Война. День 27. ОНЛАЙН

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Доброве зведення від Генштабу ЗСУ за 22 березня:

– окупанти перейшли до тотального знищення об’єктів критичної інфраструктури

– у містах і селах, що чинять опір загарбникам, ті вдаються до мародерства та насильства щодо мирного населення

– ЗСУ продовжують утримувати займані рубежі, ведуть розвідку противника на всіх напрямках його висування та завдають йому вогневого ураження наявними силами та засобами

– на Донецькому та Луганському напрямках противник намагався просунутись та закріпитись – успіху не мав

– військово-політичне керівництво Білорусі продовжує надавати росіянам свою аеродромну та транспортну мережі, окремі лікарні

– існує ймовірність залучення ЗС Білорусі на боці РФ. Але, за наявною інформацією, велика кількість особового складу та деякі командири, від цього відмовляються.