 бойових броньованих машин та близько 40 загарбників.
У Харкові внаслідок обстрілів російських окупантів загинуло 10 людей, ще одного неповнолітнього забрали в реанімацію. Загальна кількість жертв серед харків’ян із початку повномасштабної війни склала 143 цивільних особи, із них 5 дітей.
На Київщині у Макарові внаслідок авіаудару російських військ по хлібозаводу загинуло 13 осіб.
Протиповітряні сили оборони збили над Києвом російський літак, ще один було знищили у повітряному бою в околицях столиці. Ворожий російський гелікоптер збили над Вишгородом.
🏆Нагороди для Зеленського
Володимир Зеленський отримав медаль Свободи Рональда Рейгана. Нагороду заснувала Фундація американського президента Рональда Рейгана у 1992 році. Її вручають видатним світовим діячам за "здійснення значного та тривкого внеску у розвиток свободи у світі".
Також президент Чехії Мілош Земан збирається нагородити президента України найвищою державною нагородою Чехії – ймовірно, йдеться про орден "Білого лева". "Президент (Володимир Зеленський) показав мужність і хоробрість, залишившись у своїй країні, незважаючи на пропозиції про евакуацію", – пояснив своє рішення Мілош Земан.
"Виглядає так, що війська загарбника контролюють виключно деякі дороги і напрямки, але не території. Усі мапи, котрі розповсюджує Росія схожі на блеф", – Дорж Бату, колишній працівник NASA.
На Житомирщині після авіаударів РФ горять дві нафтобази – у Житомирі та Черняхові.
💪Ще два російських літаки пішли слідом за кораблем
Народний депутат України зі "Слуги народу" Євгеній Шевченко намагався перетнути державний кордон, його затримала СБУ.
😡Російські окупанти знищили пам‘ятник захиснику України – оперному співаку, солісту Паризької національної опери, волонтеру, учаснику Революції Гідності та бойових дій на Сході України – Василю Сліпаку.
"Ми не пробачимо окупанту таких низький дій, зовсім скоро кожен з них буде покараний та відчує "український мир" на власній шкірі. Самопожертва Василя Сліпака в ім‘я незалежної України завжди в наших серцях. Тож пам‘ятник відновимо і цілісність країни теж", – командування 30 омбр, яке встановлювало пам'ятник.
Команда студентів і випускників Українського католицького унівеситету (УКУ) створила сайт з посилами про війну для понад 30 країн світу – "Post to Stop War".
На ресурсі є десятки цільових месиджів-посилів різними мовами світу, а також, галерея постерів.
Країни, які зараз є у проєкті: Австрія, Афганістан, Білорусь, Боснія, Бразилія, Велика Британія, Вірменія, Грузія, Данія, Ізраїль, Іран, Іспанія, Італія, Канада, Киргизстан, Китай, Латвія, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Росія, Румунія, Сербія, Словаччина, США, Туреччина, Франція, Хорватія, Швеція та Японія.
⚡Третій раунд переговорів України та РФ завершився
"Ми отримали деякі позитивні результати з точки зору логістики гуманітарних коридорів. У них будуть внесені зміни. Ми отримаємо більш ефективну допомогу людям, які сьогодні потерпають від агресії РФ", – Михайло Подоляк.
Третій раунд переговорів закінчився. Є невеликі позитивні зрушення щодо покращення логістики гуманітарних коридорів… По базовому політичному блоку врегулювання разом із припиненням вогню та гарантіями безпеки інтенсивні консультації продовжені. pic.twitter.com/wR0BYPkcVH— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 7, 2022
💪Перші добровольці Інтернаціонального легіону Територіальної оборони України вже на позиціях. Добровольці з США, Великої Британії, Швеції, Литви, Мексики та Індії.
Із частково захоплених російськими військами Ірпеня, Бучі й Гостомеля евакуювали приблизно 2 тисяч людей, ще понад 4 тисячі перебувають в облозі.
70% Ірпеня знаходиться під нашим контролем. Третина міста – під контролем росіян.
Основні новини від Генштабу на 18:00
- Триває охорона важливих районів та шляхів пересування, оборона міста Києва.
- Окупанти планують активізувати авіацію, з метою нанесення ракетно-бомбових ударів по великих містах України та промисловій інфраструктурі. На територію Білорусі перекидаються авіаційні підрозділи Центрального та Східного воєнних округів.
- У Милі Київської області підрозділ з кадирівських найманців обстрілює мирне населення.
- Угруповання ворога, що діє на окремих напрямках Конотопу та Охтирки, втратили до 50 відсотків особового складу. Для продовження наступальних дій потребують перегруповування та поповнення запасів.
- Підступність окупантів проявляється в тактиці терору щодо мирного населення, обстрілах гуманітарних конвоїв, що організовані українською владою, організацією пропагандистських конвоїв та спробах легалізації окупаційної влади на окремих захоплених територіях.
- Морально-психологічний стан противника залишається вкрай низьким та має тенденцію до погіршення. На окремих напрямках окупанти викидають власні документи та намагаються повернутися на територію росії.
Росія фактично взяла в заручники 2046 іноземних студентів з 27 країн світу і блокує їхню евакуацію – Верещук.
Іноземці через російські обстріли застрягли в Сумах, Чернігові, Маріуполі, Херсоні.
Через те, що росіяни зривають домовленості, заблокований Маріуполь уже третій день чекає на гуманітарний коридор.
"Ми збираємо людей на локаціях, і в цей момент розпочинається обстріл. Найстрашніше, що в цей час розпочинається тактичне перегрупування військ РФ, щоб вони могли займати більш вигідні позиції.
Наприклад, учора, коли наші герої, які захищають місто, відкрили коридор, відкрили фактично вхід у місто – росіяни почали танкове вторгнення у Маріуполь. Через це почався бій і евакуацію скасували", – розповів мер міста Вадим Бойченко в коментарі УП.
Показові фото війни: матір загиблого під Волновахою Дениса Гринчука втрачає свідомість після того, як кидає землю на домовину сина. Денису було 25 років, він мав звання старшого солдата.
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Внаслідок авіудару по хлібзаводу в Макарові на Київщині загинуло 13 людей. Живими з-під завалів дістали п'ятьох.
За інформацією журналіста-розслідувача Bellingcat Христо Грозєва, росіяни висували Україні вимогу призначити Юрія Бойка прем’єр-міністром.
Втім три високопоставлені джерела з найближчого оточення президента Зеленського категрично спростовали УП цю інформацію.
Згодом радник голови ОП Михайло Подоляк закликав не звертати уваги на токсичні прізвища політиків, яких росіяни "по дурості" витягують в український інформпростір.
Здається, культовій пісні "Вона" гурту "Плач Єремії" потрібна оновлена версія...
Між Україною та Росією почався третій раунд перемовин.
Україна озвучила свої очікування від Суду ООН в Гаазі – відтак Росія має:
1) негайно призупинити воєнні дії
2) забезпечити такий стан справ, щоб військові, якими вона керує або підтримує, не сприяли військовим операціям
3) утриматися від будь-яких дій, що ускладнюють цей спір
4) звітувати суду про виконання цього наказу.
"Ще не вмерла України ні слава, ні воля!"
Жителі Старобільська на Луганщині зняли з флагштока прапор так званої ЛНР і, співаючи гімн, підняли над містом жовто-блакитний стяг.
Росія заявила, що нібито може припинити війну будь-якої миті, якщо Київ виконає "умови" Москви – закріпить у Конституції позаблоковий статус, визнає Крим російською територією, а Донецьк і Луганськ незалежними державами.
"І це все. Це може зупинитися будь-якої миті", – сказав прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.
А де ж з риторики поділась "денацифікація" 🤷♀️
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний закликав жителів окупованих міст долучалися до руху опору:
"У вас є зброя, боєприпаси і мотивація. Захистіть рідний дім!".
Водночас основою українського спротиву Залужний назавав "мужність і майстерність українського солдата", який стримує наступ, і попросив командирів берегти особовий склад.
При Головному управлінні розвідки Міноборони України створено спецпідрозділ міжнародного легіону – він уже виконує бойові завдання 💪
Формування інтернаціонального легіону продовжується. Наразі кількість охочих уже перевищила 20 тисяч, це ветерани та добровольці з 52 країн світу.
14 березня американський тижневик The New Yorker вийде з обкладинкою, присвяченою Володимиру Зеленському.
Її автор, американський ілюстратор Баррі Блітт, назвав свою роботу "Стійкість".
На ній Зеленський у військовій формі піднімає над собою прапор України, у той час як високо над ним здіймаються вибухи.
⚡Літак президента-втікача Віктора Януковиа RA-09617 прилетів з Москви у Мінськ.
Раніше українська розвідка повідомляла, що Кремль збирався знову посадити втікача в крісло президента.
Президент Володимир Зеленський не збирається залишати Київ, – радник голови ОП Михайло Подоляк.
"Він точно не покине Київ. Він – людина обезбашенна, у доброму значенні слова, він не боїться. Він вважає, що має перебувати всередині, у серці країни", – сказав Подоляк в інтер'ю російській журналістці.
Херсонщина продовжує протестувати: сьогодні на мітинг проти окупантів вийшли жителі Чаплинки!
Як повідомляє "Суспільне. Херсон", росіяни зупинили ходу на асканійському перехресті і відкрили стрільбу в людей – очевидці повідомили про двох поранених.
⚡ Миколаївський міжнародний аеропорт наш!
Близько 10-11 години ранку туди вторглись росіяни, але українські захисники відбили об'єкт!
Зберігаємо спокій і віримо в ЗСУ! Як голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.
Пошук ворогів як національна ідея путінської Росії. Він особисто доручив скласти перелік "недружніх країн".
Путін придумав, що цим "недругам" буде виплачувати валютні борги в рублях. А всі угоди з фірмами з цих країн схвалюватимуться спеціальною комісією.
В списку:
- Україна;
- Весь Європейський Союз (28 країн);
- США, Британія, Японія, Австралія, Албанія, Андорра, Ісландія, Канада, Ліхтенштейн, Мікронезія, Монако, Нова Зеландія, Норвегія, Республіка Корея, Сан-Марино, Північна Македонія, Сінгапур, Тайвань, Чорногорія та Швейцарія.
Світлини з передової від колишнього чиновника, а нині – бійця російсько-українського фронту
"Українська правда" запустила постійно оновлювану статистику про втрати російських окупантів на війні в Україні. Шукайте її нагорі головної сторінки.
🇺🇦 Британський прем'єр говорить українською!
"Те, що зараз відбувається у вашій країні – мерзенно. І як усі громадяни Сполученого Королівства, я пригнічений руйнуванням і загибеллю людей. У середу члени парламенту в Палаті Громад стоячи аплодували послу України, демонструючи, що усе Сполучене Королівство пліч-о-пліч стоїть з народом України".
Борис Джонсон і його держава – одні з найактивніших помічників України в її боротьбі.
Зведення з фронту:
Поліський напрямок. Окупант зосереджує основні зусилля на оточенні Києва: в районі Гостомеля, Бучі, Бородянки та Ситняків.
На окупованих територіях ворог намагається встановити адміністративно-поліцейський режим за допомогою терору місцевого населення.
Росіяни готуються до наступу на Вишгород і відновлення наступу на Гостомель, Ірпінь, Стоянку.
Сіверський напрямок. Противник зосередив основні зусилля на напрямках: Бровари, Семенівка, Мена, Бобровиця, Бориспіль.
Загарбники намагаються переважити в Броварському і Бориспільському районах, пробують взяти під контроль Чернігів, підготуватись до наступу на Суми.
Слобожанський напрямок. Росіяни намагаються продовжити наступ у напрямку на Дніпро. Основні зусилля зосереджують на напрямках Канева, Дніпра та Сєверодонецька. Перегруповуються, щоб продовжити наступ для захоплення Канівської ГЕС.
Донецький напрямок. Окупанти продовжують наступальні дії у напрямках Дніпра та Запоріжжя. Хочуть вийти на адміністративні кордони Донецької області. Незважаючи на великі втрати, просуваються у напрямку Волновахи.
Війська РФ неодноразово пробували прорвати оборону в районі Старомлинівки, а також захопити Зачатівку, проте понесли значні втрати та відійшли в район Любимівки.
Ворог намагається прорвати оборону міста у західних околицях Маріуполя, Старого Криму. Успіху він не має.
Таврійський напрямок. Загарбник утримує рубежі в Херсонській області. Основні зусилля зосереджує на напрямках: Миколаїв, Вознесенськ, Білгород-Дністровський, Запоріжжя; Маріуполь.
Росіяни перегруповують війська для наступу на Запоріжжя. Терміново відновлюєють злітно-посадкову смугу на аеродромі в Мелітополі.
Бессарабському напрямок. Противник активних дій не здійснює, але у зоні безпеки самопроголошеної "Придністровської Молдавської Республіки" російські військові перебувають у підвищеному ступені бойової готовності.
В офісі президента кажуть, що ЗСУ розбили величезне угруповання росіян, яке мало йти на Київ. Воно формувалось між Харковом та Сумами.
Російські загарбники намагаються зайти на територію Миколаївського міжнародного аеропорту.
🤝 Як переселенцю знайти роботу під час війни? Для українців запустили спеціальну платформу UA Talents.
Це ініціатива українських підприємців Івана Кичатого та Нікіти Оверчика, яка базується у Німеччині. До її створення також долучилася спільнота 2hearts, найбільша в Європі технологічна спільнота для мігрантів.
Наразі у фокусі платформи вакансії технологічного сектору, але швидко з’являються запити на роботу в інших галузях. На UA Talents компанії Європи інформуватимуть про вакансії не лише дистанційної роботи з України, а й про можливість працевлаштування за кордоном.
Серед перших партнерів ініціативи – Meta (Facebook), Bolt, Axel Springer Verlag, Zalando, StepStone. Уже на старті доступні 5 000 пропозицій з роботи.
Роботодавці, які зареєструються в UA Talents, отримають безоплатний доступ до кадрового резерву ініціативи. Для підтримки роботи платформи можна робити добровільні грошові внески. Усі зароблені кошти перерахують на потреби сімей та України.
У суді в Гаазі росіяни залишають пусті місяц замість себе. Росія відмовилася захищатися.
🧑🍼 Як шукати загублених родичів? Через спеціальний телеграм-канал.
У запиті необхідно вказуйте:
- ім’я та прізвище зниклої людини;
- її рік народження;
- обставини, за яких вона зникла;
- коли востаннє був зв’язок із нею;
- її контактний номер.
Однак будьте уважні і не забувайте перевіряти інформацію! Міністр цифрової трансформації попереджає: можуть з'являтися фейки, щоб посіяти ще більше паніки серед людей.
Окупанти тривалий час намагаються захопити Херсон і навіть планували "зімітувати" в місті мітинги на свою підтримку. Однак місто продовжує показувати росіянам, хто тут господар.
🇺🇦 У Херсоні вкотре акції проти окупантів— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 7, 2022
🇺🇦 Anti-russian protest in ukrainian Kherson. 07.03.22 pic.twitter.com/UgDMWY5YWH
Енергодар прощається із загиблими героями, які захищали Запорізьку АЕС.
⚖️ У Міжнародному суді ООН у Гаазі розпочинаються слухання за позовом України проти Росії. Звинувачення стосуються геноциду.
⚡ Окупанти вторглися у Миколаївський аеропорт
Черговий злочин окупантів, які не лише обстрілюють цивільні об'єкти, а й знищують пам'ятки.
На Житомирщині російські загарбники знищили церкву Різдва Пресвятої Богородиці, побудовану ще в 1862 році.
"Не поїдуть наші люди з Іванкова, з Вишгорода, з під Києва в Білорусь, щоб потім літаками прилетіти у Російську Федерацію", – брифінг Ірини Верещук щодо організації гуманітарної допомоги та евакуації цивільних.
Приблизні втрати ворога з початку війни
- особовий склад – понад 11 тис
- танки ‒ 290
- бойові броньовані машини ‒ 999
- артилерійські системи –117
- РСЗВ – 50
- засоби ППО – 23
- літаки – 46
- гелікоптери – 68
- автомобільна техніка – 454
- кораблі / катери – 3
- цистерни з ППМ – 60
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7
Наслідки російських обстрілів у Малині Житомирської області
У Запорізькій області російські військові (ймовірно кадирівці) обстріляли авто "Укрпошти" і переїхали його танком: загинули двоє працівників пошти, які розвозили пенсії.
Внаслідок ракетного удару окупантами по вінницькому аеропорту загинуло 9 людей, 6 поранених, 1 людину шукають під завалами.
Ситуація в областях
Херсонщина. Ніч минула спокійно. Область в окупації. Багато сіл без світла, газу, води, без їжі та медикаментів. Потрібен зелений коридор.
Житомирщина. З вечора під обстріли потрапила північна частина області. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура у містах Овруч, Малин, Коростень, с В'язівка Коростенського району. Авіаудари задавались по приватних будинках, будівлі Центру зайнятості, одна із ракет розірвалась поряд зі школою.
Запорізька область. Біля населених пунктів Гуляйполе, Оріхів та на напрямку Василівка-Балабіно особовий склад ЗСУ веде оборонну операцію. Пологи, Василівка, Токмак – тимчасово окуповані.
АЕС залишається під контролем окупанта.
Вінничина. Ніч була відносно спокійною. З 5:30 – повітряні тривоги.
Хмельниччина. Спокійно. Повітряні тривоги. По Старокостянтинівському аеродрому щодо вчорашніх ударів: 3 людини поранено, 1 загиблий.
Чернігівщина. У Чернігові було 3 повітряні тривоги за ніч. Вночі російська армія хаотично обстрілювала жилі квартали, центр міста. Цілили навмання по місту. Поцілили у школу, житлові будинки, частина міста без електрики. Бої на підступах до Чернігова, бої по області.
Сумщина. Ніч була без авіаударів. Складною залишається ситуація в Охтирці, Тростянці. В область заходить велика кількість військ із Росії.
Полтавщина. Полтава: нічні повітряні тривоги в Полтаві, Лубнах та Пирятині.
Луганщина. Ніч пройшла спокійно, зранку обстрілюють Сєверодонецьк із важкої артилерії. Попасна вже дві доби під масованими обстрілами. 6 березня відправили евакуаційний потяг з більш ніж 2000 людей.
Донеччина. Маріуполь та Волноваха – в облозі. Йдуть бої. У Краматорську – пізно ввечері була повітряна тривога. На область направляють гуманітарні вантажі, вже отримали з Дніпра, Черкас, Львова. Потрібен зелений коридор.
Миколаївщина. Миколаїв обстріляли "Градами". В інших районах області ніч була відносно спокійна.
Харківщина. Всю ніч тривали атаки з повітря на житлові будинки в різних районах Харкова.
Київщина. Бої по напрямку Макарів-Ірпінь-Гостомель. Постійні тривоги авіаудару. В с. Бишів Фастівського району – авіаудар.
Дніпропетровщина. Було три повітряні тривоги за ніч. Зараз спокійно.
Спокійно ніч минула на Закарпатті, Кіровоградщині, Волині, Рівненщині, в Черкасах, на Львівщині, в Чернівцях, Івано-Франківську, Тернополі, Одесі.
|Ілюстрація Нікіти Тітова
Росіяни оголошують режим тиші та відкритих гуманітарних коридорів з Києва, Маріуполя, Харкова, Сум, щоб "евакуювати" українців до Білорусі та Росії.
😡Російські окупанти вбили селищного голову Гостомеля Юрія Прилипка, його розстріляли окупанти, коли той розвозив ліки та продукти мешканцям селищ. Також поранили міського голову Бучі Анатолія Федорука.
🤘Ще одна цифрова перемога – ютуб-канал Шарія заблоковано в Україні
⚡Росія з початку війни випустила по Україні 600 ракет і використала 95% накопиченої на кордонах потужності – Пентагон.
💪Одинадцять діб героїчного спротиву
"Наша найбільша перевага над ворогом – у згуртованості українського суспільства. У Росії не розуміють, що таке самоорганізація і що таке справжня довіра між владою і Громадянами. Вони десятиліттями знищували свободу і гідність людей, щоб отримати покірне населення.
Їх більше, це правда. Вони переважають на морі та в повітрі. Поки що. Поки що. Адже один український воїн і один український громадянин на війні вартують десятків російських окупантів.
В Українського народу зовсім інша внутрішня мотивація. На порядок вища стійкість. На землі ми це вже довели. Прийде час, коли російська армія, призовники почнуть ховатися по всіх льохах росії, аби тільки їх не відправили на війну з нашими захисниками і захисницями. Ми повернемо усі тимчасово захоплені міста та села. Херсон, Каховка, Мелітополь, Бердянськ та Генічеськ показали, що окупантам краще забратися, поки не пізно", – Олексій Резніков.
💪Перші британські добровольці в дорозі до України
"Ми тут для того, щоб зупинити вторгення в Україну. Сподіваюся, ми виграємо! Більшість з нас колишні військові. Ми дуже добре підготовлені", – Джекс з Англії.
🇺🇦 "Серце крається, коли бачу, як невинні люди (особливо діти) страждають через чергового грандіозного політичного придурка", – комік Джим Керрі з Україною і проти путіна.
⚡Більше 4 000 людей з 56 міст затримали у Росії за участь у антивоєнних мітингах 6 березня, серед них неповнолітні, – протестувальники скандували "Ні війні!" та "Ганьба тобі!". Усього у країні-агресорі з початку протестів проти війни з Україною затримали 12 724 особи у більш ніж 100 містах.
Працівники львівського театру імені Марії Заньковецької плетуть для захисників маскувальну сітку з театрального реквізиту – рибальської сітки, яка була атрибутом у виставі "Ісус, Син Бога Живого". 27 років невід зберігав актор, який у виставі грав апостола Петра.
Головні новини від Генштабу: Російські війська далі використовують Білорусь для авіаударів по Україні, обстрілюють мирних жителів і штучно створюють гуманітарну кризу у містах – серед них і Ірпінь.
Є численні випадки зйомки постановочних репортажів для російських телеканалів щодо нібито гуманності і людяності солдатів загарбників. Також, у соціальних мережах ворог продовжує розповсюдження неправдивого і маніпулятивного контенту.
Короткі зведення з фронту за перші 7 годин 7 березня
- Українські захисники звільнили місто Чугуїв, що на Харківщині. Окупантам нанесено великих втрат в особовому складі та техніці.
- Були убиті два російські підполковники: з морської піхоти – Дмитро Сафронов і десантно-штурмової бригади – Денис Глєбов.
- На Житомирщині в Овручі повітряний удар окупантів зруйнував житлові будинки та центр зайнятості, вибило вікна в школі.
- На Одещині росіяни з моря завдали ракетного удару по Тузлах.
- У Маріуполі обстріляли офіс ОБСЄ, через це Місія остаточно залишає Україну.
- На Луганщині ведуться важкі бої.
- На Миколаївщині окупанти стріляли у журналіста зі Швейцарії, поранили й пограбували.
По Миколаєву росіяни вдарили з реактивних систем залпового вогню.
🇺🇦 Підтримка України не має обмежень в форматі і творчості: на малюнках, подіумах, мітингах...
15-річна українська гімнастка Даніела Батрона на змаганнях Кубка світу в Катарі окремо вийшла на подіум – без двох росіянок, які теж зайняли призові місця. Батрона – одна із наймолодших учасниць етапів Кубка світу у 2022 році. У вправі з різновисоких брусів Батрона отримала "бронзу".
За час війни в різних куточках країни народилося 4311 дітей. Колись їм розповідатимуть про те, якими були перші дні їхнього життя. Про те, якими не мають бути перші дні життя людини. А поки що їх старші брати та сестри малюють Україну, сидячи в укриттях.
|Меланія, 8 років, Львів
Біля Білого дому у Вашингтоні тисячі людей вимагали закрити небо над Україною.
Охорона резиденції навіть відкрила доступ мітингувальникам до ближнього периметра з боку Лафаєт-скверу, закритого ще за президентства Трампа.
У центрі Варшави також тисячі людей вийшли на акцію протесту проти війни, яку розпочала Росія проти України.
🤦 Не можна просто так взяти і прийняти, що українцям не потрібне російське "визволення".
Після того, як мешканці Херсона не стали брати з рук окупанта його "гуманітарну допомогу", Кремль почав жалітись на "провокації українських націоналістів".
Доброго ранку 😌
- Японія закликала своїх громадян не їздити до РФ і а за можливості – виїхати звідти.
- Данія планує відмовитися від російського газу, а США – від російської нафти.
- Британія разом з союзниками вимагає відключити Росію від "Інтерполу".
- Відеострімінґова платформа Netflix виходить з російського ринку та зупиняє всі операції.
- TikTok призупиняє свою роботу в Росії.
- Бренди Tommy Hilfiger та Calvin Klein закривають магазини в РФ.
- Росія фактично оголосила про дефолт. Указом Путіна всі борги перед інвесторами зі США, ЄС та інших країн, які оголосили санкції проти агресора, дозволили виплачувати у рублях, а не у валюті, у якій вони номіновані.
Це Бася, ій 2 роки💛💙. Бася разом із своїм власником комлпектує мобілізовані батальйони НГУ у Львові. Бася надійно охороняє бронежилет власника 😉 Бася зі знанням справи ходить біля автомату та відповідає за набої. Спить Бася у спальнику разом з власником, а іноді і ні 😄 pic.twitter.com/52nIl4FXVw— НГУ (@ng_ukraine) March 6, 2022