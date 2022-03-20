Война. День 25. ОНЛАЙН

24 лютого 2022, після 8 років гібридної війни, Путін почав повномасштабний наступ на Україну. За перші 24 дні російській армії не вдалось взяти під контроль жодне велике місто, крім Херсона. На тимчасово окупованих територіях регулярно відбуваються багатолюдні проукраїнські протести. Навіть попри репресії, які розгортає Росія.

"Українська правда" стежить за подіями на фронті, в країні та за її межами в режимі онлайн.

Хроніку першого та попереднього днів читайте тут: Росія напала на Україну. Онлайн; 24 день війни. Україна продовжує стримувати російського ворога. ОНЛАЙН

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