Войны. День 21. ОНЛАЙН
"Українська правда" в режимі реального часу стежить за подіями 21-го дня повномасштабної війни. Вона або її відголоски охопили не лише Україну, міста якої щоденно потерпають від російських обстрілів, а й Росію та інші світові держави.
Хроніку першого і попереднього днів читайте тут: Росія напала на Україну. ОНЛАЙН; 20-ий день війни з Росією. Хроніка подій ОНЛАЙН
Доброго ранку😎
- Росію виключили з Ради Європи!
- Через санкції російський "КАМАЗ" може втратити 40% виробництва
- Всесвітня шахова олімпіада не проводитиметься в РФ
- У Росії заблокували доступ до міжнародного сайту ВВС. У Канаді заблокували два канали Russia Today: RT i RT France
- Корпоративний месенджер Slack почав обмежувати роботу в Росії
- Аукціонні будинки Sotheby's та Christie's скасовують торги російським мистецтвом
"Ви просили, і він повернувся! "Слуга народу" знову доступний на Netflix у США
You asked and it’s back!— Netflix (@netflix) March 16, 2022
Servant of the People is once again available on Netflix in The US. The 2015 satirical comedy series stars Volodymyr Zelenskyy playing a teacher who unexpectedly becomes President after a video of him complaining about corruption suddenly goes viral. pic.twitter.com/Pp9f48jutF
🖼Хроніка війни і нашої майбутньої перемоги очима дітей
|Малюнок Аріни Васильєвої з Одеси
Розклад евакуаційних потягів з Харкова, Дніпра, Краматорська, Кривого рогу та Запоріжжя
Twitter тимчасово маркуватиме акаунти державних ЗМІ України та Білорусі. Щодо акаунтів державних ЗМІ Росії, то така норма почала вживатися ще раніше і є постійною.
Своїм новим рішенням Twitter вирішив уникнути звинувачень в упередженості. Проте одночасно – поставив на одну дошку агресора та жертву агресії.
🏠Двоє студентів Гарвардського університету Аві Шиффманн і Марко Бурстейн створили сайт, який можна назвати безкоштовною версією Airbnb – Україна в Укритті, UkraineTakeShelter.com. Тут українські біженці можуть знайти безкоштовне житло в різних країнах світу.
Сайт доступний 13-ма мовами, а кількість оголошень вже перебільшила 10 тисяч помешкань, серед яких окреме житло і кімнати, з їжею або без, на довгі та короткі терміни.
💔Харків'яни у метро, яке слугує бомбосховищем, співають "Червону Руту" з Святославом Вакарчуком та Сергієм Жаданом
"Це історія. І в цій історії Росії немає",– Жадан.
Нічне звернення Володимира Зеленського
Про гуманітарні коридори. "Ми готові створювати тишу. Ми готові відвозити людей і направляти гуманітарні вантажівки. Але ми не можемо підставляти людей під обстріли на дорозі". За останню добу вдалося вивезти 6 тисяч маріупольців, з них більше 2 тисяч – діти.
Зверненя до росіян: "Чим ваша блокада Маріуполя відрізняється від блокади Ленінграда у Другій світовій війні. Кого ви наслудуєте?"
Про новий військовий союз: "Я звернувся до США та до усіх відповідальних держав щодо створення нового об’єднання U24 — нового союзу, який гарантуватиме, що кожен агресор отримає скоординовану відповідь світу швидко та ефективно, одразу — не через тижні, місяці, роки, а за перші 24 години від нападу".
⚡США надішлють Україні 100 дронів-камікадзе Switchblade – роботизованих розумних бомб, що оснащені камерами, системами наведення та вибухівкою. Їх можна запрограмувати на автоматичний удар по цілях, що знаходяться за багато миль.
Про скидання бомби на драмтеатр у Маріуполі. На супутниковому знімку видно, що перед фасадом театру та позаду в сквері були написи на асфальті – великими літерами білою фарбою "Дети".
Очевидно, що напис бачили коригувальники вогню та пілоти російської авіації. Стріляли свідомо.
💪Гарний початок нової доби
Зведення від Генштабу
📍На Волинському напрямку російські війська, за повної підтримки воєнно-політичного керівництва Республіки Білорусь, продовжують активно використовувати територію РБ для розміщення ракетних комплексів, нанесення ракетних ударів по території України та організації всіх видів забезпечення військ. Також, збройні сили російської федерації активно використовують аеродромну мережа і транспортна інфраструктура Республіки Білорусь.
📍Державний прикордонний комітет Республіки Білорусь постійно здійснює моніторинг обстановки у прикордонних з Україною районах. З метою отримання інформації розвідувального характеру білоруськими розвідувальними органами здійснюється опитування громадян, що перетинають українсько-білоруський кордон.
📍На Поліському напрямку ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні розвідки та намаганні організувати контрбатарейну боротьбу. Значних успіхів не має. В ході ведення бойових дій підрозділи 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу зазнали значних втрат в особовому складі й техніці та були вимушені передчасно задіяти резерви.
📍На Сіверському та Слобожанському напрямках активних наступальних дій з боку ворога не фіксується. Окупанти намагаються закріпитися на раніше захоплених рубежах, здійснити перегрупування військ та поповнити запаси.
Противник не полишає спроб просунутись південніше міста Ізюм, ймовірно, з метою продовження наступу в напрямку Слов’янська. Успіху не має.
📍У Південнобузькому операційному районі противник продовжує спроби закріпитися на займаних позиціях. Після завданого підрозділами Збройних Сил України удару по аеродрому Херсон, який тимчасово перебувє під контролем ворога, окупанти намагаються здійснити перебазування техніки, що вціліла.
📍Корабельний склад чорноморського флоту російської федерації продовжує блокування судноплавства у північно-західній частині Чорного моря.
Як вдалось звільнити полоненого мера Мелітополя Івана Федорова? Пояснює прессекретарка глави Офісу президента Даша Зарівна:
"За нього Росія отримала 9-х своїх полонених солдат 2002-2003 року народження. Це фактично діти. Строковики, яких за словами Міноборони РФ, в Україні немає."
Читайте також матеріал УП "Хто такий Іван Федоров і чому його викрадали окупанти РФ"
⚡ Білоруси у різних містах чули потужні вибухи. Між 22:08-22:11 за київським часом їх було чутно, зокрема, у Барановичах, Лунінці, Століні, Слуцьку.
Евакуація з Маріуполя. З оточеного міста до Запоріжжя 15 березня приїхало 6426 осіб, з яких 2039 дітей.
❗Волонтери повідомляють, що українського парамедика Юлію Паєвську взяли в полон окупанти.
Міністр оборони Олексій Резніков звернувся до росіян:
"Также обращаюсь к тем гражданам России, особенно – к публичным лицам, которые внезапно "прозрели". Вам не хочется ассоциироваться с людоедским режимом, который вас устраивал, но сейчас сорвался с цепи. Понимаю.
Однако, сегодня ровно 8 лет с момента военного преступления – имитации "референдума" - которое Кремль учинил в Крыму. Война длится не 20 дней. А более 8 лет.
Вы могли об этом забыть, но мы-то всё помним. Ни один украинец больше не поверит вам на слово. Никогда. Никто не поверит, что вы "не знали" или что "вас обманули". Никто.
"Прозрений" недостаточно. Если хотите смягчить свою вину, необходимо деятельное раскаяние. Так гласит закон. Действуйте.
Активное сопротивление военной авантюре, и не постами из турецкого или израильского отеля, а на улицах российских городов – вот способ изменить свое место в списке военных преступников. Не имитируйте. Действуйте."
Президент США Джо Байден: "Я думаю, що він (Путін – УП) воєнний злочинець".
Про рішучість різних партнерів України вже можна складати басні. Польща презентувала НАТО проєкт миротворчої місії в Україні. Але Штати проти.
Речник Держдепартаменту США Нед Прайс, коментуючи польську пропозицію, сказав, що присутність американських солдатів на території України лише продовжить війну.
Мінкульт оприлюднив попередній список об'єктів, які зруйнували або пошкодили окупанти.
Туди увійшли:
- будівля краєзнавчого музею в Охтирці;
- музей українських старожитностей у Чернігові;
- кінотеатр Щорса у Чернігові;
- садиба Попова у Запорізькій області;
- Святогорська Лавра;
- будівля Харківського національного університету;
- будинок "Слово" у Харкові;
- церква Різдва Пресвятої Богородиці ХІХ століття на Житомирщині;
- музей з роботами Марії Приймаченко на Київщині тощо.
Росія продовжує воювати на інформаційному фронті. Нова страшилка: "Україна за підтримки західних країн готує провокацію із застосуванням отруйних речовин проти мирних мешканців".
🤝 Британія підтвердила поставку Україні найшвидших зенітних ракет Starstreak.
🤬 Росіяни (як завжди) заперечують, що обстріляли театр у Маріуполі. А ще (як завжди) перекладають це на "націоналістів". А саме на одну з головних страшилок російської пропаганди – батальйон "Азов".
При цьому незадовго до самого удару підконтрольні Кремлю бойовики в Донецьку заявили, що в театрі розміщений штаб "Азову". А після удару низка маловідомий проросійських сайтів розповсюдили це.
А отак працює той самий "Азов" 💪
Маріуполь, знищення російського танку. Азов - красавчики 🦾🦾🦾 pic.twitter.com/BnfLqXNTHP— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 16, 2022
Зведення від Генштабу та останні новини з фронту:
- Повітряні сили знищили два літаки Су-30СМ в Одеській області, вертоліт Ка-52 поблизу Миколаєва та літак Су-34 на Чернігівщині. Дані щодо втрат противника уточнюються.
- Через примусову мобілізацію чоловіків на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей склалася критична ситуація, що наближає зазначений регіон до гуманітарної катастрофи. Так, в населеному пункті Макіївка, катастрофічна ситуація у місцевих лікарнях, які фактично не спроможні надавати медичну допомогу мирному населенню через брак кваліфікованого медичного персоналу.
- У Маріуполі крім драмтеатру, де ховались біженці, росіяни обстріляли також приміщенню басейну "Нептун". Кількість жертв поки неможливо визначити.
- У Чернігові під завалами зруйнованого російськими військами гуртожитка виявили тіла 5 загиблих, з яких 3 дітей.
- У Рубіжному внаслідок обстрілу російськими військовими пошкоджено п‘ять будинків та господарські споруди, двоє людей загинули, одну поранено.
Історії на ніч від українських захисників кордону 💪
Новини з міста-героя Миколаєва:
"Лінію фронту відсунули. За всіма даними розвідки ворог обкопується і нічого не хоче робити. Окупант рухається за Херсон, готує нову лінію оборони.
Це означає, що у найблищому майбутньому Миколаїв буде тиловим містом. Варіантів напасти на Миколаїв поки що нема".
Комендантська година – час сидіти вдома, бо на прогулянку виходять захисники.
Доброго вечора, ми з СБУ! Ми на прогулянку.— СБ України (@ServiceSsu) March 16, 2022
Все буде 🇺🇦 pic.twitter.com/OQtckmxoDV
Увечері російські війська знову обстріляли Київ. Снаряди влучили в кілька приватних будинків у Подільському районі. Постраждалих наразі не виявили.
🇺🇦 Зеленський і звільнений з полону мер Мелітополя Іван Федоров
"Пане президенте, добрий вечір! Дякую величезне, що не покинули. Мені потрібен день-два відновитися, після цього готовий виконувати будь-яку вашу команду, щоб день перемоги наш наступив швидше, до Мелітополя повернувся український прапор, який ці п****аси зняли, поки мене посадили.
⚡ США дають Україні системи ППО!
"На прохання президента Зеленського ми надаємо системи протиповітряної оборони великої дальності і боєприпаси для цих систем", – сказав президент Штатів Джо Байден.
Він також оголосив про додаткові $800 мільйонів на безпекову допомогу Україні.
Обстріляний драмтеатр у Маріуполі
❗В Офісі президента що опублікований раніше в Financial Times проєкт "мирної угоди" – лише запит російської сторони.
⚡ Мера Мелітополя звільнили з російського полону
Що там у Росії? Все як завжди:
- Слідчий комітет порушив перші кримінальні справи за правду про війну. Зокрема, через публікацію посту в Інстаграмі.
- Бюджетників у наказовому порядку виганяють на мітинги на підтримку Володимира Путіна та війни в Україні.
- Банк Росії вигадав, як будуть націоналізовувати "недружні" західні корпорації. Зовнішнє управління можна буде встановлювати в організаціях, де власником 25% акцій або контролюючою особою є нерезидент, пов'язаний з недружньою державою.
Знову обстріл у Харкові. Через нього загорілись павільйони на ринку. 3 особи загинули і 5 постраждали.
⚡ Росіяни скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр. Там ховалися люди, які втратили домівку.
Окупанти не могли цього не знати, що у театрі зборались біженці, адже це було офіційно визначене місце. Там переховувалось майже тисяча цивільних маріупольців. На теперішній час не відома кількість загиблих та поранених. Багато маріупольців ховались в театрі з маленькими дітьми.
Що саме ухвалила Гаага і чому це важливо? Пояснює голова МЗС Дмитро Кулеба ⬇
⚡ Міжнародний суд ООН наказав Росії зупинити війну проти України
"Суд вважає, що Російська Федерація повинна гарантувати, що будь-які військові чи регулярні з’єднання, які можуть управлятися нею чи підтримуватися, а також будь-які організації чи особи, які можуть непрямо нею контролюватися, не вживатимуть подальших заходів у цих операціях".
Закрийте небо над Україною!
Український фотограф Мстислав Чернов опублікував нові фото з Маріуполя – міста, де вже понад два тижні нема світла, тепла та води. Замість них цілодобово йдуть обстріли та бомбардування. Людей ховають у братських могилах.
На фото Чернова є підвал з мертвими тілами, які зберігають прямо на підлозі – у пакетах і ковдрах. В одній з таких є тіло зовсім маленької дитини.
Росія обстріляла автоколону з людьми, які евакуювалися з Маріуполя.
Як повідомляє голова Запорізької ОДА Олександр Старух, людей обстріляли на території Запорізької області – окупанти гатили з важкої артилерії.
Загиблих немає. Наразі відомо про 5 поранених, одна дитина у важкому стані.
Financial Times повідомляє, що Україна та Росія нині обговорюють мирну угоду з 15 пунктів.
Зокрема за нею Україна має оголосити про відмову вступу в НАТО та пообіцяти не розміщувати іноземні війська чи бази в обмін на захист від союзників, таких як США, Велика Британія та Туреччина.
Росія ж має вивести свої війська, які зайшли на територію України після 24 лютого.
Закарпатські ІТшники та підприємці створили сайт Ukraine Helpers, через який люди з усього світу зможуть надсилати Україні допомогу.
Це не окремий фонд чи організація, це по суті посередник між тими, хто хоче допомогти, і хто може це зробити.
На сайті є така інформація:
- перелік конкретних речей, яких потребує армія та цивільні (наприклад, тактичні окуляри чи електронні термометри)
- список надійних фондів, через які можна переказати фінансову допомогу
- адреси складів у різних країнах світу, які приймають гуманітарні допомогу.
Зеленський запропонував США створити новий союз United for peace, який матиме за 24 години надавати всю необхідну допомогу.
Сухий закон в дії:
⚡CNN з посиланням на американських чиновників повідомляє, що США та НАТО направляють в Україну кілька зенітно-ракетних комплексів.
На територію головної столичної дитячої лікарні "Охмадит" знову прилетіли уламки ракети.
Сама ракета влучила у будівлю, що стоїть у 300 метрах від лікарні. Від вибуху навіть хитались ліжка в пацієнтів, розповідають очевидці.
В одному з корпусів, терапевтичному, пошкоджено вікна.
Україна стала частиною енергетичної системи Європейського Союзу.
Україна стала членом «енергетичного Євросоюзу». Завершилось об’єднання української та європейської енергосистем. Тепер наша електроенергія тече в 🇪🇺, а європейська – в 🇺🇦. Дякую членам 🇪🇺, особисто @vonderleyen, @KadriSimson і всім, завдяки кому у нас тепер єдина енергосистема!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 16, 2022
У полоні України перебувають до тисячі російських військових, заявив президент Зеленський під час зустрічі з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом.
Як альтернатива закритому небу: Зеленський, виступаючи перед конгресменами США, попросив у них системи протиповітряної оборони.
Росію виключили з Ради Європи.
На фото прапор країни-агресора знімають з флагштоку.
Які наслідки матиме це виключення – пояснює Центр громадянських свобод:
11-річний Хасан із Запоріжжя, який тиждень тому сам перейшов кордон зі Словаччиною з рюкзаком, пакетом і номером родичів на руці, нарешті возз’єднався з сім’єю.
Хлопчик, його мама, бабуся, а також п’ятеро братів і сестер перебувають всі разом у безпеці.
Мати Хасана намагалася врятувати йому життя, коли окупанти обстрілювали Запорізьку АЕС, тому посадила сина на поїзд до кордону.
Дерусифікація триває:
Національна галерея в Лондоні змінила на своєму сайті підпис до картин Едгара Дега "Російські танцівниці" на "Українські танцівниці".
Про це їх листом попросила українська художниця Маріам Найєм.
"6 років тому, перебуваючи в Лос Анжелесі, я відвідала музей Геті. У залі з Дега побачила картину та зраділа. На ній були зображені танцюючи жінки в українських костюмах. Стало щемно від думки, що Дега знав про нас та більше того, надихався нами. З цими міркуваннями, підійшла до картини та побачила підпис: "Russian Dancers, 1899, Edgar Degas, pastel and brush on tracing paper"
Пам'ятаю, що мені стало боляче. Але це швидко пройшло, бо ми українці звикли до такого. І я проковтнула ту ситуацію та лише зробила фотографію "на пам'ять".
Зараз 2022 рік. У нас війна. І мовчати вже немає сенсу", – розповіла передісторію художниця.
Ексклюзив від "Української правди":
глава Чечні Рамзан Кадиров не був в Україні протягом останнього тижня – про це свідчать дані мобільних операторів з двох його телефонів. Пристрої не під’єднувались у роумінгу до українських вишок зв'язку.
Зведення від Генштабу станом на 12 годину 16 березня:
– окупанти не виконали завдання щодо розгрому угруповань ЗСУ та виходу на адміністративні межі Донецької й Луганської областей та встановлення контролю над лівобережною частиною України. Вони частково досягли мети на Донецькому напрямку, зупинені на Миколаївському напрямку
– ворог намагається переміщувати додаткові резерви Східного воєнного округу
– у зв’язку із значними втратами на південному напрямку, командування РФ відмовилося посилювати війська на Поліссі резервними підрозділами
– на Волинському напрямку противник наступальних дій не проводив. Відзначено ведення повітряної розвідки із застосуванням БпЛА "Орлан-10"
– Білорусь планує провести ротацію підрозділів, які прикривають білорусько-українську ділянку кордону
– ворог пробує відновити наступальні дії в напрямку на Вишгород. Протягом доби противник намагався просунутися у бік Києва – успіху не мав, перейшов до оборони.
– на Сіверському напрямку противника зупинено. Ворог не полишає спроб оволодіти Черніговом, проте, активних наступальних дій не проводить. Він перегруповує війська та намагається організувати логістику, втім йому це не вдається
– у напрямку на Бровари (Київщина) спостерігається переміщення малочисельних груп техніки окупантів в межах зайнятого району населених пунктів Богданівка та Велика Димерка
– на Слобожанському напрямку окупанти намагаються закріпитися на захоплених рубежах, здійснюють перегрупування військ та поповнюють запаси боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів. Вони продовжують блокувати Суми, Лебедин та Охтирку. Активних наступальних дій ворог не проводять. Окупанти продовжують здійснювати невдалі спроби блокування Харкова
– на Донецькому та Таврійському напрямках в результаті штурмових дій у районі Попасної, противник зазнав втрат та вимушений відійти для перегрупування
– у районі Сєверодонецька окупанти провели розвідку боєм, успіху не мали, намагаються закріпитися на східних та західних околицях міста Рубіжне. Водночас, за наявною інформацією, 15 березня армійська авіація противника нанесла вогневе ураження по позиціях своїх військ поблизу населеного пункту Смолянинове
– на Волноваському напрямку окупанти намагаються розвинути наступ в напрямку населеного пункту Велика Новосілка
– на Криворізькому напрямку ворог пробує відновити наступ у напрямку населених пунктів Велика Кострома, Мала Кострома та Кривого Рогу. Внаслідок вогневого ураження противник був зупинений, зазнав втрат і відійшов на невигідні рубежі
– російська авіація продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури у Київській, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Cумській та Донецький областях активно використовуючи аеродромну мережу Республіки Білорусь та окупованого Криму
– у Чорноморській операційні зоні бойовими кораблями здійснювалися обстріли морського узбережжя у районах населених пунктів Лебедівка, Санжійка, Затока та Біленьке.
Полк "Азов" вдруге звертається за допомогою – тепер не до Міноборони, а до звичайних українців.
Бійці закликають робити плакати на підтримку Маріуполя, виходити на акції й постійно тримати місто в полі уваги України та світу.
👆🏼— АЗОВ (@Polk_Azov) March 16, 2022
якщо не в ваших силах тримати зброю в руках або ви не б'єтеся на інших фронтах України - виходьте, в якому місті чи в якій країні ви б не знаходились - виходьте на вулиці з меседжем "Маріуполь - це Україна!"
Виходите поодинці, кличте знайомих! Робіть плакати,👇🏼
Окупанти відкрили вогонь по жителях тимчасово окупованого Скадовська, які вийшли на мітинг з українськими прапорами.
Як свідчать відео очевидців, місцеві скандували "Мера", вимагаючи його звільнити, а також "Російський солдат – фашист та окупант", "Скадовськ – це Україна".
Згодом росіяни відкрили сльозогінний газ і стрільбу в бік протестувальників. Про постраждалих наразі невідомо.
Згодом міський голова Скадовська Олександр Яковлєв виклав відео, на якому повідомив, що з ним усе добре – росіяни нібито "поспілкувалися" з ним і відпустили. Також пообіцяли відпустити інших затриманих.
Пізніше, анонсував Яковлєв, буде "додаткова інформація".
У Чернігові російські військові розстріляли 10 людей, які стояли в черзі за хлібом, повідомляє Суспільне.
Слідчі Гаазького трибуналу вже в Україні.
Окупанти, обіцяє Зеленський, відповідатимуть за всі воєнні злочини проти українців.
Щоранку о 9 годині по всій території країни буде оголошуватися хвилина мовчання – так українці згадуватимуть усіх, хто загинув у війні.
Президент Зеленський підписав новий указ.
Жарти про сина маминої подруги вже не ті:
Перша леді України Олена Зеленська розповіла американському каналу ABC News, що вірить у те, що її чоловік захищатиме Україну до кінця:
"Як і кожна жінка в Україні, зараз я боюся за свого чоловіка. Та ще я знаю, наскільки він сильний та cтійкий... Він любить свою країну, нашу Батьківщину, любить свій народ, свою родину, мене. І я знаю, наскільки сильні ці почуття. Тому він захищатиме все це до кінця".
Росія все ще намагається зімітувати капітуляцію України 🥴
Телеканал "Україна 24" і сайт "Сьогодні" зламали хакери, які запустили фейкове повідомлення Зеленського.
"Друзі, ми неодноразово про це попереджали. Це фейк! Ніхто здаватися не збирається. Тим більше, в умовах, коли армія РФ зазнає поразок у боях з Українською армією!", – ідеться у заяві телеканалу. Наразі медіа усунуло проблему, втім сайт "Сегодня" тимчасово не працює.
На фейк уже відреагував і президент Володимир Зеленський, зазнавчивши, що скласти зброю він може запропонувати хіба окупантам.
Деталі перемовин з росіянами:
Переговорник з російського боку Володимир Мединський заявив, що Україна пропонувала "австрійський" чи "шведський" варіант нейтралітету країни за якого вона зберігає власну армію та військово-морські сили.
Водночас переговорник з українського боку Михайло Подоляк зазначив УП, що модель може бути тільки "українською".
"Це означає абсолютні гарантії безпеки – дійсні, а не протокольні. Тобто що сторони-підписанти гарантій не стоять осторонь у разі нападу на Україну, як сьогодні, а беруть активну участь на стороні України в конфлікті і офіційно забезпечують негайні поставки нам необхідного обсягу зброї.
І по-друге, Україна більше не хоче залежати від бюрократичних процедур, які дозволяють або не дозволяють закривати небо від тих самих крилатих ракет. Нам потрібні прямі та жорсткі гарантії того, що небо обов'язково буде закрите", – розповів Подоляк.
На Херсонщині місцевий активіст Артем Костюченко заявив, що окупанти викрали мера тимчасово окупованого Скадовська Олександра Яковлєва та його заступника Юрія Палюха.
Костюченко закликав містян виходити на центральну площу.
Російський олігарх Роман Абрамович за кілька годин після початку війни передав контроль над своїми активами у США, Британії та Ізраїлі одному зі своїх бізнес-партнерів, пише The Wall Street Journal.
💪🇺🇦 Суми – ще один кандидат на статус міста-героя України
На нових перехоплених розмовах СБУ чути, як російський солдат-строковик розповідає своїй матері, що в Україну вони в’їхали "без проблем, а ось виїхати не можуть". І тепер їм прийшов наказ висуватися на Суми...
"А через город Сумы еще ни одна наша колонна не выживала. Никто, ни одна колонна не доезжала целой. Если все хорошо получится, я хотел бы сложить оружие – чтобы не ехать через Сумы".
🇺🇦Рятувальники – наші герої!
Ілюстратор Олександр Грехов по-новому розшифрував Державну службу України з надзвичайних ситуацій💪
|Ілюстрація Олександра Грехова
Зведення з фронту з 9:00
- Російські медіа повідомляють про загибель як мінімум семи бійців центру спецпризначення "Витязь" при дивізії імені Дзержинського.
- Окупанти ракетами влучили у телевежу в Вінниці.
- Російські військові розграбовують Чорнобильську зону, вивозять спецодяг і комп’ютерну техніку. Людей не чіпають.
- Українські військові зупинили наступ армії РФ на Південноукраїнську АЕС.
- ЗСУ на Одещині збили два російські винищувачі Су-30см.
- На Київщині українська армія зруйнувала російську колону техніки.
Жадан і Собаки та Вертеп записали пісню "Діти" – "можливо, не надто мажорна, але, що головне – не печальна. Вона про віру, надію та любов. Ми обов'язково переможемо. Заради наших дітей. Заради їхнього майбутнього".
"З ночі лишається небо темне,
Іде війна, виростають діти.
І любиш їх, тому що, крім тебе,
їх тут ніхто не буде любити"
🕯 За 21 день війни росіяни вбили 103 українські дитини
⚡Російські окупанти викрали 6 людей, які перебували у будівлі Бучанської міської ради та до останнього надавали допомогу мешканцям. Серед полонених – співробітники міськради і волонтери
⚡16 березня влада не планує евакуаційні коридори, оскільки їх не підтвердив Червоний хрест. Натомість розробляють маршрути з доставки гуманітарної допомоги до захоплених або оточених Росією міст та селищ Луганської, Донецької, Запорізької, Харківської, Київської, Чернігівської, Сумської та Херсонської областей.
З Енергодара хочуть вивезти людей на власному транспорті. З 11:00 виїде колона автівок, яка буде рухатися через Дніпрорудне, Скельки, Василівку, Оріхівський напрямок і далі на Запоріжжя. Всі охочі з інших населених пунктів можуть долучатися по ходу руху колони.
Бомбосховище в Сєвєродонецьку на Луганщині: "Так Путін бореться проти "геноциду" людей на Донбасі"
Bomb shelter in #Severodonetsk. That’s how people live here now. That’s how Putin fights against “genocide” on people of #Donbas.#StandWithUkraine #AdolfPutin #StopRussia #StopPutinNOW #BanPutinPropaganda #FreeIvanFedorov #РоссияСмотри pic.twitter.com/JjkID6bl7Q— olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) March 16, 2022
Приблизні бойові втрати Росії
- особовий склад – близько13800 осіб
- танки ‒ 430
- бойові броньовані машини ‒ 1375
- артилерійські системи – 190
- РСЗВ – 70
- засоби ППО – 43
- літаки – 84
- гелікоптери – 108
- автомобільна техніка – 819
- кораблі /катери – 3
- цистерни з ПММ – 60
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11
- Спеціальна техніка – 10
Ситуація в регіонах на 8.00
Київщина. В області постійні повітряні тривоги. В Ірпені, Макарові, Бородянці періодичні бої, обстріли. В населених пунктах Баришівської, Калитянської, Великодимерської та Калинівської територіальних громад неспокійно.
Сумщина. Охтирській та Сумський район обстрілювала артилеріїя росіян. Інформація щодо втрат уточнюється.
Житомирщина. Авіаційний удар по Бердичеву, росіяни зруйнували декілька будівель, інформація щодо втрат уточнюється
Дніпропетровщина. Нічні ракетні атаки. Влучили у склад пального під Нікополем. Жертв та постраждалих немає. Зараз спокійно.
Харківщина. У Харкові практично всі райони вже добу обстрілюють окупанти. ЗСУ відбили намагання ворога пройти в місто, українська армія відкинула росіян далеко за їхні попередні позиції. Бої по області тривають, ЗСУ відбили атаку в Руських Тишках. Вчора евакуювали 320 підопічних із Оскілького інтернату, розраховуємо на "зелений коридор" із Ізюму.
Запорізька область. Сьогодні о 6 ранку на вокзалі Запоріжжя-2 пролунав потужний вибух. Обставини інциденту зясовуються. В цілому ситуація в регіоні без істотних змін. Місцеве населення Запоріжжя та області продовжує готуватися до зустрічі з ворогом, обладнуючи барикади, улаштовуючи бійниці та майданчики для вогневих засобів.
Луганщина. Вчора наші військові провели успішну операцію, відбили штурм Сєвєродонецька та відкинули окупантів від міста, але ворог намагається зайти у Сєвєродонецьк з боку Рубіжного. Як наслідок, у Рубіжному було найгарячіше. Багато загорянь житлових будинків. 7 поранених, в тому числі 1 дитина, 1 загиблий.
Донеччина. В Торецьку працювала російська авіація, втрат серед цивільних немає. Обстріли міст Авдіївка і Мар'їнка. Станом на зараз обстріли тривають. Маріуполь доруйновує російська артилерія і авіація. Вчора власним транспортом звідти почали виїжджати люди. За нашими підрахунками – близького 4 тисяч авто. Доїхали не всі, значна частина колони ночувала за маршрутом слідування.
Миколаївщина. Вночі повітряна тривога в місті. Продовжується бої в області. Готуємося евакуювати людей та везти гуманітарну допомогу в села, які були вчора звільненні. У Снігурівці досі повітряна тривога. В цілому ситуація контрольована.
Херсонщина. Сильні вибухи, гради протягом доби. Тривав бій біля аеропорту. Наслідки руйнувань найближчих населених пунктів уточнюється. Херсонщина на межі гуманітарної катастрофи!
В населених пунктах, особливо невеличких, ситуація катастрофічна. Людям критично не вистачає медикаментів, а інколи і їжі. Також є проблема із електро-, газо- та водопостачанням. Терміново потрібен "зелелений коридор".
Одещина. Дві повітряні тревоги в ночі. Триває підготовка до можливої висадки російського десанту на узбережжя Одеської області, Кораблі росіян і досі курсують у Чорному морі, висока ймовірність нанесення ракетний ударів.
Закарпаття, Львівщина, Волинь та Чернівецька область — ніч минула спокійно.
Тернопільська, Черкаська, Хмельницька, Рівненська, Полтавська, Івано-Франківська, Кіровоградська області — вночі була тривога, наразі спокійно.
Інформація щодо Чернігівської області буде згодом
💻Хакери зламали сайти російських арбітражних судів. Тепер там можна прочитати послання для Путіна та росіян.
Обережно, лайка🤬😃
🇺🇦🇱🇹 Литовський гурт LT United, який представляв Литву на Євробаченні 2006 року, підтримав Україну піснею.
LT United переробили хіт, з яким виступали на конкурсі "We are the winners of Eurovision" на "You Are The Winners, Ukraina" (укр. "Ви переможці, Україно"). Також у пісні згадали легендарну фразу про "русский военный корабль".
В Україні з'явився окремий закон, який забороняє розповсюджувати російську пропаганду. Його вже підписав Зеленський. Про що йдеться у законі?
Він забороняє пресі, телебаченню та радіо виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройну агресію Російської Федерації проти України у 2014 році, зокрема шляхом подання збройної агресії РФ проти України як "внутрішнього конфлікту", "громадянського конфлікту", "громадянської війни", заперечення тимчасової окупації частини території України.
Також забороняється прославлення (глорифікація) осіб, які здійснюють збройну агресію Росії проти України у 2014 році, представників як збройних формувань Російської Федерації, так і збройних банд та груп найманців, зокрема шляхом їх визначення як "повстанці", "ополченці", "ввічливі військові люди".
Український кінематограф закликає бойкотувати Росію
Акторка Ада Роговцева: "Я народилась оптимісткою. Але в останні роки з’явилися дещо інші якості. Я почала ненавидіти. І я дуже ненавиджу вбивць. Я ненавиджу людей, які піднімають руку на дитячу лікарню, піднімають автомат на дитину, безпорадну жінку, на мого героя. (...) Я вважаю, що показ російських фільмів на кінофестивалях зараз абсолютно неприпустимий. Ця країна сіє смерть, а не "розумне, добре, вічне".
Режисер Роман Балаян: "Було б щонайменше дивно після нелюдських, фашистських дій Росії в Україні, що почались із 24 лютого 2022 року, якщо міжнародні кінофестивалі дозволять російським фільмам брати участь у своїх програмах цього року."
⚡ Погоджено гуманітарний коридор з міста Ізюм на Харківщині!
Російський офіцерський склад, вбитий українськими захисниками станом на 16 березня:
- генерал-майор Тушаєв Магомед
- генерал-майор Герасимов Віталій
- генерал-майор Колесников Андрій
- полковник Захаров Андрій
- полковник Порохня Сергій
- полковник Ніколаєв Ігор
- підполковник Агарков Юрій
- підполковник Софронов Дмитро
- підполковник Єрмолін Михайло
Ранкове зведення від Генштабу:
- У стані, положенні та характері оборони суттєвих змін протягом останньої доби не було.
- Українські Повітряні сили знищили три літаки (два з них Су-34), збили один вертоліт, три безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети.
- Авіація здійснила дев’ять авіанальотів на колони техніки та скупчення військ окупантів.
- Окупаційні війська продовжують наносити ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі та густонаселих районах українських міст.
💪 Радник президента Володимира Зеленського Олег Устенко:
"Є 300 млрд доларів, які вже зарезервовані для нас, — це кошти від Центрального банку Росії, які перебувають на рахунках за межами Росії і які будуть надходити до нас.
Це кошти, які додатково надходитимуть у фонд, які будуть надходити від заарештованого майна російської так званої еліти.., яке далі буде продаватися на ринку".
💪 Російські війська – воєнні злочинці! Про це кричить вже не лише Україна.
Сенат США одноголосно засудив Путіна як воєнного злочинця. Сенатори ухвалили резолюцію, яка вимагає розслідувати злочини російської армії під керівництвом Путіна в Україні.
Крім того, за даними Wall Street Journal, 16 березня президент США Джо Байден оголосить про виділення військової допомоги Україні на 1,01 млрд доларів.
А екскандидатка в президенти США Гілларі Клінтон та речниця Білого дому Джен Псакі поглузували із санкцій проти себе і колег, запроваджених Росією.
"Я хочу подякувати Російській академії за цю нагороду за заслуги перед жанром", – написала Клінтон.
Ілон Маск, який раніше "викликав Путіна на двобій", продовжує воювати з Росією в Twitter (який Москва, до речі, заблокувала, але що ж це за життя в Росії без порушення правил).
Спершу відомий порушник прав людини і спільник Путіна Рамзан Кадиров написав, що Маск – слабий суперник для російського президента, і запропонував пройти підготовку у центрах Чечні. А ще він назвав Ілона ніжною Ілоною.
Маск не забарився із відповіддю:
"Дякую за пропозицію, але таке чудове навчання дало б мені надто велику перевагу. Якщо він боїться битися, я погоджуся використовувати лише ліву руку, а я навіть не лівша."
І підписався: "Ілона".
А згодом і взагалі перейменував свій акаунт на Ілону 🙃
Доброго ранку 😉
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Американська фармкомпанія Eli Lilly зупиняє експорт ліків в РФ, але забезпечить, аби хворі на рак та діабет отримували свої медикаменти.
- Французький виробник шин Michelin призупиняє експорт і діяльність в РФ.
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Baker McKenzie, одна з найбільших юридичних компаній світу зі США, після 33 років роботи на російському ринку йде з нього.
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Від початку доби 14 березня у росії почали відключати доступ до Instagram. При цьому російська влада блокує популярні VPN-сервіси.
- За вівторок співпрацю з росією припинили 9 міжнародних компаній від авіаперевізників до виробників комп’ютерних ігор. 13 брендів зникають з російського ринку. Ще три компанії обмежують роботу з країною-агресором.
Якщо всі компанії, які сьогодні розглядають можливість припинити діяльність в росії, приймуть таке рішення, країна втратить ще близько 5 тисяч робочих місць.
Читайте детальніше: Тінь дефолту та "мінус" 200 мільйонів доларів за Instagram: підсумки на економічному фронті 15 березня