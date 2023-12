Історія сумнівів та експериментів. Як українська влада боролась з коронавірусом

"Не таким ми уявляли 2020-й, коли піднімали келихи шампанського та загадували бажання під Новий рік", –скаржаться люди у всьому світі, який охопила пандемія.

2020-й шокував планету появою вірусу, якого світ ще не бачив. Напрацьованої раніше методички не існувало, кожна країна на власний розсуд вирішувала, як діяти. Плани змінювалися на ходу, часом рішення були протилежними одне одному, а іноді просто панував хаос.

Рішення української влади також не завжди були логічними. На початку до загрози ставилися легковажно. Але вже невдовзі Україна пішла шляхом тотальних заборон у "турборежимі", які з одного боку не дали епідемії набути руйнівних масштабів, з іншого – можуть просто вбити нестійку українську економіку.

Що зробила українська влада, щоб подолати епідемію, які ухвалювала рішення та робила помилки – читайте в матеріалі "Української правди".

"На думку китайської влади, цей вірус може викликати важкі захворювання у деяких пацієнтів і не може легко передаватися між людьми".

Так про нову хворобу, ніби важку, але не загрозливу для людства, світ почув на самому початку року. Тоді це зовсім не скидалось на початок епідемії, тему легко було пропустити серед сотень інших новин.

Все почалось у китайському місті Ухань. За офіційною інформацією, перші випадки пневмонії невідомого походження там з'явились на початку грудня 2019 року. У пацієнтів фіксували лихоманку, ускладнене дихання та ураження легенів.

Але влада не поспішала визнавати проблему. 30 грудня місцевий лікар Лі Веньлян написав у чат з іншими медиками про хворих, ізольованих в лікарні. Колеги висловили побоювання, чи не повертається атипова пневмонія, яку вдалось побороти 15 років тому.

Тієї ж ночі Веньляна викликали в поліцію, де відчитали за "неправдиві коментарі" і під розпис взяли з нього обіцянку не поширювати "чутки".

А вже наступного дня китайська влада офіційно повідомляє ВООЗ про спалах. Збудник ще не встановлений, але ймовірним місцем його розповсюдження називають ринок тварин і морепродуктів. Офіційно: виявлено 27 випадків зараження, з яких 7 – важкохворі люди.

"Захворювання можна уникнути і контролювати, запобігаючи циркуляції повітря в приміщенні, уникаючи громадських місць, де немає циркуляції повітря, і місць, де люди сконцентровані, і надягаючи маски при виході з будинку", – говорила влада Китаю.

У перший день 2020 року ринок морепродуктів закривають, а 9 січня з'являється повідомлення, що причиною спалаху є невідомий раніше коронавірус. Тоді ж, за даними китайського керівництва, сталась перша смерть від нової хвороби.

Менше ніж за тиждень захворювання зафіксували вже за межами Китаю – в Таїланді, у туриста, який їздив до ураженого Уханя.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час першого урядового брифінгу, присвяченого коронавірусу, заспокоює українців: переживати через жахливий коронавірус, який спалахнув у Китаї, наразі не варто.

"В Україні немає жодного зафіксованого випадку подібного захворювання".

Прем'єр розповів, що на засіданні Кабміну був затверджений "дуже чіткий план дій", проте на той момент ніяких рішень щодо закупок захисних засобів чи підготовки лікарень прийнято не було. За словами Гончарука, був створений оперативний штаб за участі Міністерства охорони здоров'я, налагоджений зв'язок із ВООЗ для обміну інформацією.

Реклама:

У той же день в Україні фіксують перші три підозри на коронавірус. Вони виявляються хибними.

Міністерка МОЗ Зоряна Скалецька стверджує, що українські фахівці добре справляються з ситуацією, моніторять її і знають, як на неї реагувати.

В цей час у Франції підтверджують COVID-19 у 3 людей. Це перші хворі на коронавірус в Європі.

У світі наростає хаос, спричинений новим вірусом. Рішення лідерів країн та представників міжнародних організацій сумбурні, іноді протилежні одне одному.

У ВООЗ висловлюються проти евакуації іноземців з Китаю:

"У нинішній ситуації ми повинні зберігати спокій, немає необхідності занадто гостро реагувати. ВООЗ повністю впевнена в здатності китайського уряду запобігати і контролювати епідемію".

Цього ж дня посольство України в Китаї наполегливо рекомендує громадянам покинути країну.

Пізніше, коли пандемія почне вирувати по всьому світу, Китай звинуватять у замовчуванні масштабів хвороби та кількості загиблих. А 62 країни, включаючи Україну, вимагають розслідувати походження коронавірусу.

В Італії, яка згодом стане епіцентром хвороби, офіційно виявили перші два випадки зараження.

Цього дня у світі зафіксована перша смерть за межами материкового Китаю. На Філіппінах помер 44-річний чоловік, який у січні повернувся з Уханю.

Реклама:

Українські ЗМІ повідомляють, що Україна може бути забезпечена дороговартісними тестами не тільки з-за кордону. Їх можуть виробляти вдома – в лабораторії Інституту молекулярної біології і генетики НАНУ.

Наприкінці січня глава РНБО Олексій Данілов дав доручення НАНУ займатись розробкою досліджень. Проте коли українські вчені заявили, що тест-система вже готова до використання, їх відправили у відпустку за власний рахунок, пояснивши це тим, що в інституту немає грошей платити зарплату.

Лише після обурення абсурдністю ситуації НАНУ отримало незначне фінансування, і перші українські тести відправились в регіони.

Проте все обмежилось невеликою партією, а повноцінне виробництво розроблених НАНУ тест-систем так і не було налагоджено.

20 лютого у Харкові приземлився спецрейс з китайського міста Ухань. В Україну прибуло 45 українців та 27 іноземців, евакуйованих з епіцентру епідемії коронавірусу. Усі вони на момент посадки не мали жодних ознак хвороби.

Українців вивозили з Уханя одними з останніх. Спочатку евакуацію планували на 11 лютого, потім на 18, пізніше перенесли знову. Поки впродовж двох тижнів йшла організація, статистика розповсюдження вірусу зростала так само, як і паніка в українському суспільстві.

МОЗ довго мовчало щодо місця призначення пасажирів та екіпажу літака. Говорили про щонайменше 4 локації, припущення продовжували ширитись, а евакуація – обростати чутками. У результаті почалися протести в різних регіонах – на вулиці вийшли жителі Микулинців Теребовлянського району Тернопільської області та на Львівщині.

Тільки вранці 20 лютого, коли літак вже мав приземлитися в Україні, стало відомо, що евакуйованих розмістять у Нових Санжарах на території однойменного медичного центру Національної гвардії у Полтавській області.

Селище охопили протести. Місцеві мешканці перекрили дорогу, влаштували барикаду та палили шини перед автобусами з евакуйованими. Декілька вікон в автобусах були розбиті.

Щоб підтримати прибулих, разом з ними в обсервацію йде Зоряна Скалецька. Це рішення неодноразово називатимуть сумнівним, аргументуючи, що міністр охорони здоров'я на порозі пандемії не може добровільно йти на самоізоляцію. Як з'ясується пізніше, цю ідею міністерці запропонував президент Зеленський. І в цей момент він вже знав, що в країні буде новий міністр.

В Україні зафіксовано перший випадок коронавірусу. Хворобу підтвердили у чоловіка, який із дружиною повернувся з Італії до Чернівців. Згодом саме Буковина стане найбільшим епіцентром поширення вірусу, Чернівецька область матиме майже 3000 хворих – більше, ніж будь-де в Україні.

Скалецька прокоментувала новину про першого хворого заявою, що ситуація в Україні повністю контрольована: "Медична система спрацювала чітко, згідно затверджених алгоритмів".

Вона нагадала, що в Україні є понад 2 тисячі боксів та близько 12 тисяч ліжок в інфекційних лікарнях. Понад тисячу лікарів-інфекціоністів та 5 тисяч кваліфікованих медичних працівників, які знають, що і як робити.

В цей час у Чернівцях кілька десятків людей зібралися біля під'їзду, де проживає сім'я госпіталізованого чоловіка. Вони погрожують: якщо дружину хворого не вивезуть з їхнього будинку, перекриють дорогу та перейдуть до радикальних дій.

Після погроз жінку доводиться забрати на обсервацію.

У ВООЗ приходять до висновку, що смертність від коронавірусу вища, ніж від грипу. Напередодні глава організації порівнював коронавірус з грипом і стверджував, що COVID-19 стримати легше.

Реклама:

4 березня. Перша міністерська ротація

В Україні: 1 підтверджений хворий

Для України початок 2020 року ознаменувала не лише коронавірусна, а й урядова криза. У часи, коли весь світ порівнює епідемію з війною, в Києві двічі змінюється "командуючий" – міністр охорони здоров'я.

Зоряна Скалецька зустріла на цьому посту початок пандемії. Її критикували за кадрову політику, "чистки" у відомстві і несамостійність. Коли владі закидали невідпрацьовану комунікацію у ситуації з Новими Санжарами, міністр у відповідь звинувачувала ЗМІ.

Щойно вийшовши з обсервації, Скалецька була звільнена разом з усім Кабміном Олексія Гончарука. На нього президент поклав відповідальність за провали влади.

Того ж дня майже всьому Кабміну знайшли заміну. МОЗ очолив Ілля Ємець, який вже сидів півроку в міністерському кріслі за часів Януковича.

Він запам'ятається більш різкими діями, ніж попередниця. Вже за десять днів пропонуватиме "карантинний" спецзакон, виступатиме за обмеження масових заходів і закриття кафе. Одного разу в ефірі 64-річний Ємець згадає, що середня тривалість життя чоловіків – 65 років, і порадить фінансистам спершу підрахувати, скільки грошей треба виділити на "живих людей, а не на трупи".

Згодом міністр заявить про необхідність ввести надзвичайний стан. На його оголошення влада так і не наважилась, хоча фактично життя в країні налаштували на режим НС. Не знаходячи в цьому питанні консенсусу з колегами, Ємець мало не погрожуватиме своєю відставкою і буде вимагати більше повноважень.

11 березня. У світі оголошена пандемія, в Україні – карантин

В Україні: 1 підтверджених хворий

11 березня стало днем, коли й Україна, й міжнародна спільнота остаточно визнали серйозність хвороби, яка вже не тримається в межах тієї чи іншої країни і має світовий масштаб.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію:

"Це не просто криза охорони здоров'я, це криза, яка торкнеться кожного сектору, тому кожен сектор і кожна людина повинні бути залучені в боротьбу".

Гендиректор ВООЗ закликав країни розробити стратегію боротьби, зокрема активізувати і розширити механізми реагування, пояснити людям ризики і шляхи самозахисту, шукати, ізолювати, перевіряти і забезпечувати лікування кожному, хто заразився, та відстежувати контакти хворих.

Реклама:

На цей момент у світі більше 118 тисяч хворих і більше 4 тисяч загиблих. А в Україні – лише один підтверджений випадок COVID-19 і жодної смерті.

Цього ж дня Київ ухвалює поворотне рішення. Країна йде на карантин. Спершу про це оголосила столиця, за кілька годин підключився й уряд.

Приблизно в ці самі дні ті чи інші обмеження вводять у різних частинах Європи, починаючи із закриття кордонів і скасування масових заходів. Але показники в цих країнах переважно були помітно вищими за українські і вимірювались кількома десятками хворих, як у Румунії, сотнями, як в Австрії, чи навіть перевалили за тисячу, як в Іспанії.

На цьому фоні рішення Києва з 1 хворим здавалось досить радикальним. Але на той момент і кількість тестів, проведених у країні, сягала лише пів сотні.

В Україні першими обмеженнями стали закриття навчальних закладів і заборона масових заходів у понад 200 осіб. Київ одразу очолив карантинні обмеження: скоротив масові заходи до 60 учасників та почав закривати культурні й розважальні заклади.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вже наполегливо рекомендує колегам скасувати закордонні відрядження.

Регіони теж почали приймати нововведення один за одним, не завжди гладко. Мер Харкова, наприклад, спершу сказав, що не буде закривати школи і дитсадки, але згодом, під загрозою кримінальної справи, передумав.

Одночасно уряд заборонив до 2 червня експорт важливих товарів: масок і респіраторів, захисних костюмів, рукавичок, захисних окулярів, які до цього моменту переправляли через кордон тоннами.

У владі почали говорити про плани призупинити авіасполучення з деякими країнами та закрити більшу частину КПП на кордонах.

13 березня. В Україні перша смерть і закриті кордони

В Україні: 2 підтверджених хворих, 1 померлий

Минуло два дні з того моменту, як країна пішла на карантин. Влада довгий час належним чином не говорила про небезпеку епідемії, тому заборони стали раптовими для українців і викликали критику чи щонайменше непорозуміння.

"Тимчасова заборона масових заходів – це не посягання на конституційне право на протест, це турбота про здоров'я українців, – вже у першому великому відеозверненні Зеленський був змушений відповідати на закиди в боротьбі з опозицією. – Нехай ситуація стабілізується, захворювань буде менше, захворюваність в цілому піде на спад, і тоді будемо мітингувати собі на здоров'я".

Цього дня в Україні вперше помирає людина з новим діагнозом. Літня жінка з Житомира була госпіталізована лише за день до того.

Цього ж дня влада оголошує нові обмеження: закриття кордонів для іноземців і повне припинення авіасполучення. І перше, і друге відтерміновують на кілька днів і обіцяють, що громадяни України не залишаться на чужині. Європейські сусіди в цей період поодинці закривають сполучення з тими чи іншими державами. А 17 березня Єврокомісія заборонить пересування Шенгеном.

Президент закликає вертатись додому, але обіцяє допомогу тим, кому об'єктивно не вистачить відведених на це трьох днів. Перший спецборт за кілька днів вилетить за українціями, які застрягли на кордоні Італії та Словенії.

Вони не могли повернутись додому, адже на той час майже вся Європа теж занурювалась у карантин. Ситуація там ставала все складнішою. Зокрема, в Італії різко зростала кількість хворих. У ВООЗ вже назвали Європу новим епіцентром пандемії.

У порівнянні з нею США тримаються краще: тут на цей час зафіксовано 2,2 тисячі інфікованих, 47 людей померло. В майбутньому масове тестування у Штатах покаже, наскільки недооціненими могли бути ці цифри. Однак Дональд Трамп уже оголошує надзвичайний стан по всій країні.

17 березня. Закрили все

В Україні: 14 підтверджених випадків, 2 – летальних

Березень – найзапекліший період українського карантину. Нові рішення влади з'являються мало не щодня.

Верховна Рада ухвалює спеціальний закон для запобігання COVID-19. Він вносить корективи у найрізноманітніші сфери: від робочих графіків до виплат допомоги переселенцям.

Серед іншого депутати посилили покарання за порушення карантину, лікарям пообіцяли до двох зарплат додатково, а робітникам по всій Україні – додаткову відпустку і можливість працювати вдома.

Умови карантину знову посилились. Уряд вирішив припинити залізничні, авіаційні, автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення по всій країні. Закривають метро, хоча інший міський транспорт поки ходить.

Столиця, а за нею й регіони, почала скасовувати будь-які масові заходи за участі більше 10 осіб, припиняти роботу всього, що не несе в собі першу необхідність, зокрема непродуктових магазинів, ресторани і кафе переходять в режим доставки.

В Україні: 16 підтверджених випадків зараження, 2 летальних

Заборони стають жорсткішими практично щодня. У столиці вирішують, що їздити в транспорті можуть не більше 10 людей одночасно і всі вони без виключення мають бути в захисних масках. На цей момент ажіотаж досягає свого піку, купити маску в аптеці стає майже нереально, залишається хіба що замовляти в інтернеті втричі дорожче.

ВООЗ все ще не рекомендує носити маски всім підряд, адже це може викликати дефіцит там, де вони реально потрібні. Крім того в організації рекомендують їх носити тільки людям з симптомами.

Цього ж дня коронавірус вперше виявили в Раді – захворів нардеп з групи "Довіра" Сергій Шахов, який напередодні повернувся з Європи. Шахов стверджував, що не був у Раді з 6 березня, хоча журналісти з'ясували, що парламентар, ймовірно вже інфікований, 12 березня відвідував засідання екологічного комітету.

Перед тим, як захворіти, на одному з телеефірів він емоційно розповідав, що "ніякого коронавірусу не існує, він лише в головах чиновників".

З Шахова розпочався спалах, який у найближчі два місяці прокотиться Верховною Радою, захворіють щонайменше 20 нардепів з різних політичних сил.

У світі в цей час кількість хворих за межами Китаю перевищила випадки всередині країни.

У Великій Британії, яка спочатку йшла шляхом "масового імунітету населення", все ще працюють школи.

В Україні: підтверджено 73 інфікованих, 3 людини померли, 1 вилікувалась

Вірус шаленими темпами розповсюджується в Європі, новим епіцентром хвороби стає Італія, особливо її північна провінція Ломбардія.

Саме звідси походять моторошні кадри, що облетіли весь світ – колона військових автомобілів вивозить з міста тіла загиблих, бо спроможностей місцевого крематорію не вистачає.

Світові лідери звертаються до тестування як до найважливішого методу контролю хвороби. Тести набувають великої цінності, країнам доводиться змагатися, щоб отримати ту чи іншу партію.

Володимир Зеленський виступає з відеозверненням, у якому говорить, що в Україну з Китаю прилетить літак із 10 мільйонами "високоточних лабораторних тестів".

Цифра у 10 мільйонів тестів від самого початку виглядала нереально великою. Наприклад, та ж стражденна Італія станом на 20 березня провела лише близько 208 тисяч тестів.

Фактично 23 березня з китайського Гуанчжоу в Київ літаком доставили 250 тисяч експрес-тестів та 521 тест-систему ПЛР, яка є золотим стандартом діагностики. Цифру в 10 мільйонів Офіс президента так і не прокоментував.

У цей же день САП заводить справу на уряд Гончарука через бездіяльність під час епідемії. Згідно з інформацією відомства, ще 31 січня та 8 лютого секретар РНБО Олексій Данілов направив Гончаруку листа про необхідність обмеження експорту з України медичної продукції, яку використовують для боротьби з COVID-19.

Однак Кабмін ці листи "фактично проігнорував", заходи так і не були вжиті.

Гончарук відповів, що відреагував на листи тим, що зібрав нараду і дав доручення міністерствам.

За даними StateWatch, у січні-лютому Україна експортувала медтовари, які можуть протидіяти коронавірусу, на $15 млн. Цю суму організація назвала "аномально великою" і збільшилась вона в першу чергу через експорт медичних масок.

Щоб посилити боротьбу у регіонах, президент Зеленський просить олігархів та крупних бізнесменів допомогти у боротьбі з коронавірусом і взяти під кураторство області, де у них є активи та люди. Після цього Зеленському будуть дорікати, що таким чином він частково віддав олігархам владу на місцях.

Тим часом у Києві для більшості містян закрили громадський транспорт. Ним дозволять їздити тільки працівникам критичних підприємств.

Реклама:

25 березня. Надзвичайна ситуація, але не надзвичайний стан

В Україні: 145 підтверджених випадків, 5 смертей, 1 одужавший

В оточенні президента обговорювали і "за", і "проти" надзвичайного стану, прихильники були в обох варіантів.

Зрештою, Кабмін вирішує на місяць продовжити карантин та оголосити надзвичайну ситуацію на всій території країни. До надзвичайного стану, який на законних підставах дозволяє обмежувати низку конституційних прав, влада не дійшла.

У чому різниця між цими двома режимами, читайте: У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

Цього ж дня, як пізніше стане відомо завдяки журналістам, у столиці починають готувати окремі палати для VIP-пацієнтів: тих, за чиєю безпекою пильнує держохорона.

Лише після розголосу Віталій Кличко пояснить, що йдеться виключно про перших осіб держави, а президент доручить скасувати такий "особливий підхід" до лікування.

Але грубо помилятись в часи епідемії можуть і лідери наддержав – це ще не раз продемонструє Дональд Трамп. Він каже, що хоче відновити життя в охопленій вірусом країні вже до Великодня. Такі сподівання, звісно, були марними – на той момент статистика США вже випередила Китай.

Того ж дня Білий дім і Сенат домовились виділити рекордні 2 трильйони доларів на стимулювання економіки.

30 березня. Друга міністерська ротація

В Україні: 548 хворих, 13 смертей, 8 людей одужали

Другий український міністр охорони здоров'я часів епідемії, Ілля Ємець, після відставки на прощання кинув чергову зовсім нереформаторську фразу про ворогів-попередників, винуватих в його звільненні:

"Підстави такі: було представлено продовження реформування охорони здоров'я, вона не сподобалась нашим головним опонентам – це є виконувачка обов'язків Супрун, яка за 3, по-моєму, роки продовжує, ну будемо так казати, знищувати стаціонарний рівень допомоги".

Місце Ємця зайняв не менш суперечливий Максим Степанов, кум Ігоря Палиці, бізнес-партнера олігарха Ігоря Коломойського. За часів Петра Порошенка Степанов очолював Одеську ОДА і був звільнений під час виборів, після програшу президента в першому турі.

У кінці березня обов'язковою стає обсервація для тих, хто повертається з-за кордону. Однак про це повідомили далеко не одразу. Туристи, яких з курортів забирали окремими літаками, дізнались про нові правила вже коли отримали папери на підпис.

Їхній спротив переріс мало не у блокбастер, за яким стежили у соцмережах. Пасажири одного з рейсів проривались через "кордон" правоохоронців, інших годинами "маринували" у літаку. Дехто потім отримав протокол за порушення карантину, але суд відмовився визнавати людей порушниками. Причиною був прокол влади: на момент конфлікту постанова Кабміну ще не була чинною.

Протилежною була ситуація на сухопутних КПП. Зеленський сказав, що кордони закриють в один день і назовсім, бо "немає часу чекати". Після цього українці з Польщі масово рванули додому, утворивши величезні черги на кордоні. Всі пункти пропуску врешті так і не закрили, то ж в'їхати до країни можна донині.

В країні вирішують відкрити продуктові ринки. Спойлер: від цього рішення згодом відмовляться і повернуться аж за місяць.

Тим часом робота кипить і на нижчих рівнях. Поки немає загальнодержавного протоколу лікування хвороби, вінницькі медики розробили свій власний, заснований на китайському, італійському, іспанському, американському та корейському досвіді.

Про перші випадки зараження повідомляють ватажки окупованих Росією регіонів Донецької та Луганської областей.

В Україні: 794 хворих, 20 з яких загинуло, 13 – одужало

МОЗ затвердило єдиний державний протокол лікування для хворих на COVID-19, до якого внесено препарат "Плаквеніл" з діючою речовиною гідроксихлорохін, що не має доведеної ефективності під час лікування коронавірусу.

"Багато країн, які стикнулися з цим невидимим ворогом раніше за Україну, вже мають ефективні напрацювання у боротьбі з хворобою.

І ми встановили стандарт лікування, який базується на досвіді цих країн", – стверджує глава МОЗ Максим Степанов.

Говорячи про іноземний досвід, міністр скоріш за все мав на увазі США, де ліки активно просував президент Дональд Трамп.

Рішення включити ці препарати в протокол бурхливо обговорювали у лікарських та пацієнтських спільнотах, де озвучували побоювання, оскільки ліки мають серйозні побічні ефекти.

Пізніше ВООЗ надішле Максиму Степанову листа, в якому висловить занепокоєння українським протоколом лікування через гідроксихлорохін. Міністерство листа не оприлюднить.

У ньому йшлося, що через обмежену доказовість ВООЗ поставила під питання, чи має сенс витрачати ресурси навіть на дослідження цього препарату, не те що включати його в протоколи лікування.

Але 15 квітня, вже після отримання листа від ВООЗ, голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що фармкомпанія "Дарниця" пройшла державну реєстрацію на субстанцію гідроксихлорохін – діючої речовини препарату "Плаквеніл". Ще через місяць американське дослідження з’ясувало, що препарат небезпечний для лікування COVID-19.

У ООН говорять, що світ стикається з найскладнішою кризою після Другої світової війни, яка, ймовірно, призведе до найбільшого спаду, який відбувався в недавньому минулому.

У американському штаті Коннектикут від коронавірусу помирає 6-тижневе немовля, яке стає наймолодшою жертвою СOVID-19 у світі.

В Україні: 897 підтверджених випадків, 19 людей одужали

В Україні запроваджені нові жорсткі заборони на карантині. Зокрема, тепер не можна перебувати на вулиці без документів, відвідувати парки та сквери, а людей старше 60 років уряд зобов'язав до самоізоляції.

У Британії медична система не справляється з напливом хворих. Лікарям надають право на власний розсуд вирішувати, кого з пацієнтів рятувати, а кого – ні. У Парижі найбільший у світі продуктовий ринок перетворюють на морг.

В Україні: 1 319 випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 людей одужали

Світ все більше занурюється в боротьбу з пандемією. Україна продовжує йти шляхом жорстких обмежень. Тепер всім заборонено перебувати у громадських місцях без захисної маски.

Спочатку визначення "громадського місця" викликало багато питань, згодом Кабмін пояснив, що "громадським" вважається будь-яке місце на вулиці. Якщо купити маску не вийшло, її можна зшити самотужки.

З 6 квітня також заборонено виходити на вулиці більше, ніж по двоє, крім службової необхідності або для супроводу дітей.

У цей же день в столиці відбулась історія, яка надихнула соцмережі на десятки мемів. Незважаючи на заборону відвідування скверів, чоловік вирішив потрапити на спортмайданчик у Гідропарку.

Оскільки правоохоронці не пустили його ще на підході, хлопець дістався місця вплав. На іншому березі його зустріли поліцейські, які склали адміністративний протокол, що передбачає від 17 до 34 тисяч штрафу.

Однак суд відмовився розглядати цю справу через неналежно оформлені документи, що стало одним з перших прецедентів, коли справа про порушення карантину розвалилася в суді.

Тим часом МВФ говорить, що готовий задіяти весь свій резервний фонд у розмірі одного трильйона доларів для подолання кризи.

"Ми ніколи в історії МВФ не бачили, щоб світова економіка зупинилася. Ми в рецесії, вона набагато гірша, ніж глобальна економічна криза", – заявила директор-розпорядник фонду Крісталіна Георгієва.

15 квітня. Розплата Росії за легковажність

В Україні: 3 764 інфікованих, 108 померло, 143 одужали

На зміну Італії та Іспанії найбільш ураженими країнами світу стають США, Британія та Франція.

У Росії цього дня зафіксована рекордна кількість нових хворих, які з’явились за добу, – приблизно 3,4 тисячі, загалом в країні вже 25 тисяч інфікованих.

В РФ достатньо довго ігнорували загрозу від COVID-19.

Після того, як 11 березня ВООЗ оголосила пандемію, країни почали вводити жорсткі карантинні заходи – аж до закриття різних закладів, зупинки транспорту і обмеження перебування на вулиці. В Україні також запровадили карантин.

Лише 30 березня президент Росії Володимир Путін оголосив неробочий тиждень, причому всі заклади та транспорт продовжували працювати у звичайному режимі. На 17 днів пізніше, ніж Україна, Росія обмежила рух через пункти пропуску на держкордоні.

11 квітня у Москві, а також у Підмосков'ї вводять режим спецперепусток для поїздок на громадському транспорті і будь-якому особистому авто. При цьому все ще триватимуть репетиції параду до 9 травня, на яких, за інформацією російських ЗМІ, захворіють щонайменше 300 військових. Офіційно парад скасують лише 16 квітня, замінивши його на авіашоу.

Затримка із введенням обмежень закінчиться тим, що Росія протягом багатьох днів входитиме у трійку лідерів за поширенням коронавірусу у світі та посяде друге місце за кількістю хворих, поступившись лише США.

Причому перебіг хвороби в РФ відрізнятиме аномально низький відсоток смертності серед хворих (0,95%), який чимось іншим, окрім особливостей ведення статистики, пояснити складно.

22 квітня. Карантин триває

В Україні: 6 592 інфікованих, 174 смерті, 424 одужавших

Чималі побоювання викликав Великдень і віряни, які обирали церкву на противагу соціальній дистанції. Зеленський говорив про можливе зараження 2-10% населення у випадку, якщо допустити скупчення на свята. Крім того, масове відвідування церков тижнем раніше, на Вербну неділю, називали однією з причин стрибка кількості хворих.

Тому і влада, і церкви почали готуватись до цього завчасно, закликаючи людей дивитись трансляції служінь та святити паски вдома. Та без непокірних не обійшлось. 18-19 квітня поліція зафіксувала 19 випадків порушень карантину в храмах, найбільше – на Донеччині.

Тиждень потому у МОЗ говорили, що в цілому обмежувальні заходи на великодні свята все ж "дали ефект".

Епідемія в Україні потроху набирає обертів, щодня з’являється 400-500 нових хворих, тому уряд очікувано продовжує карантин до 11 травня.

Лунають поодинокі припущення, що Україну омине сценарій найбільш постраждалих країн Європи.

"Сьогодні є надія на те, що нам таки вдалося втримати ситуацію", – обережно радіє столичний мер Віталій Кличко.

А Зеленський хизується, що в Україні розпочалися клінічні дослідження вітчизняного лікарського засобу, який, за попередніми висновками, може суттєво знизити смертність від COVID-19.

У США, охоплених вірусом, лунають все більше звинувачень у бік Китаю. Міссурі став першим американським штатом, який подав до суду на китайську владу, бо Пекін "брехав світу про захворювання COVID-19 і зробив надто мало для того, щоб зупинити епідемію на ранньому етапі".

Найбільше страждає штат і місто Нью-Йорк. Смертей тут настільки багато, що деяких загиблих доводиться ховати у братських могилах. В американських ЗМІ з'явились фото, на яких робітники у захисних костюмах спускають труни в величезну яму та складають одну на одну в декілька шарів.

New York City hires laborers to bury dead in Hart Island potter's field amid coronavirus surge https://t.co/fRpaXnDsTc pic.twitter.com/av31nME6hU