Войны. День 21. ОНЛАЙН

14:27

Зведення від Генштабу станом на 12 годину 16 березня:

– окупанти не виконали завдання щодо розгрому угруповань ЗСУ та виходу на адміністративні межі Донецької й Луганської областей та встановлення контролю над лівобережною частиною України. Вони частково досягли мети на Донецькому напрямку, зупинені на Миколаївському напрямку

– ворог намагається переміщувати додаткові резерви Східного воєнного округу

– у зв’язку із значними втратами на південному напрямку, командування РФ відмовилося посилювати війська на Поліссі резервними підрозділами

– на Волинському напрямку противник наступальних дій не проводив. Відзначено ведення повітряної розвідки із застосуванням БпЛА "Орлан-10"

– Білорусь планує провести ротацію підрозділів, які прикривають білорусько-українську ділянку кордону

– ворог пробує відновити наступальні дії в напрямку на Вишгород. Протягом доби противник намагався просунутися у бік Києва – успіху не мав, перейшов до оборони.

– на Сіверському напрямку противника зупинено. Ворог не полишає спроб оволодіти Черніговом, проте, активних наступальних дій не проводить. Він перегруповує війська та намагається організувати логістику, втім йому це не вдається

– у напрямку на Бровари (Київщина) спостерігається переміщення малочисельних груп техніки окупантів в межах зайнятого району населених пунктів Богданівка та Велика Димерка

– на Слобожанському напрямку окупанти намагаються закріпитися на захоплених рубежах, здійснюють перегрупування військ та поповнюють запаси боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів. Вони продовжують блокувати Суми, Лебедин та Охтирку. Активних наступальних дій ворог не проводять. Окупанти продовжують здійснювати невдалі спроби блокування Харкова

– на Донецькому та Таврійському напрямках в результаті штурмових дій у районі Попасної, противник зазнав втрат та вимушений відійти для перегрупування

– у районі Сєверодонецька окупанти провели розвідку боєм, успіху не мали, намагаються закріпитися на східних та західних околицях міста Рубіжне. Водночас, за наявною інформацією, 15 березня армійська авіація противника нанесла вогневе ураження по позиціях своїх військ поблизу населеного пункту Смолянинове

– на Волноваському напрямку окупанти намагаються розвинути наступ в напрямку населеного пункту Велика Новосілка

– на Криворізькому напрямку ворог пробує відновити наступ у напрямку населених пунктів Велика Кострома, Мала Кострома та Кривого Рогу. Внаслідок вогневого ураження противник був зупинений, зазнав втрат і відійшов на невигідні рубежі

– російська авіація продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури у Київській, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Cумській та Донецький областях активно використовуючи аеродромну мережу Республіки Білорусь та окупованого Криму

– у Чорноморській операційні зоні бойовими кораблями здійснювалися обстріли морського узбережжя у районах населених пунктів Лебедівка, Санжійка, Затока та Біленьке.