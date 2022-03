Десять дней войны. Россия обстреливает мирных жителей Украины и изолирует своих собственных. ОНЛАЙН

🛢 Кулеба звернувся до найбільшої нафтової компанії Європи Shell, яка вчора таємно купила російську нафту: Російська нафта не пахне вам українською кров'ю?

I am told that Shell discretely bought some Russian oil yesterday. One question to @Shell: doesn’t Russian oil smell Ukrainian blood for you? I call on all conscious people around the globe to demand multinational companies to cut all business ties with Russia.