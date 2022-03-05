Десять дней войны. Россия обстреливает мирных жителей Украины и изолирует своих собственных. ОНЛАЙН
Десятий день Росія веде повномасштабну війну в Україні. "Операцію", як називає її режим Путіна.
Ця "операція" забирає спокій в українських дітей, дах над головою у їхніх батьків, життя – у сусідів. Під атаками російської армії опиняються мирні мешканці Київщини, Сумщини, Херсонщини, Харківщини, Одещини, Луганщини і Донеччини.
Та поки на українські подвір'я прилітають уламки ракет, у квартири росіян – наслідки агресивної політики їхньої держави. Її "операція" робить Росію вигнанцем, а населення – ізольованим від цивілізованого світу.
Європа і США запроваджують санкції, великий бізнес залишає країну. А влада РФ, ховаючи свої злочини і втрати на війні, блокує незалежні ЗМІ і соцмережі.
"Українська правда" розповідає про події в режимі реального часу.
Читайте онлайни за попередні дні: Перший, Другий, Третій, Четвертий, П'ятий, Шостий, Сьомий, Восьмий, Дев'ятий.
Короткі зведення з фронту з 23:00 до 05:00
- З Бучі і Гостомеля не можуть евакуювати людей. За інформацією місцевих мешканців, окупанти розстрілюють навіть цивільне населення.
- Окупанти продовжують штурмувати Харків.
- Через ворожі обстріли на Сумщині є вбиті та поранені серед бійців і цивільних.
- Російська армія планує захопити важливий інфраструктурний об’єк – дамбу Канівської ГЕС.
- Маріуполь перебуває у блокаді. Окупанти, які зірвали евакуацію маріупольців, фактично взяли у полон ціле місто – 400 тисяч жителів.
- На Херсонщині росіяни не дають доставити жителям українську гуманітарну допомогу: 30 фур з продуктами харчування, засобами гігієни та дитячим харчуванням.
- 5 березня російські окупаційні війська втратили 9 літаків та гвинтокрилів.
У Львові дерев'яну статую Ісуса Христа з Вірменського собору на час російської війни забирають до бункера. Статуя була частиною середньовічного вівтаря, який пережив навіть лихоліття Другої світової.
❗За даними Генштабу Збройних сил, окупант має намір захопити важливий інфраструктурний об’єкт – дамбу Канівської ГЕС.
💪 Головний оптиміст країни – голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім. Його щоденні підсумки про успіхи ЗСУ і провали росіян – чудовий спосіб поповнити заряд віри в майбутнє. І в українську армію.
"Варіантів у орків немає. Навіть якщо вони силою щось зроблять, будуть нас довго мучити, то жителі – все одно українці, ніхто не збирається жити за російськими правилами… Війна об'єднала проти Росії. Ми зараз єдині, ми працюємо з усіма політсилами. Усі в строю, усі ненавидять росіян, люблять Україну. Тут, я думаю, що наші позиції лише зміцнюються".
"З кожним днем боїв наша армія стає все сильнішою. Я думаю, ще пара днів, і, можливо, у нас корабель якийсь з'явиться чи вертоліт – подивимось. Але дійсно ми озброюємось зар рахуно їх. Тепер у нас гостріша є зброя, яку ми забрали, підібрали. Цією ж зброєю ми їх збиваємо".
Росії не подобається, як Захід допомагає Україні зброєю 😏 Придумали пояснення:
"Організатори цих поставок не можуть не усвідомлювати зростаючу загрозу попадання цієї високоточної зброї до рук терористичних елементів і бандформувань не тільки в Україні, а й у Європі в цілому".
Президент Зеленський поговорив з Ілоном Маском — вони домовилися про нову партію Starlink для зруйнованих міст pic.twitter.com/Tu9raPA9yV— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 5, 2022
Що кажуть про війну українські олігархи?
Найбагатші українці досі не говорили про війну публічно, але "Економічна правда" не дала їм відмовчатись. Ось кілька цитат.
Рінат Ахметов: "Безумовно. Росія – країна-агресор, а Путін – воєнний злочинець... Будь-які контакти з Росією розірвані. Контроль над бізнесом втрачено".
Родина Герег: "За всі сльози наших людей, за життя наших синів, за зруйновані міста Путін має відповісти в Гаазі."
Сергій Тігіпко: "Вважаю, що в такий важкий для країни час кожен повинен робити те, що добре вміє. Фронт моєї команди – фінансовий."
Читайте повністю: Олігархи вже не мовчать. Але не всі. Хто з найбагатших українців досі не назвав путіна злочинцем
Свідчення полонених окупантів
Полонений солдат-строковик з Єкатеринбургу:
- "Вніч з 23 на 24 нас вишикували, сказали, що нужно здійснити марш приблизно в 150-200 кілометрів. Ми сіли в танки, закрились і поїхали... Нікому в танку не давалось ані карти, ані засобів зв'язку."
- "Коли стало ясно, що ми перебуваємо на території України, ми почали ставити питання, як так сталось. Нам сказали: не задавайте зайвих питань, залишилось небагато проїхати."
- "Танки, які відставали, ломались, з'їжджали, їх підривали свої ж".
- "Нас відпрвавили, як сліпих котят, до вас на територію, ми не розуміли, що відбувається".
Танкіст:
- "Кожної години повітряна тривога. Наші бомблять міста. Наші просто бомблять мирних цивільних."
- "Нас Путін зрадив, він нас в один кінець відправив."
- "Тут росіяни нібито прийшли від чогось інших рятують. Ні. Тут просто Україна сам по собі жила, у неї все добре було. Путін нам лапши на вуха навішав і сказав: ідіть нападайте."
- "До мене тут добре ставлять: годують, дають пити. Навіть не б'ють".
Льотчики
⚡ У Харкові знову чути розриви снарядів і вибухи.
Вечірнє зведення від Генштабу:
- Противник нанів авіаудар по Білій Церкві, пошкоджено понад 20 житлових будинків.
- В Ірпені через бомбардування пошкоджено залізничну колію та виведено з ладу потяг, що використовувався для евакуації мирного населення.
- За даними Генштабу, з початком війни активізувались російські приватні військові кампаній, в які вербують людей з досвідом службу у спецпідрозділах і відповідною підготовкою. У Ростові-на-Дону розгорнуто штаб ПВК Вагнер.
- Окупанти використовують російську масовку для підготовки відео репортажів про "успішність" проведення "операції" в Україні.
- На підступах до Броварів, в районі населеного пункту Перемога, захисникі України нанесли авіаудар по російських окупантах, втрати уточнюються.
- Також Збройні сили вбили командира одного з російських десантно-штурмових полків полковника Костянтина Зизевського.
- Українська армія збила 2 літаки окупантів, 3 льотчики взяла у полон, одного – вбила. Збито 5 вертольотів та 1 БПЛА ворога.
"Боже, зупини ворога". УП продовжує збирати і публікувати хроніку війни у малюнках дітей.
Надсилати їх можна сюди: peaceofartua@gmail.com. За вашим бажанням можна зазначати вік, ім’я дитини та місця звідки ви.
Помічнику нардепа оголосили підозру в державній зраді – за даними Офісу генпрокурора, він за гроші передавав ФСБ РФ інформацію щодо обороноздатності України. Ім'я депутата не розголошують.
Що саме робив помічник нардепа?
За даними слідства, він 8 років складав аналітичні звіти щодо економічного, державного та суспільного стану в Україні, взаємовідносин між різними фракціями. Зразок йому для цього видав куратор зі спецслужб.
У звітах зокрема була використана інформація, отримана через депутатські запити.
Володимир Зеленський закликав українців об'єднуватися і виганяти загарбників зі свої міст:
"Це особливий героїзм – протестувати, коли твоє місто окуповане. Коли не маєш зброї, а тобі відповідають пострілами і ти не біжиш. Коли не маєш броні, а на тебе їде БТР і ти не відходиш, саме тому окупація тимчасова.
Наші люди не відступають, не здаються, не зупиняють свого спротиву. Вони кричать окупантам: "йди додому, як російський корабель". Відтісняють їх з нашої території, перекривають їм дорогу.
Кожен метр нашої української землі, відвойований протестом і приниженням окупантів, – це крок до перемоги для всієї України. Це шанс на життя. Українці, в усіх наших містах, куди зайшов ворог, відчуйте це, переходьте у наступ!"
Пацієнтів психоневрологічного диспансеру на Київщині, який захопили кадидовці, вивели з території медзакладу.
Російський літак скинув авіабомби на військове містечко у Харкові – загинуло четверо військовослужбовців Нацгвардії, є поранені.
Чеський онлайн-магазин продає подушки із зображенням Володимира Зеленського, а виручені гроші обіцяє передати в фонд "Люди в біді", щоб допомогти постраждалим від війни в Україні.
Одна подушка коштує 570 крон – це 730 гривень.
Регіони масово звертаються до світових лідерів з проханням закрити небо над Україною🙏
Виконкоми, міські та обласні ради, ОДА, звичайні жителі підписують звернення до президентів США, Франції, канцлера Німеччини, прем’єр-міністра Великої Британії, генсека НАТО, уряди та парламентів країн-членів НАТО, послів та дипломатичний корпус усіх держав НАТО з вимогою про закриття неба над Україною.
До такого рішення вже приєдалися: виконком Черкаської міськради, Запорізька область, Івано-Франківська міськрада, Вінницька ОДА, Рівненська міська та обласна ради, Дніпропетровська міська та обласна ради й районні депутати.
До Києва приїхали 12 пристроїв глобальної супутникової системи Starlink!
Вони працюватимуть на критичу інфраструктуру та оборону міста.
СБУ заявила, що зірвала плани Кремля щодо нових "народних республік" на західній Україні.
Український фотограф Євген Малолєтка опублікував нову порцію фото з Маріуполя, який знаходиться під постійними обстрілами і де сьогодні окупанти зірвали евакуацію мирного населення.
Переглянути цей допис в Instagram
За розміром черг на західному кордоні можна стежити на фейсбук-сторінці Західного управління Держприкордонслужби.
Прикордонники кілька разів на день повідомляють, скільки автомобілів та пішоходів чекають на виїзд з України на кожному з пунктів пропуску.
Наприклад, якщо ви нині їдете машиною на Польщу, то краще прямувати на "Ягодин", "Устилуг" та "Угринів".
На Словаччину, Угорщину, Румунію та Молдову черги, як автомобільні, так і пішохідні, суттєво менші або й взагалі відсутні.
При Апараті РНБО запустили сайт "Окупант", який оперативно публікує інформацію про військовополонених РФ.
Сайтом зможуть користуватися родини та знайомі солдат, щоб отримати інформацію про їхні стан і місце перебування. Також вони можуть сконтактувати з представниками Міноборони України.
"Наголошуємо, що з російськими військовослужбовцями поводяться відповідно до Конвенції про поводження з військовополоненими (Женевська конвенція) – зокрема вони забезпечені харчуванням, одягом та лікуванням, утримуються у нормальних умовах", – зазначають в Офісі президента.
Ще одне показове фото з нинішніх воєнних часів: жителі Ірпеня чекають на евакуацію під розбитим мостом.
Відомий франко-британський юрист, автор книжки "Східно-Західна вулиця. Повернення до Львова" Філіп Сендс вважає, що Путіна треба піддати новому Нюрнберському трибуналу.
"На Нюрнберському процесі, де більше половини присутніх нацистів були визнані винними, агресивну війну назвали "найвищим міжнародним злочином". В Україні це повторюється.
Ось чому я вчора приєднався до Гордона Брауна (експрем'єр Великої Британії – УП) та інших, які підтримали заклик голови МЗС України зі створення міжнародного трибуналу – нового Нюрбегра – для розслідування злочинів агресії Путіна та його соратників", – написав Сендс у своїй статті для Mail Online.
На Миколаїв летять два російських бомбардувальники Ту-22, – голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім.
Новий раунд перемовин з росіянами відбудеться 7 березня.
Російські військові стріляли по жителях Новопскова на Луганщині, які виступили проти окупантів, що захопили селище.
Окупанти стріляють по мирному населенню у селищі Новопсковск, Луганська область pic.twitter.com/iUK2Y7fcW7— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 5, 2022
Оновлення: на жаль, інформація не відповідає дійсності. Росіяни контролюють периметр міста на перебувають на АЕС.
⚡Російські окупаційні війська вийшли з Енергодару!
У місті відновлена робота місцевої влади. Запорізька ОДА намагається доставити в місто гуманітарну допомогу та пальне.
⚡ Після зірваної евакуації мирного населення: Міноборони Росії заявило про поновлення наступальних дій на території коридорів безпеки з Маріуполя та Волновахи.
Журналістка Ольга Духніч, яка евакуювалась в Європу, поділилась у фейсбуці малюнком своєї дитини – та всю дорогу з України малювала карту, "щоб не забути як повертатись додому".
🚨Київська дитяча лікарня Охматдит не евакуюється – заклад продовжує працювати.
24/7 лікарі приймають як дітей, так і дорослих. На захід та закордон лікарня вивозить тільки найважчих пацієнтів.
"Госпіталь перегруповується і розгортає додаткові ліжка. Усі хірургія на місці, операції продовжуються. Іншим персонал теж на місці. МИ НЕ ПОКИНЕМО СВОЇХ", – йдеться у заяві Охмадиту.
Кадирівці захопили на Київщині психоневрологічний інтернат, де перебувають понад 600 пацієнтів – майже 100 з них лежачі.
СБУ взяла в полон російського пілота, який брав участь у війні в Сирії і зустрічався з Башаром Асадом.
В оточеному росіянами Ізюмі на Харківщині нарешті відновили водопостачання та мобільний зв’язок, а також готують організацію "зелених коридорів".
"Росія – країна-агресор, а Путін – воєнний злочинець. Україна завжди була мирною країною і ніколи ні на кого не нападала, а сьогодні в нашій країні руйнують селища, міста та інфраструктуру, гинуть і страждають мирні люди", – Рінат Ахметов.
Українські воїни вибили російських окупантів з Миколаєва та заволоділи трофейною технікою ворога "У місті немає жодної ворожої техніки. Місто на замку". — повідомляв раніше голова Миколаївської ОДА Віталій Кім. Зараз додає, що на місто навели "Смерчі" — "поки не тривога, але… Видно добряче розлютили"
Співрозмовники УП в команді президента повідомили, що третій раунд переговорів делегації України з делегацією країни-агресора може відбутися 7 березня.
⛓ Останній живий прокурор Нюрнберзького процесу над нацистам 101-річний Бенджамін Ференц заявив, що Путін має бути "за ґратами" за злочини проти людства
Неподалік Миколаєва українські захисники знищили черговий військовий літак російських окупантів, захопивши в полон пілота
🛢 Кулеба звернувся до найбільшої нафтової компанії Європи Shell, яка вчора таємно купила російську нафту: Російська нафта не пахне вам українською кров'ю?
I am told that Shell discretely bought some Russian oil yesterday. One question to @Shell: doesn’t Russian oil smell Ukrainian blood for you? I call on all conscious people around the globe to demand multinational companies to cut all business ties with Russia.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 5, 2022
За оцінками видання Forbes повідомляють, що у ході війни українська армія знищила російської військової техніки на суму 331,2 млрд рублів, або на близько 3 млрд доларів. Зазначається також, що така вартість є приблизною.
Ірпінь воєнний: місто зараз у декількох фотографіях
🛩 Джерела "Української правди" в українській розвідці повідомляють що з моменту оголошення Росією війни Україні представники російської еліти почали вивозити майно, серед якого коштовні картини, до Об’єднаних Арабських Еміратів
Мешканці Херсона зібралися на величезний мітинг проти російських окупантів. Люди скандують: "Зеленський молодець, а Путіну – пізд*ц!".
Українці у Херсоні вигадали нову кричалку: "Зеленський – молодець, а Путіну – пі**ць" pic.twitter.com/yqSWbjwovq— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 5, 2022
Як виглядає центр Харкова після обстрілів росіян, які розповідають всьому світу, що прийшли "рятувати" українців
Фото Павла Дорогого
Методи терориста – це погрози.
Володимир Путін каже, що якщо Україна "продовжить поводитися так само", то вона "поставить під питання майбутнє своєї державності". А провину він намагається перекласти на українську владу.
❗Аргесор воює і на інформаційному фронті. Нові вигадки російської пропаганди, за даними СБУ:
- Можливі вкиди про діяльність "секретної тюрми СБУ/ЦРУ" на українській території. Нібито її в'язні передадуть відео з тюрми. Роль "ув’язнених" візьмуть на себе бойовики ОРДЛО.
- Фейкові сторінки українських органів влади із закликами співпрацювати з окупантами чи розповідями про капітуляцію Києва.
- Ворог ретранслює російське телебачення через захоплене обладнання у Херсоні та Мелітополі.
Пісня Джамали "1944", яка в 2016 році принесла Україні перемогу на Євробаченні, – про біль кримських татар через депортацію радянською владою. Сьогодні ця пісня актуальна як ніколи.
When strangers are coming
They come to your house
They kill you all and say
We’re not guilty, not guilty.
Коли чужинці приходять
Вони з'являються у вашому домі
Вбивають усіх вас і кажуть:
Ми не винні, не винні.
Зведення з фронту на 15 годину
- Основні сили окупантів зосереджені на оточенні Києва, Харкова, Миколаєва, виході на адміністративні кордони в Луганській та Донецькій областях. Створенні сухопутного коридору з окупованого Криму, але ворог поступово втрачає наступальний потенціал.
- Керівництво Білорусі посилює державний кордон з Україною. За інформацією українського Генштабу, з протилежної сторони продовжують знаходитись боєздатні білоруські частини, що перебувають в готовності перейти до наступу.
- На Київщині окупанти обстріляли автомобіль – двоє загиблих, четверо поранених.
- Росіяни продовжують атакувати шляхи з міст, за якими має відбуватись евакуація цивільних: у Волновасі, Маріуполі.
- Російська авіація продовжує бомбардувати Харків, зокрема центр міста.
- Під Харковом підрозділи Збройних Сил України перейшли до контрнаступу.
- У Миколаївській області українські захисники збили три ворожі вертольоти.
⚡ За даними наших джерел, СБУ підозрювала в державні зраді члена української переговорної делегації в Гомелі Дениса Кірєєва. Його мали затримати, однак під час цього застрелили.
Свідчення окупантів
У перші половині дня захисники під Черніговом збили російський штурмовик. Одного з льотчиків взяли в полон – це майор на прізвище Красноярцев.
Його діалог з українськими військовими ⬇
Захисники: Ти ж знав, що ти летиш бомбити мирне місто?
Красноярцев: Нам нічого не доводять...
Захисники: Тобто? Ти що, сліпий? У тебе ж льотне завдання було.
Красноярцев: Ні, це я знав.
Захисники: І скільки ти вже бомбометаній зробив, вилетів на Чернігів?
Красноярцев: На Чернігів – перший. До цього літали вздовж кордонів.
Ще одна евакуація зірвана!
Росія продовжує обстрілювати шляхи з Волновахи, яку раніше довели до межі гуманітарної катастрофи.
"Ми звертаємося до російської сторони: припинити обстріли, повернути режим припинення вогню і дати можливість сформувати колони гуманітарного коридору для того, щоб діти, жінки і люди похилого віку змогли покинути населенні пункти", – міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
"Прості люди", як люблять казати росіяни про тих, хто нібито не залучений и політику, уже відчувають на собі наслідки війни. У деяких регіонах різко зріс попит на бакалійні товари (крупи, цукор, олія).
Тому магазини в Росії почали обмежувати об'єми продажу продукції в одні руки. До цього вдався "Ашан" і російська мережа X5 Retail Group (магазини "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель").
Росіяни вбили Героя України Валерія Чибінєєва. Він віддав своє життя в боях під Гостомелем, що на підступах до Києва. Чибінєєв загинув у день свого 34-річчя.
Що відомо про захисника?
Чибінєєв народився у місті Бердянськ Запорізької області. Рано втратив батьків і до 9 класу виховувався у школі-інтернаті. А тоді вирішив стати військовим. Валерій закінчив Запорізький військовий ліцей "Захисник" і Одеську академію сухопутних військ.
Захищати батьківщину від Росії він пішов у перші дні агресії в 2014 році. Був командвром роти снайперів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Брав участь у визволені Красного Лиману Донецької області, обооні Донецького аеропорту.
Влітку 2016 року захисник був поранений ворожою артилерією, але незважаючи на це, продовжував керувати підрозділом, що дозволило утримати позиції.
У серпні 2016 року Чибінєєв отримав від президента Порошенка званння Героя України з врученням ордена "Золота Зірка".
Окупанти намагаються захопити український Херсон, оточили місто і взяли під контроль залізничний вокзал та морський порт. Але опір їм чинять не лише військові.
Росіяни зірвали евакуацію з Маріуполя!!!
Міська рада повідомила, що окупанти продовжили обстріл, попри домовленість про режим тиші.
Усіх жителів просять повернутись в укриття і чекати на нову інформацію по виїзду.
Запрацював сайт для іноземців, які хочуть воювати за Україну. Клікати сюди.
Процедура виглядає непростою, але, сподіваємось, що лише виглядає. Розкажуємо коротко, що робити іноземцю:
- звернуть до посольства України у своїй країні та з'ясувати, які документи та одяг йому потрібні
- далі треба пройти співбесіду з аташе з питань оборони та оформити візу з консулом
- подати заявку на призов до ЗСУ на добровільну військову службу за контрактом
- отримати інструкцію щодо подорожі Україною, необхідні документи та обладнання
- взяти з собою військовим комплект одягу або його елементи, спорядження, шолом, бронежилети тощо
- по прибуттю в Україну прибути на збірний пункт, підписати контракт і приєднатись до Інтернаціонального легіону оборони України.
Українські військові збили російський штурмовик під Черніговом💪
За даними УП, пілота взяли живим.
Під Черніговом збили черговий російський штурмовик pic.twitter.com/VXUH0Vi7gf— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 5, 2022
Авіаудар росіян по Білій Церкві пошкодив майже 20 будівель у приватному секторі. Інформацію про жертв наразі з'ясовують.
❌ Після заборони поширювати "неправдиву інформацію" про російську армію та вторгнення РФ в Україну американське агентство Blooomberg призупиняє роботу своїх журналістів у Росії.
Аналогічне рішення ухвалив британський мовник BBC та американські канали CNN, CBS та ABC.
Евакуація на Донеччині: Зеленський закликав усіх українців у Маріуполі, Волновасі та інших містах, які можуть захищати свої міста, залишатися там.
"Гуманітарні коридори мають працювати сьогодні. Маріуполь і Волноваха. Щоб урятувати людей. Жінок, дітей, людей старшого віку. Щоб дати продукти харчування й ліки тим, хто залишається. Наша допомога – вже в дорозі.
Усі, хто потребує допомоги, повинні мати змогу вийти. Хто хоче.
Усі, хто може захищати своє місто, повинні продовжувати боротьбу. Повинні. Бо якщо всі підуть, то чиє тоді буде це місто?", – сказав Зеленський.
Українці продовжують "зустрічати" окупантів українськими прапорами у своїх містах!
Черга дійшла до 6-тисячного Білокуракиного на Луганщині.
Як то кажуть: на вогонь, на воду і на падіння збитого російського вертольота...
Годину тому ЗСУ збили черговий російський гелікоптер!
🚄 Окупанти підірвали залізничні колії на Київщині!
Тепер жителів Ірпеня будувать евакуювати з міста автобусами.
Двоє важкопоранених дітей на Київщині померли через неможливість отримати допомогу.
В Енергодарі Запорізької області відновили водопостачання та елетроенергію, опалення в місті немає.
"Херсон – это Украина" 🇺🇦
У Херсоні окупанти збираються заблокувати проукраїнський патріотичний захід, передають УП місцеві.
Росіяни планують підтягнути до ОДА 60 силовиків 10 резервістів – вони будуть одягнені в чорну форму, схожу на обмундирування українських правоохоронців, та зі броєю.
Так росіяни хочуть заблокувати доступ українців в ОДА, захоплену кількома днями раніше.
З'явилися деталі щодо евакуації населення з Волновахи на Донеччині від міністерки з питань тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.
Маршрут виглядає так: Волноваха-Валер’янівка-Новоандріївка-Кирилівка-Вугледар-Покровськ-Запоріжжя. За ним планують вивезти понад 15 тисяч людей.
Режим припинення вогню забезпечує Червоний Хрест, він же буде на чолі колони.
"Але наші військові повідомляють, що в районі заявлених маршрутів російські війська використовують режим тиші і просуваються вперед. Ми зараз перевіряємо цю інформацію.
Хочу звернутися до російської влади: ми домовились за посередництвом Червоного Хреста, використовуючи міжнародні конвенції про те, що буде дотримано режим тиші. Там немає бути жодних просувань російських військ. Ми використовуємо такий канала, щоб евакуювати жінок та дітей", – зазначила Верещук.
Евакуація в Одесі очима подружжя фотографів Костянтина та Влади Ліберових.
Переглянути цей допис в Instagram
У Сумах з самого ранку на околицях міста почали зриватися снаряди!
Після цього російська авіація нанесла точкові удари по місту, зокрема по інфраструктурним об'єктам.
Від авіаударів також постраждав Лебедин – він уже другий день без світла через обстріли.
Втрати особового складу окупантів у війні з Україною перевалили за 10 тисяч – Генштаб ЗСУ.
Ситуація з втраченою технікою така:
- танків – 269
- ББМ ‒ 945
- артилерійських систем –105
- РСЗВ – 50
- засобів ППО – 19
- літаків – 39 (уточнюється)
- гелікоптерів – 40 (уточнюється)
- автомобільної техніки – 409
- легких швидкісних катерів – 2
- цистерн з ППМ – 60
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3
З'явилися деталі щодо "зеленого коридору" для Маріуполя.
Евакуація цивільного населення почнеться з 11 години, розповів голова Донецької ОДА Павло Кириленко. З 9 до 16 буде встановлено режим тиші.
Гуманітарний "зелений" коридор прокладено маршрутом Маріуполь-Нікольське-Розівка-Пологи-Оріхів-Запоріжжя. Люди можуть виїхати як міськими автобусами, так і на власному транспорті.
"Величезне прохання до всіх водіїв, що виїжджають із міста, максимально сприяти евакуації мирного населення – беріть із собою людей, заповнюйте максимально транспорт. Відхилятися від маршруту гуманітарного коридору КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО", – написав Кириленко.
Ситуація в регіонах станом на ранок п'ятого березня – інформація від голів ОДА:
Ніч минула відносно спокійно в більшості областей.
Миколаївщина: ситуація контрольована
Херсонщина: відносно спокійно, без вибухів та пострілів
Харківщина: вночі тривали обстріли житлових районів Харкова
Житомирщина: вночі були тривоги, є влучання в завод
Сумщина: з ранку не припиняються авіаудари, руйнують житлові квартали та інфраструктурні об’єкти
Лебедин більше доби без електрики та зв'язку після авіаударів
Тростянець п'ятий день перебуває під окупацією – це єдине в області місто, яке окупували росіяни. Там немає продуктів, усі магазини пограбовані
Охтирка – частина міста знищена російською артилерією. Шостий день розбирають завали нашої військової частини, яку знищили росіяни. Російська авіація знищила ТЕЦ, тому місто другу добу без тепла, електроенергії та води
Запорізька область: ситуація напружена, російські війська будують оборонні споруди, грабують підприємців і населення, проте вночі серйозних військових конфліктів протягом ночі не відбувалось. У самому Запоріжжі відносно спокійно
Київщина: найгарячішим залишається Бучанський район, ворог в Бучі, в Ірпіні, бої в Макарові, Гостомелі. Тривоги авіанальотів — по всій області
Чернігівщина: окупанти наносять удари по Чернігову, є руйнування житлових будинків, оборонні бої тривають у місті та області
Луганщина: окупанти почали артобстріл зранку, вночі було тихо.
Донеччина: північ і центр відносно спокійно, лише поодинокі обстріли, але з важкого озброєння: гради, урагани (Торецьк, Аадіївка), у Покровську – касетні бомби. На півдні – пекло: Волноваха і Маріуполь в облозі і під постійними обстрілами. Критично багато руйнувань, знищена комунальна інфраструктура. Але і Волноваха, і Маріуполь залишаються під контролем України.
⚡Російські ЗМІ повідомляють що армія РФ із 9-ї ранку за Києвом принить вогонь і відкриє гуманітарні коридори для Маріуполя та Волновахи.
Втім українська сторона, в особі мера Маріуполя Вадима Бойченка, наразі точний час не підтверджує.
"Саме зараз йде визначення часу відкриття гуманітарного "зеленого" коридору та початку режиму тиші для Маріуполя. Це надасть змогу почати відновлення критичної інфраструктури міста – світло, вода і мобільний зв’язок.
Також буде можливість забезпечення Маріуполя продуктами та медикаментами першої необхідності", – сказав Бойченко в коментарі УП.
Нагадаємо, що росіяни неодразово порушували свої домовленості щодо "зелених коридорів". Так у серпні 2014 вони розстріляли українських військових, які мали вийти через "коридор" в Ілловайську.
Окупанти захопили будівлю міської ради в Енергодарі Запорізької області!
Вони вибили вікно, залізли в будівлю та зачинилися зсередини.
Окупанти вже 10 днів утримують у заручниках працівників Чорнобильської АЕС, захопленої в перший день вторгнення.
Люди розділилися на дві групи і поступово замінюють одне одного. Мають обмежену кількість продуктів і ліків.
Юрій Фомічев, міський голова Славутича, де живуть більшість працівників станції, розповів, що "їхні рідні переживають і не знають, що з цим робити".
"Это не та война, которая нам нужна." Свідченння полонених російських окупантів.
Павло Лінчевський, командир розвідувального взводу, має дружину і дочку:
- Ціллю росіян було максимально швидко дійти до передмісття Києва.
- За відмову воювати загрожували 25 років в'язниці як "зраднику батьківщини".
- Рідні не знають, що чоловік пішов воювати.
- Російські військові не мали зв'язку і підтримки від керівництва.
Невідомий танкіст:
- "Все що нам розповідають, що Україна – це поганий народ, що вбивають людей – це все туфта. Це просто наш уряд промиває мізки нашому народу".
- "Те, що тут відбувається, в цьому винувата сама Росія, не Україна, ніхто більше... Нехай всі знають, що Росія – не та, як нам "втирають". Ми агресор, ми знищувач."
Ігор Руденко, начальник зв'язку – командир взводу, колишній український військовий-зрадник з Криму, який в 2014 перейшов на бік РФ:
- Вночі з 24 на 25 лютого, коли військові були на навання, їх вибудували в колонни і відправили в наступ.
- "Наша задача була – приїхати в Нову Каховку, потім – місто Миколаїв, далі інші війська мали піти на Одесу. Сказали, що там буде все домовлено з владою, житлові будинки не обстрілювати. Сказали, будете проходити просто рейдами, все буде нормально, як у 2014 році, коли Росія забирала Крим."
- "Коли ми здавались в полон, вийшли звичайні селяни з гвинтівками, я дав команду припинити вогонь, вийшов перший до них. Вони сказали: дивіться, з чим ми воєюмо, ми захищаємо свої села. Я сказав здати зброю, поклав зброю."
Тут поміж битої цегли, бетону і арматури – книжки, дитячі малюнки, фотографії. На одній з них зі зворотної сторони підпис "Киев. 1989 год". Чомусь здається, що автор цього рядка, якщо ще живий, найближчим часом не готовий як раніше користуватись російською мовою. Сьогодні вона викликає відразу.
Поряд з розбитим будинком – черга в Новус. Містяни тримаються в ній як графиня, що програла свій капітал в карти – пригнічені, але ввічливі і з прямою спиною.
Наступна "пам’ятка" на вашому шляху – згорілий автомобіль поліції неподалік Південного залізничного вокзалу. Він був знищений від уламків ракети, яка була нещодавно збита в цьому районі. Встигаємо зробити буквально пару фото, і майже одразу отримуємо емоційну рекомендацію від місцевих силовиків "видалити фото і їхати далі".
Читайте повністю і дивіться фото в матеріалі УП "Репортаж з Києва. Війна очима журналіста"
😊 Доброго ранку з нашою щоденною підбіркою чого ще позбавили росіян за їхню війну:
-
Сингапур приєднався до санкцій проти РФ: під них потрапили чотири російські банки.
-
Гімнастів Росії та Білорусі відсторонили від міжнародних змагань.
-
Samsung зупинив поставки в Росію.
- Сервіс бронювання житла Booking.com припинив співпрацю з Росією.
-
Яхти російських олігархів Олексія Мордашова та Геннадія Тимченка потрапили під арешт в Італії.
-
У Росії перестають працювати бутіки брендів Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Gucci, Balenciaga та Yves Saint Laurent.
- Частково росіяни справляються і самотужки, йдуть на "самоізаоляцію": тамтешня влада відключила громадянам Twitter, Facebook, почалися проблеми з YouTube.
Війна відчувається на вулицях навіть тих українськіх міст, де не падають російські снаряди. Львів ховає свої пам'ятки, щоб уберегти їх від знищення окупантами.
"Скульптури обгортаємо вогнетривкою тканиною, скловатою, далі - спеціальною фольгою і насамкінець вдягаємо на них спеціальні мішки, – розповідає начальниця управління охорони історичного середовища Лілієя Онищенко. – Це не врятує фігури, якщо буде пряме потрапляння, однак при потужній ударній хвилі вони не розіб’ються на шматки і не розлетяться. Демонтувати їх не завжди є можливість, вони великі".